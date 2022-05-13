養雞、煮飯、修家電… 中小學勞動課掀話題

在四川省涼山彝族自治州越西縣越城鎮金光村，學生們在勞動實踐基地勞作。(新華社)

「養雞、煮飯、下田、修家電」，中小學勞動課重回義務教育課堂引發熱議，贊成的人認為能培養孩子動手能力，學習照顧自己；質疑的人認為流於形式，最後「交作業」的仍然是家長。

★勞動課 每周至少一課時

中國教育部 近日正式印發「義務教育勞動課程標準（2022年版）」，將勞動課從原來的綜合實踐活動課程中獨立出來，平均每周不少於一課時，今年秋季開學正式於中小學施行。

勞動課程有三大項、十個任務群。日常生活勞動包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護。生產勞動包括農業生產勞動、傳統工藝製作、工業生產勞動、新技術體驗與應用。服務性勞動包括現代服務業勞動、公益勞動與志願服務。

在烹飪方面，一至二年級要在家洗菜；三至四年級要學會做涼拌菜、拼盤、煮蛋或水餃；五至六年級要學會做二至三道家常菜，如番茄炒蛋、煎蛋、燉骨頭湯等，還要設計一頓營養食譜；七至九年級要能獨立料理午餐或晚餐中的三至四道菜。

農業生產勞動方面，一年級要種植植物、飼養一、二種小動物；三年級後接觸雞鴨家禽飼養與種菜，五年級養護盆栽花草、果樹，飼養較大型的兔、羊；七年級後要進行農副產品保鮮與加工及水產、稻田養殖勞動實踐。

在家電使用及維修，五至六年級要掌握洗衣機基本操作，使用電鍋的蒸、煮、燉功能。七至九年級要學會用螺絲刀、扳手等簡單工具維修家電。

教育部這項新課綱在網上引起熱議，不少網友表示贊同，認為可以提升孩子動手做的能力，孩子學會煮飯也不會餓到自己。但也有不少人抱怨「教育越來越畸形」、「城裡怎麼養羊」、「能不能落實是關鍵」、「可別都讓家長拍照拍視頻交作業了」。

在四川省涼山彝族自治州越西縣越城鎮金光村，學生在勞動實踐基地勞作。(新華社)

★非首見 徐州早有勞作課

事實上，類似的勞動教育課程早在部分學校裡展開。

都市晨報報導，2021年，江蘇徐州首批十家中小學素質教育勞動實踐基地投入使用。徐州市大廟小學開設「生活、勞作」體驗場課程。比如：一、二年級種子生命課程，三、四年級「義工生活」課程，五、六年級則是「地攤經濟」課程。

徐州市新城實驗學校架構出「少年農學院」，帶領學生在「三生萬物園」裡開展農事勞作，「拆裝車間」內利用勞動工具變廢為寶，「校企合作社」體驗職業生涯。

羊城晚報介紹了廣州市沙面小學的生活體驗館，開放性廚房裡各種廚具應有盡有。老師會列出學生要掌握的勞動清單，其中做飯做菜是很重要的一項。低年級學生學擺水果、創意水果拼盤等，高年級學生開始學做菜。

從小就跟著爸爸媽媽做家務的曾心穎說，跟同學一起做菜，比一個人在家裡有趣。她們做過雪莓娘、西米露等點心，還會拍視頻分享，「特別有成就感」。

播種、澆灌、採摘、烹飪、品嘗，則是廣州市寶玉直實驗小學的勞動教育一條龍。該校的「向陽璞園」天空農場是海珠區第一個在天台建造、具有物聯網遠程智能控制的校園農場。學生種植西瓜、辣椒等多種蔬菜水果，利用自動化噴灌系統，「還可以直接用手機澆水」。

澎湃新聞報導，這是教育部第一次將動物救助明確列入中小學服務性勞動範圍。課程提到為公共圖書館、植物園、動物園、流浪動物救助站等公共空間與社會機構提供服務性勞動，「以自己的實際勞動參與社會公共空間建設」。

近年來，未成年人參與虐待動物的事件屢見報端，且越來越低齡化。北京 愛它動物保護公益基金會表示，此次課程邁出了尊重生命教育的重要一步，在中國教育史上具有里程碑意義。

5月7日，陝西西安市後宰門小學的學生參加縫扣子比賽。(新華社)

★質疑多 下田與讀書兩難

2021年3月，教育部頒布「睡眠令」，7月出台「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，要求避免加重義務教育階段學生負擔，同時減負校外培訓。

在目前的課程標準中，勞動教育並沒有納入中高考 。

勞動課程標準布後，評分怎麼評？校方設備及師資合規嗎？家長們提出質疑。在中高考競爭激烈的狀況下，「下田與讀書」天平始終是歪的。家長認為，孩子去學校是讀書不是去做勞動，不少家長替孩子包辦除學習之外的一切事宜，甚至用「不努力讀書，今後就去做苦力」恐嚇孩子。

光明日報署名評論指出，此前，中小學就有勞動教育，但一直被邊緣化、弱化。社會對勞動教育存在一些錯誤的認識，造成學生勞動機會減少、勞動意識缺乏。頻出現小學生不會剝水煮蛋、不會拿掃帚掃地，大學生讓家長到校洗衣服、家政公司到宿舍搞衛生等奇特現象。

評論認為，學生是否上好勞動課，顯然不應採取結果評價方式，進行所謂的勞動課考試。應該關注學生參加生產勞動、服務勞動的表現，以重視學生對勞動的體驗。學校和家長必須意識到，義務教育階段必須重視學生的全面發展與核心素養培養，如此方能為孩子未來成長打下堅實的基礎。