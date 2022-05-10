中國民眾悶壞了… 疫情催生「露營經濟」

在山東青島西海岸新區金沙灘海水浴場沙灘上，帳篷取代了國外海灘常見的日光浴遊客。（新華社）

從五一假期「整個朋友圈都在露營」到最近的露營概念股大漲，露營的熱度，正從一種休閒方式傳導至資本市場。

新冠疫情 在多地散發，很多人無奈選擇家裡蹲，讓今（2022）年中國的五一連假旅遊有點冷。但跨省遠遊的奢望，擋不住想「放風」的心，悶壞了的民眾紛紛衝向野外露營，不僅掀起風潮，相關概念股大漲，甚至催生了「露營經濟」，讓露營產業幾乎是一下子就火了起來。

經文化和旅遊部數據中心測算，2022年五一假期5天，中國國內旅遊出遊1.6億人次，同比減少30.2%。但艾媒諮詢數據顯示，2014年至2021年國內露營營地市場規模從77.1億元（人民幣，下同，約11.6億美元）猛增至299億元，預計2022年將達到354.6億元。且近5年來，露營相關企業註冊數量快速增長，2020年新增9100餘家，2022年以來已有超過7000家露營相關企業成立。

這透露了面對大好春光不可辜負，儘管多地的疫情封控措施變化莫測，核酸檢測做到嘴巴變形，解封日依舊遙遙無期，不少民眾的情緒已累積到快要爆炸，即使「省內遊」、「周邊遊」，只要沒被封控，只要能保持社交距離，都要出門透透氣；不論小區裡、河邊或是自家客廳，「只要有帳篷，在哪都是露營」。

「假期大家不是在搭帳篷，就是在去搭帳篷的路上。」綜合中新社、新華社報導，這個五一假期，無論是一頂帳篷，幾把摺疊椅，露營馬燈微光閃爍，野餐桌上擺滿餐食的「路邊野食」，還是「賞花+露營」、「房車+露營」、「露天音樂會+露營」、「旅拍+露營」等特色精緻露營產品，都成為遊客新寵。 市民在湖邊露營樂享假期悠閒時光。（中新社）

戶外用品公司 股價 大漲

在線旅遊平台大數據顯示，今年五一期間，露營相關的住宿、出遊產品預訂量是去年的3倍，可露營的公園門票銷量同比去年漲幅超4成，部分城市露營地周邊酒店預訂量同比去年漲幅達1.5倍。攜程的數據也顯示，五一假期，平台上帶有「露營」標籤相關酒店、民宿訂單量較清明假期增長153%。

一顆顆堅定要露營的心，也帶火了露營經濟。假期過後，受益於「露營經濟」的火爆，多家生產戶外用品的公司股價連日出現大漲。例如，主營產品包括露營帳的牧高笛5月5日漲停，5月6日觸及漲停；以諸多戶外裝備為主營產品的三夫戶外節後已連續兩個交易日漲停。

露營究竟是如何從小眾愛好「秒變」大眾流量？中國傳媒大學文化產業管理學院副院長劉江紅認為，一方面是因為疫情之下，人們出遊半徑變小，短途遊、城市周邊遊成為主流；另一方面，近年來，城市周邊生態環境及露營地旅遊設施持續改善，社交平台的宣傳推廣又抓住了消費者好奇和嚐鮮心理。 五一假期，許多福州市民前往晉安區九峰村露營遊玩。（中新社）

業內人士認為，「近出行、淺需求、低消費」已成為旅遊業賴以生存的基礎市場，在疫情防控常態化模式下，近郊露營和自駕遊自然順勢「破圈」而出。

去哪兒旅行商城負責人任天則分析，不同群體的露營玩法不同，年輕人更多會選擇「露營+燒烤」、「露營+咖啡」，有孩子的父母群體會選擇「露營+親子」，也會考慮露營營地周邊有沒有相關的親子設施，有的還會選擇「露營+喝茶」，甚至「露營+戶外郊遊」的玩法。

露營熱潮背後 商機無限

不斷湧現的「帳篷大軍」使蛋捲桌、氛圍燈、卡式爐、大天幕等相關設備產品花樣翻新、銷量大增。據攜程發布的報告，自2021年下半年至今，平台露營產品數量增長近10倍。天眼查數據顯示，中國目前有近4.6萬家露營相關企業，近三年露營相關企業註冊總量持續猛漲。

在輻射效應帶動下，營地周邊旅遊的熱度也在持續攀升。以浙江省湖州市境見茶野裡野奢帳篷露營地為例，五一期間，周邊酒店訂單量增長67%，湖州整體旅遊產品訂單量增長54%，酒店和民宿訂單量分別增長57%和144%。這顯示露營熱潮背後，蘊藏著更可觀的消費潛力和巨大商機。 不少民眾藉著搭帳篷露營的方式親近自然，為疫情下悶壞了的自己和家人紓壓。（新華社）

