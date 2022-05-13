10歲無錫姑娘 會燒60道菜、顛鍋

孫佳瑞小小年紀可以做出顛鍋、轉鍋的技巧。(視頻截圖)

今年9月起，勞動課將正式成為中小學的一門獨立課程。在課程中，孩子們都要學會煮飯、燉湯，還要種菜、養家禽、修電器。消息一出，頓時引發熱議。

但這些課程對十歲的無錫姑娘孫佳瑞來說，完全不是問題，她八歲開始學炒菜，如今已經會做五、六十道家常菜。在短視頻平台有90萬粉絲的她，被網友親切的稱為現實版「中華小當家」。

紫牛新聞報導，孫佳瑞上傳視頻的播放量從幾十萬到4000多萬。

視頻中，孫佳瑞手拿一口大鐵鍋，單手在火灶上輕鬆旋轉，她遊刃有餘地炒菜，還把鍋鏟舉高「耍」了幾圈。除了嫻熟的顛鍋、轉鍋外，她還會「海底撈月」，握著鍋把使勁往後一拉，最後一點菜就全部落到杓子裡。

孫佳瑞的父親孫亞東是東北人，年輕時到無錫學習廚藝，後來與妻子開了飯店。四、五歲就進廚房看爸爸炒菜的孫佳瑞，上了小學後，她如願揮起鍋鏟。

「希望爸爸媽媽累了的時候，可以吃上自己炒的菜」，兩年不到的時間，孫佳瑞利用課餘時間學會了很多家常小炒，甚至一些大菜、硬菜也毫不含糊，梅干菜扣肉、酸菜魚都能完美復刻。為了操作兩公斤的炒鍋，她足足練習了一個暑假，人都瘦了五公斤。

孫佳瑞說，她現在已經會做五、六十道家常菜了。梅菜扣肉、酸菜魚等等大菜確實不太好練習。比如扣肉，蒸之前需要油炸，為了不讓油濺出來燙傷自己，她把大塊五花肉放入油鍋炸後，立即把漏杓反過來，這樣油就不會到處亂濺了。

報導指出，孫佳瑞的廚藝在學校也出了名，她的小學還專門開了一間工作室，同學們會跟著她學習一些簡單的廚藝，比如炒土豆絲、煎荷包蛋、西紅柿炒雞蛋 等等，她也會跟著老師學習烘焙蛋糕甜點。

孫佳瑞說，自己的愛好其實挺多的，喜歡練習廚藝只是一方面，她從小就學習跳舞，炒菜時帥氣轉鍋鏟就是模仿架子鼓轉鼓槌的動作，也正是這個動作被網友們笑稱「太魔性」。