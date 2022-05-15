從四大名旦到人民藝術家 百歲秦怡辭世 留下一頁經典

2013年6月15日，秦怡亮相第16屆上海國際電影節開幕式。（新華社）

別人經常勸她，妳現在年紀這麼大了，好好地玩一玩，去享福。秦怡卻說，「我現在做事，如果能做成，就是享福。」

2022年5月9日04時08分，「人民藝術家」、著名演員秦怡在上海因病辭世，享嵩壽100歲。作為「新中國22大電影 明星」之一，秦怡先後參演40餘部電影和電視劇，塑造了無數經典形象，曾被總理周恩來稱讚為「中國最美麗女性」。秦怡對電影世界的滿腔熱愛和對藝術孜孜不倦的追求，永留世人心中。

面對生活，秦怡總是保持著樂觀的態度。（取材自新京報）

1922年，秦怡出生於上海浦東。新京報報導，16歲時，秦怡離開上海輾轉到重慶，一次跟朋友去看話劇，在門廳處巧遇應雲衛、史東山兩位導演 。應雲衛對她說：「妳到我們廠裡來吧！我們是導演，演話劇。」秦怡因此走上了藝術道路。

電影「鐵道游擊隊」劇照。（取材自新京報）

話劇四大名旦 躍大銀幕

在重慶和成都，秦怡與白楊、舒繡文、張瑞芳一起被稱為抗日大後方的影劇舞台「四大名旦」，出演「大地回春」、「茶花女」、「桃花扇」等20多部話劇。1947年，秦怡在上海走上大銀幕，陳鯉庭編導的「遙遠的愛」成為她的成名作。為演好謝晉導演的「女籃5號」片中「為愛痴迷」的籃球運動員林潔這一角色，秦怡特地去籃球隊體驗學習兩個月，成功以細膩深沉的表演，詮釋出人物複雜的心理狀態和滿溢的情感。

從1938年底在電影「好丈夫」中亮相，80餘年銀幕生涯，秦怡留下了一個個不朽形象。晚年的秦怡依然保持著旺盛的藝術激情。2014年，92歲的秦怡親自創意、編劇電影「青海湖畔」。拍攝「妖貓傳」時，秦怡在片中客串了「白髮嬤嬤」一角，當時她已95歲高齡。

秦怡曾說：「70多年來，我與上海電影同患難、共命運，今後還會繼續。儘管我已年老，但在這個充滿變化、激動人心的時代裡面，不能不奔跑、不追趕。」

電影「青春之歌」劇照。（取材自新京報）

不在乎跑龍套 身心投入

擔當了幾十部電影主角的秦怡，常回憶起18歲第一次演話劇「中國萬歲」所演的跑龍套角色，全部動作只是背對觀眾握拳，台詞也只有「我也要去」四字，她卻連吃飯走路都隨時握拳念詞。「一場戲裡，哪怕一個倒茶遞水的小小角色，只要全身心投入了，也能有較大的作用。」她還曾出過一本自傳，取名就是《跑龍套》。

秦怡與江平在影片「那些女人」拍攝現場。（取材自新京報／江平供圖）

2007年，上海電影製片廠投拍電影「我堅強的小船」，1993年後因病沒再接過戲的秦怡爽快接下片中小主人公的奶奶一角，原因是她想為孩子們拍電影。85歲的秦怡在酷暑沒空調的老居民樓中拍戲，患直腸癌的她，常空著肚子候場，以免影響拍攝進度。導演彭小蓮形容：「秦怡老師是在用生命為孩子們拍戲。」

秦怡也提出過對當今商業電影大潮下亂象的意見，比如，她認為，拍電影時應把塑造人物擺在編故事之前，「現在的戲，編劇覺得只要故事吸引人就好了，往往故事先有，再把人物『裝』上去，這樣觀眾看了就感到不真實，因為人物的塑造太簡單，反映的生活很膚淺。」

「人民藝術家」秦怡去世，享年100歲。（取材自新京報）

精神病兒揮拳 求別打臉

1947年秦怡參演電影「海茫茫」，結識了電影演員金焰並成婚，自1962年金焰患嚴重胃病到1983年去世，20多年長期臥病在床都由秦怡照顧。他們的兒子金捷少年時受驚嚇患上精神疾病，也是秦怡養育直到2007年59歲去世。她常在拍戲間隙，擠公交車到醫院照看兒子，面對高大的兒子病中狂躁的拳頭，她唯一的要求是「不要打媽媽臉，因為明天要拍戲」。

金捷去世的第二年，秦怡的妹妹、同樣是電影演員的秦文也患病過世。秦怡把失去孩子和親人的悲痛轉化為對公益的付出。秦怡曾說：「我幸福過、快樂過、也怨恨過。我這輩子在工作和家庭上吃苦、受難很多，人家都說我心態好，人終究都有過美好生活的願望。但我從不認命，我會分析，就像剝橘子，把這些心結一個一個、一層一層地剝開。」

