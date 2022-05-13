我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

10歲無錫姑娘 會燒60道菜、顛鍋

中國新聞組／整理
孫佳瑞小小年紀可以做出顛鍋、轉鍋的技巧。(視頻截圖)
孫佳瑞小小年紀可以做出顛鍋、轉鍋的技巧。(視頻截圖)

今年9月起，勞動課將正式成為中小學的一門獨立課程。在課程中，孩子們都要學會煮飯、燉湯，還要種菜、養家禽、修電器。消息一出，頓時引發熱議。

但這些課程對十歲的無錫姑娘孫佳瑞來說，完全不是問題，她八歲開始學炒菜，如今已經會做五、六十道家常菜。在短視頻平台有90萬粉絲的她，被網友親切的稱為現實版「中華小當家」。

紫牛新聞報導，孫佳瑞上傳視頻的播放量從幾十萬到4000多萬。

視頻中，孫佳瑞手拿一口大鐵鍋，單手在火灶上輕鬆旋轉，她遊刃有餘地炒菜，還把鍋鏟舉高「耍」了幾圈。除了嫻熟的顛鍋、轉鍋外，她還會「海底撈月」，握著鍋把使勁往後一拉，最後一點菜就全部落到杓子裡。

孫佳瑞的父親孫亞東是東北人，年輕時到無錫學習廚藝，後來與妻子開了飯店。四、五歲就進廚房看爸爸炒菜的孫佳瑞，上了小學後，她如願揮起鍋鏟。

「希望爸爸媽媽累了的時候，可以吃上自己炒的菜」，兩年不到的時間，孫佳瑞利用課餘時間學會了很多家常小炒，甚至一些大菜、硬菜也毫不含糊，梅干菜扣肉、酸菜魚都能完美復刻。為了操作兩公斤的炒鍋，她足足練習了一個暑假，人都瘦了五公斤。

孫佳瑞說，她現在已經會做五、六十道家常菜了。梅菜扣肉、酸菜魚等等大菜確實不太好練習。比如扣肉，蒸之前需要油炸，為了不讓油濺出來燙傷自己，她把大塊五花肉放入油鍋炸後，立即把漏杓反過來，這樣油就不會到處亂濺了。

報導指出，孫佳瑞的廚藝在學校也出了名，她的小學還專門開了一間工作室，同學們會跟著她學習一些簡單的廚藝，比如炒土豆絲、煎荷包蛋、西紅柿炒雞蛋等等，她也會跟著老師學習烘焙蛋糕甜點。

孫佳瑞說，自己的愛好其實挺多的，喜歡練習廚藝只是一方面，她從小就學習跳舞，炒菜時帥氣轉鍋鏟就是模仿架子鼓轉鼓槌的動作，也正是這個動作被網友們笑稱「太魔性」。

孫佳瑞已有大廚架式。(取材自紫牛新聞)
孫佳瑞已有大廚架式。(取材自紫牛新聞)

雞蛋

上一則

上海宣示5月中實現「社會面清零」 盡快恢復正常生活

下一則

養雞、煮飯、修家電… 中小學勞動課掀話題

延伸閱讀

北卡台福教會慶母親節 與會者共謝母恩

北卡台福教會慶母親節 與會者共謝母恩
定居台灣多年 林夕3字總結這些優點

定居台灣多年 林夕3字總結這些優點
中小學勞動課 要會煮飯修家電…有人憂「變家長作業」

中小學勞動課 要會煮飯修家電…有人憂「變家長作業」
什麼蔬菜便宜好煮又方便？內行爆「這2樣」：懶人福音

什麼蔬菜便宜好煮又方便？內行爆「這2樣」：懶人福音

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因