露營的「火」點燃了社群平台，帶動了消費，背後卻也藏著隱憂。一些發燒友拚裝備、堆器具，讓露營從一項單純的休閒運動變成了部分人用來較量財富的「裝備競賽」，甚至形成了露營地和裝備的鄙視鏈。隨露營熱而來的人為破壞環境、房車露營地兼營「房地產 」爭議以及安全風險等疑慮，也待立法規範與整治。

想要舒適好看 得花萬元

工人日報報導， 近年來火熱的「風格露營」、「野奢露營」，讓露營從休閒變成一種競賽，主要來自露營裝備的更好更貴。重慶露營發燒友吳濤說，現在流行「搬家式露營」，營地車、戶外椅、野餐墊、便攜餐桌等物件，加在一起費用不少。「雖說露營豐儉由人，但是你但凡想舒適一些、拍照好看一些，得花費約萬元（人民幣，下同，約1500美元）。」

在淘寶搜索「露營帳篷」發現，價格從70元到1.7萬元不等。一些商家還推出寵物專供的迷你帳篷，價格也在數百元不等。一定規格的露營想說走就走，似乎沒那麼輕鬆。

和帳篷相比，房車的舒適性和自由度更高。但一些本應是滿足房車補給和旅遊休閒需求的房車露營地也變了「味」，打起了「安家置業」的擦邊球，還演變成頗具規模的居住區，在露營地搞起了「房地產」。

例如在重慶某房車營地，數十輛房車密密麻麻排列，分為白色鋼製房車和米黃色木質房車，每輛車下方的車輪都被固定住，車前有三、四平方米的空地，能看到一些人家種菜養花的痕跡。

垃圾隨處亂丟 廢水亂倒

經營者表示，租戶可選擇以12萬元價格購買一輛房車，並且在這裡住5年。5年後，可選擇將車開走，或再繳費續住。「不過，房車目前都住滿了，多數是附近上班的人。」

露營熱潮下最常見的就是環境破壞亂象。比如在成都市彭州市海窩子古鎮網紅露營地，每到周末或節假日，河灘上都會擠滿一頂頂帳篷，遊客散去後總會留下一地垃圾，還有露營者將各種廢水、殘渣直接倒入河道。北京南六環的「雙鷹營地」部分區域也已明顯沙化，臨近的湖面上漂浮著垃圾。 中國露營產業發展迅速，包含天幕與輕量化帳篷需求量都非常大。（央視畫面截圖）

近期有網民反映在南寧「開設的20畝帳篷營地已經成為網紅點，但面臨各種執法和拆除，非常苦惱」。南寧經濟技術開發區管理委員會稱，該帳篷營地位於水庫周邊部分土地，未辦理使用林地手續、水土保持、非防洪建設項目洪水影響評價報告審批等相關手續，將積極引導相關經營者依法依規保護和利用生態資源。

一位露營愛好者表示，專業露營地各種配套設施包括公共廁所、垃圾收集處理比較完善，但現在很多人都是在郊外隨處找一塊平整的草地就扎上帳篷了，隨手扔垃圾的現象比較多。此外，露營帶來的安全風險值得警惕。不少露營者喜歡動用明火，燒烤甚至做飯，安全隱患較大。

成都資深戶外探險愛好者申威說，這是因為「無痕露營」的戶外環保理念還沒有普及。這種理念要求參與露營的人提前計畫準備，在可耐受地面進行露營，妥善處理垃圾，盡可能保持自然原貌，減少野外用火對環境的影響，食物殘渣包裝起來帶走，減少使用肥皂清潔劑。

播音樂放煙花 嚴重擾民

擾民也是其一。重慶廣陽島露營地村民張婆婆表示，以前村子裡安安靜靜，孩子們隨意走動，大人們都很放心。但現在每到周末，很多車輛從村子快速駛過，讓人擔心孩子的安全。還有人周五晚上就過來露營，又是播音樂，又是放煙花，影響村民休息。另網紅營地同質化嚴重、宣傳圖片和實際嚴重不符等吐槽也屢見不鮮。

中國社會科學院社會學研究所助理研究員宋煜說，露營滿足了民眾的休閒需求，但下一步應該進行規範，引導行業健康有序發展。對缺乏資質的經營性露營場所予以處理和整改，加強對營地在設計、經營上的規範，對破壞、污染環境等行為加強監管。同時要加大戶外環保意識的宣傳，明確露營活動的各類規則。