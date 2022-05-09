一字之差嚇趴股市 神隱500天的馬雲 因「馬某」另類回歸

馬雲曾是很多中國年輕人的偶像，如今卻風波纏身。（取材自Getty Images）

五一連假期間，匿跡已久的「網路教父」演出一場虛擬「現形記」，製作人是官媒的小編，那麼，導演是誰？

2022年5月4日，中國還在放五一勞動節連假，阿里巴巴集團突然在港股重挫9.48%，市值瞬間蒸發300億美元，一切只因一字之差。這個「某」字，不僅使投資者飽受驚嚇，也讓外界對中國股市的信心如此脆弱嘆為觀止，堪稱史上最貴的一個字。

阿里市值蒸發300億

當天早上大約9點，中國官媒央視報導，「2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的『馬某』採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。」

這則新聞迅速讓網民炸鍋並上了微博 熱搜，因為其中「杭州」、「馬某」的關鍵字，讓人很輕易聯想到當事人可能是近來風波不斷，又出生於浙江杭州的阿里巴巴集團董事局主席馬雲 。特別是文中「馬某」涉及的是最重可能面臨無期徒刑的重罪，這可是不得了的大事。

這則報導經中國多家媒體轉發和推送後，宛如驚弓之鳥的投資者迅速大量出清持股。時值五一連假，A股還沒開市，港股開盤隨即因此上演驚魂一刻。

3日上午約9時40分，央視新聞直播間稱被採取刑事強制措施的是「馬某某」，而非「馬某」，隨後阿里股價回升。（取材自央視畫面截圖）

是馬雲? 互聯網股閃崩

聯合早報報導，受市場猜測「馬某是馬雲」的影響，恆生科技指數盤中跳水，一度跌超4%。以阿里巴巴為首的互聯網股閃崩，阿里最深時重挫9.48%，市值蒸發數千億人民幣，京東、快手、美團、騰訊等也受到連累，紛紛殺跌。

就在全網熱議「馬某」的身分之際，沒多久，中國官媒環球時報前總編輯胡錫進在微博發文說，經過他向權威部門確認，杭州市國家安全局抓的是「馬某某 」，不是「馬某」。寫「馬某」的報導都是不準確的。

胡錫進短短一段話的微博文，狠狠發揮了「救市主」的功能。央視等中國媒體紛紛更正為「馬某某」，阿里巴巴股價立在暴跌約半小時後反彈，跌幅收窄到1%以下，盤中還一度翻紅。

3日下午，媒體進一步揭露了這位「馬某某」的身分及犯行細節。多家媒體報導稱，馬某某，男，1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理，長期在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，成為「以華制華」的工具。不僅煽動分裂國家，還制定「政治綱領」，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，目的是「借助境外的力量推翻中國政府」。

普通人馬某 竟全網推送

至此，這起事件的真相突然間變得明朗，因為從報導中來看，馬某某的年齡、工作性質和身分等，很清楚都與馬雲不符。有網民因此調侃「老胡一句話拯救港股6個點」，有人質疑陰謀論：「目的是嚇唬一下馬某？」，「關鍵是這個馬某是杭州的，而且普通的馬某為何要全網推送？」

虛驚一場之後，投資人餘悸猶存，網民又開始討論起「為什麼看到『馬某」，這麼多人第一個想的都是馬雲？」。尤其敢說敢做的馬雲，幾年前一直是中國年輕人的偶像，還有不少人喊他「馬爸爸」。可為何人設崩塌了？

官媒報導一字之差讓阿里巴巴市值蒸發數千億人民幣，恐也是馬雲始料未及 。（路透資料照片）

人設崩塌 馬爸爸跌落神壇

原因之一是他對阿里巴巴996工作制的詮釋。2019年4月，阿里巴巴發布一篇「馬雲談996」的文章稱，馬雲認為996是一種「巨大的福氣」，很多公司、很多人想996都沒有機會。馬雲的談話立刻在網上被撻伐，許多人對「國民爸爸」竟說出「爆肝工作是福氣」之語感到氣憤及難以置信。

第二個原因也來自他的「失言」。2020年10月，馬雲在「外灘金融峰會」發表演講，再度語出驚人說，中國金融沒有系統性風險，因為「沒有系統」；中國的金融系統思想落伍，監管水平落後；目前中國監的水平不行，然後在管上面太用力，阻礙金融創新......他並稱監管太嚴會導致不發展，而不發展本身也是風險。