面對生活，秦怡總是保持著樂觀的態度。秦怡非常中意的一個外號，是過完90歲生日後得到的「90後美女」，她常笑說「他們都叫我90後呢」。「樂天派」、「直性子」、「馬大哈」等也都是她的外號。

其中一個雅號「秦娘」，著名劇作家吳祖光曾在隨筆「秦娘美」寫道：「秦怡具有中國婦女的傳統美德，身處逆境而從不灰心喪志。能夠以極大的韌性迎接苦難克服苦難，永遠表現為從容不迫。」

對於她熱愛的電影，秦怡這麼形容：「無論是痛苦還是歡樂，我總要以滿腔激情去擁抱事業，這是一支我永遠唱不盡的歌。」

2011年5月27日，秦怡藝術館在秦怡的故鄉——上海閔行區浦江鎮揭幕，秦怡在她的塑像前留影。（新華社）

兒逝她看透生死 「什麼坎兒都能過」

曾與秦怡有過多次合作的主持人曹可凡說，「儘管人生之路遇到無數坎坷與挫折，秦怡老師始終淡然面對，並且保持堅強的意志力，寬厚、豁達，是秦怡老師一輩子的生命底色。」

「秦怡老師這輩子，作為演員她很成功，人生卻充滿挫折。兒子患有精神疾病，甚至我聽聞孩子發病的時候都會用搓衣板朝她腦袋上砸過去，但秦怡對孩子總是充滿了大愛，她的意志力極強，再難的事情也能想得開。比如她說，從年輕時就洗冷水澡，一直洗到了80多歲，從夏天洗到深秋，這是她鍛鍊意志力的一個方法。」曹可凡說。

曹可凡曾與秦怡有過多次合作。（取材自新京報／曹可凡供圖）

新京報報導，秦怡的晚年，身邊的親人一個個離她而去，尤其是兒子在2007年去世，讓她徹底看透了生死，她常說，「人遇上什麼事都得想得開，只要能想開，什麼坎兒都能過去。」

秦怡90多歲時自編自演自籌資金拍攝電影「青海湖畔」，講述女氣象工程師梅欣怡捨小家為國家的故事。秦怡花一個半月完成3萬多字的劇本。「當時有人勸她在上海的攝影棚裡搭個布景，但她非常執著，不顧年齡和身體，堅持和劇組成員一起登上青藏高原，堅持工作在拍攝第一線。她是一個永遠想要創作的人，但她也心有不甘，總覺得演不夠。」曹可凡說。

導演江平是秦怡多年的好友，2015年6月，江平執導影片《那些女人》，秦怡完全不計回報參演，「她告訴我，我的『小弟』（秦怡對兒子的稱呼）不在了，你就是我兒子，兒子喊媽幫忙，不能拒絕。」

秦怡的一生有過太多坎坷。1983年，丈夫金焰病逝，留下秦怡和兒子相依為命。1965年，她被查出癌症，醫師說最多活一兩年，秦怡仍堅持不停地創作、拍戲、為公益事業奔走。她照顧兒子盡心盡力，每天都要給患糖尿病的兒子打胰島素，即使受邀到北京錄節目也帶著兒子，特意退掉頭等艙的機票，換了兩張普通艙，原因是「這樣可以不給國家添負擔」。

汶川地震 捐出全部積蓄

秦怡簡樸節儉，從不買高檔化妝品，只用最便宜的嬰兒護膚油；出門吃飯會帶一個鋁飯盒，把兒子吃剩的裝進去，捨不得買一次性餐盒。但2008年汶川地震發生後，秦怡幾乎捐出全部積蓄。江平問她不留些養老嗎？秦怡說：「這些錢本想留給『小弟』，現在『小弟』走在我前頭了……不怕啦，我還有女兒和外孫女。」

電影「妖貓傳」海報。（取材自新京報）

導演陳凱歌回憶和秦怡合作電影「妖貓傳」往事時說，「秦怡在電影妖貓傳中出演的角色，是她漫長創作生涯中創造的最後一個銀幕形象。每當我在拍攝間隙看到她專心地默記台詞，心中就湧起難言的敬意，因為這時她已經95歲，秦怡老師依然光彩照人。」

曾和秦怡在「妖貓傳」中合作的演員黃軒，也在社交媒體上轉發兩人合作該片的幕後拍攝花絮。「一切都歷歷在目……您往鏡頭前一坐便是千言萬語。」

演員歐陽奮強轉發多張秦怡的照片表達追思：「我們的偶像走了。」演員孫茜回憶秦怡，「仍記得多年前和您通的第一個電話，初出茅廬拍攝「母儀天下」，劇組能請到您是我最大的驚喜，我的精神燈塔，您永遠都在。」