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二創保熱度 時隔11年「甄嬛」吸金功力不減

中國新聞組／綜合報導
時隔11年，「甄嬛傳」熱度不減。（取材自微博）
時隔11年，「甄嬛傳」熱度不減。（取材自微博）

一句「賤人就是矯情」馬上將觀眾的思緒拉回十年前的時光。在當前藝術表演正在努力探索線上轉型求生存之時，「甄嬛傳」這部已經完結、不再有宣傳資源的電視劇每年仍然為出品方帶來一千多萬元的收益。在眾多表演團體因為疫情而「吃土」的艱困時刻裡，「甄嬛傳」因為眾多網友二次創作打造出的「甄學宇宙」至今仍保持著討論熱度。

每日經濟新聞報導，過去11年中，「甄嬛傳」不僅穩進每年電視劇重刷TOP榜，其劇情、台詞更是一次次成為網友們玩梗創作的「富礦」。雲合數據顯示，與「甄嬛傳」相關的詞條在4月仍頻頻登上抖音、快手等短視頻平台的熱搜榜單。在優酷上，「甄嬛傳」近一個月的熱度依舊保持在8000左右。

金句受捧 甄學破圈

別的電視劇是倍速看，「甄嬛傳」則是被網友拿著放大鏡看。名場面、經典台詞、場景解讀、表情包、接梗、考古、神評論、甄嬛體……該劇衍生的甄學讓網友們在社交平台上樂此不疲地討論，上微博熱搜更是家常便飯。在樂視、優酷視頻平台上持續有會員加入付費觀看，也順帶養活了一眾副產品。

受火熱的「甄學」討論氛圍感染，影視專業畢業的小西抱著好玩的心情，錄製了第一期解說「甄嬛傳」的節目，沒想到立刻成為流量爆款。在當下影視產業不景氣的大環境下，小西無心插柳，靠解讀「甄嬛傳」賺到了錢。

因為很多網友二 次創作，「甄嬛傳」仍保持熱度。（取材自微博）
因為很多網友二 次創作，「甄嬛傳」仍保持熱度。（取材自微博）

「解讀『甄嬛傳』非常好玩，有點像探索新知識的感覺，在劇集裡沒有看出來的點，在視頻和討論裡看到了，就會滿足好奇心和探索新東西帶來的快樂。」小西覺得「甄嬛傳」就像是一副推理藏寶圖，很多暗線埋藏其中，讓她去挖掘去發現。

在「甄學」宇宙中，最先破圈的，是被廣泛應用的各類表情包和劇中金句。不過，隨著網友們的腦洞大開，社交平台上衍生出更多內容，愈發讓「甄嬛傳」常看常新。

反覆推敲 樂在其中

有「逐幀研究」的考究派，他們平日裡以發現劇中的穿幫鏡頭為樂趣，對劇組的布景、服飾十足關心，例如發現同一件衣服排列組合出現在好幾個妃子身上、從甄嬛瞪大的眼睛裡看到反光板等細節。有「深度解讀派」，信奉逢人只說三分話的他們，拿出了十二分精神和想象力，研究解讀後宮娘娘們的各種話外之音。

此外，還有從各種心理學、職場關係、親密關係的權力角度等來研究分析。甚至還有網友研發了「甄嬛傳」經典台詞的考卷，還分為卷一、卷二、卷三。

報導指出，「甄學」生態下，網友們樂此不疲地互動與造梗也使得「甄嬛傳」顯現出巨大的長尾效應。不止是「甄嬛傳」，「康熙王朝」、「武林外傳」、「瑯琊榜」等長盛不衰的長篇影視劇，都因持久的生命力而備受長視頻網站的青睞。

這部長篇連續劇被幾代觀眾反覆推敲琢磨，在屢屢被拱上熱搜的同時也讓版權方、主創團隊、播出平台長期獲益。有網友稱：「「甄嬛傳」已經被我盤得包漿了，但是再給我十年我還能盤。」

娘娘放飯了。（取材自微博）
娘娘放飯了。（取材自微博）

疫情 抖音 微博

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