接著就是被外界認為似是隨著失言風波而來，阿里巴巴集團旗下螞蟻集團的「被整改」。2020年11月，官方在螞蟻集團於上海科創板上市前夕緊急暫緩。此前，螞蟻的「花唄」、「借唄」等「微貸科技」曾被批評是讓許多大學生、農民和窮人「易借難還」的「吸血鬼」。

幾乎是同時，馬雲被四部委約談；其後，阿里巴巴被反壟斷調查，挨罰182.28億元（人民幣，下同），創下「反壟斷法」開罰案件的最高金額，馬雲等企業家在杭州創辦的湖畔大學也被傳停止招生，螞蟻集團企業形象遭受重創，馬雲也在一夕之間成為「萬惡資本家」，還自此疑似「被消失」。

馬雲的聲譽開始下滑，黨媒人民日報旗下新媒體也意有所指的發表評論「補刀」：「不要妄想大而不倒」，「更不要妄想像韓國（南韓）財閥一樣操控一切，這裡是中國」。不過在阿里巴巴之後，2021年7月起，滴滴出行、美團等也陸續被監管開罰，似乎又不是外媒指稱，官方的監管是針對阿里巴巴而來。

趙薇和馬雲有著好交情。（取材自微博）

整改企業 波及好友趙薇

馬雲和他旗下企業的「被整改」疑也波及了他的好友。多次在微博貼出與馬雲合照的藝人趙薇，2021年8月被官方列入「劣跡藝人名單」，外傳與馬雲有關，但未獲當事人證實。趙薇也和馬雲一樣，隨後都甚少公開露面。

自螞蟻集團2020年在上市前夕被中國監管機構緊急叫停後，馬雲就鮮少在公共場合現身。聯合早報報導，華僑大學國際關係學院院長助理黃日涵日前發文說：「鄉村教師支持者馬雲老師，5月1日也就是前天在種樹。」並附上馬雲植樹的照片，但未說明植樹的具體地點。

有網民質疑，黃日涵的圖片截取於2020年10月在網絡上流傳的視頻，馬雲植樹並不是發生在今年五一。有自媒體補充說，馬雲今年五一植樹的地點在湖畔創研中心。但這也引發質疑稱，杭州正在抗擊疫情，參與植樹等團體活動的人群卻都沒有佩戴口罩，真實性有待考證。

中國學者黃日涵公布馬雲5月1日在正抗擊疫情的浙江種樹照片（中），但圖中的人都沒依規定戴口罩。（取材自微博）

他在哪？全民找馬雲

另有自媒體稱，馬雲最近參加了第七屆世界浙商大會，並在4月29日再次當選浙商總會會長。但浙商總會的官方微博不見這則消息，也沒有關於第七屆世界浙商大會的報導。而網傳的馬雲在「第七屆世界浙商大會」上的發言視頻和照片，被稱應是截取自馬雲2020年10月在外灘金融峰會上的演講片段。

據浙商雜誌報導，馬雲今年首次現身是在1月10日，他在臘八節到海南五指山市暢好中心學校，以視頻連線形式和100名鄉村教師對話。此後沒有權威消息證實馬雲曾在最近公開露面。

由此來看，近日的「馬某」事件被輿論誤認是馬雲，似也其來有自。但弔詭的是，中國官媒在新聞稿或報導中以「某」字替代姓名，通常用於當事人為單名；而這起案件涉嫌人連姓帶名共三個字，一般官媒會直接以「X某某」稱呼，卻在這起事件中用了單名的「某」。雖非錯誤，仍也不免引發這究竟是烏龍、故意還是敲山震虎的臆測。

「馬某」用法若真是為在阿里巴巴股價下跌中牟利，那麼牽涉範圍之廣，恐令人難以想像，畢竟首先發出「馬某」報導是官媒。可能性很低。

若非為「利」，而是如部分外媒所稱是為「警告」馬雲而來，也有疑慮。中國高層若要「打馬」，早在監管時即可為之，即使有了新的犯罪事證，逕自依法辦理即可，繞個彎先警告的做法，與此前大張其鼓查螞蟻、罰阿里巴巴的邏輯對照也說不通。

無論是何原因，「消失」500多天的馬雲這次以另類的方式又重回公眾視野，並在股市證明了他依然存在的影響力。和他一樣具備這種力量的還有一個人，就是央視那位把「某某」寫成「某」的記者或小編，讓大家見證了漏掉一個字就能迅速瓦解中國資本市場信心的奇蹟。