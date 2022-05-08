「藝」情舞台「疫」外變大 轉型線上擦出火花

傳統崑曲表演在科技的幫忙下，是否能突破表演空間、時間的限制，為觀眾帶來全新體驗？圖為北方崑曲劇院演員邵天帥在故宮暢音閣後台化妝。 （新華社）

前言：在人們因恐懼疫情 而足不出戶的同時，有一群人正對著空蕩蕩的影院、劇院發愁。失去舞台的表演團體嘗試轉型線上化是疫情下的權宜之計，還是未來趨勢？這個「舞台」的想像空間，瞬間便被放大了。

上個月，中國演出行業協會發文指「至3月底，全國取消、延期約9000場（演出）」，道出疫情以來演出市場之傷，引起極大共鳴。影院和劇院一樣空空，沒有觀眾，電影院改作潮玩、劇本殺、沉浸式娛樂等空間，以穩住自由落體般的現金流。

陳譽原本是浙江象山民營越劇團的演員。疫情之前，劇團一年能有250場演出。疫情發生後，劇院關閉，2020年一整年，陳譽年收入不足人民幣5萬元（約7490美元），想要養家養娃真的是太難了。

疫情當前，不僅夢想漸行漸遠，現在連最起碼的生存都如此艱難。她一度陷入迷茫和焦慮。陳譽轉型線上後，月入3萬以上（約4494美元），她在疫情期間努力的故事，還衝上微博熱搜。

越劇演員陳譽轉型線上後，月入3萬以上，她在疫情期間努力的故事，還衝上微博熱搜。（取材自抖音） 越劇演員陳譽轉型線上後，月入3萬以上，她在疫情期間努力的故事，還衝上微博熱搜。（取材自抖音）

小劇場 進酒館上遊船

越劇，伴隨著浙江省包郵區經濟的繁榮，已上升為中國第二大戲種。有關部門統計，中國現存戲種348個。如果連越劇演員都 「吃土」，其他更小眾的戲劇演員，慘烈的境況可想而知。

廖屹，現為江蘇大劇院總經理。面對當地上座率不得超過30%、1公尺以上距離間隔就座、綜合性演出場所不得多廳同時開放等防疫規定，同行紛紛認為30%這一上座率絕對虧本。廖屹卻堅定表示，「即使是開一場賠一場，也必須要開。在這個時候，我們有責任、有義務把觀眾拉回劇院，把整個演出市場恢復起來，這是我們身上的責任。」

今年4月，廣州一些小劇場充分發揮「船小好掉頭」的靈活性：把沉浸式音樂劇搬進小酒館，把聽相聲的小劇場放到珠江遊船上，把聽音樂會的音樂廳改到下午茶席間。

34歲的濟南舞者崔明凱就把舞台搬到了武漢街頭。疫情前，崔明凱一年能做100多場演出，還曾獲得歐洲舞台的邀請。疫情下被迫停工後，崔明凱和無數演員一樣苦練內功、等待機會。8個月後，崔明凱收到一張在武漢街頭演出的邀請函，他毫不猶豫答應了下來，想看看這座城市。

疫情陰霾難散，接地氣的小劇場見證了中國民間文藝最高水平的繁榮，但重拾線下的幸運兒畢竟是少數。

抖音 直播 收入勝從前

摩登天空在疫情爆發後，是第一個將音樂節和音樂人以直播形式搬到線上。2020年2月4日「宅草莓不是音樂節」第一季上線。2月22日第二季節目聯合今日頭條等平台，成功實現商業化運作，讓參與其中的原創音樂人獲得了疫情後的第一筆收入。

2021年7月29日，資深天王劉德華選擇在抖音開直播慶祝自己出道40周年。直播還沒開始，直播間就擠進了300多萬人翹首以盼。這注定是一場史上最特別的直播。

不過，演藝空間全都轉移到線上還是有問題。無論是演唱會、話劇還是戲曲，都少了與觀眾的互動，自然也不會有「水乳交融」的氛圍。螢幕的存在，使演出互動體驗發生了根本性變化。

在疫情平息的那段時間裡，天津曲藝團就發現，劇場觀眾裡多了不少新面孔，基本都是因為從線上轉到了線下。特別是十幾歲、20幾歲的年輕人，抖音就是他們愛上曲藝的那塊敲門磚。

線下演出搭上直播的快車道，直播平台又自帶互聯網+跨界的基因，為演出融合發展注入了更多可能性。比如音樂劇走進綜藝，京劇上真人秀，舞台劇在景區盤出新花樣等。

陳譽記得去年4月25日自己的第一次抖音直播。只有10來個人，但觀眾的支持、鼓勵和打賞絡繹不絕，終於讓陳譽慢慢堅定了信心。一邊學習直播專業知識，一邊在越劇主播界元老張丹恆的幫助下分析營運數據。到第三個月，陳譽通過直播打賞收入破萬。

引進VR 全新臨場體驗

今年3月底至4月初，上海大劇院出品的「巡演零號站」在19個管道同步播映。這場播映也許是中國演出史上首個「VR未來劇場」，它把現場感更往前推進了一步。觀眾通過VR設備，只要搖頭晃腦，就可以在賽博朋克虛擬場景中實現360°觀看演出。

上海大劇院出品的「巡演零號站」推出崑曲「浮生六記」，以VR技術改變觀眾觀看體驗。（取材自上海大劇院）

據抖音數據，過去一年，抖音上的戲曲直播超過80萬場，累計看播人次超過25億。平均下來，每場戲曲直播有3200人次觀看，遠遠超過了一場中型演出的規模。現在直播不僅觀眾人數多，演出場次多，覆蓋的劇種幾乎包羅全部。很多瀕臨失傳的小眾戲曲，也因科技的重新照亮，點燃了傳承之火。