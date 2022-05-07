烏拉山悲歌 生態修復能扭正失控的鐵礦？

烏拉山北麓荒漠草原上的一處鐵礦坑。(取材自中新周刊)

由於過去管理鬆散粗放，內蒙古烏拉山北麓鐵礦濫採導致嚴重生態破壞。滿目瘡痍的礦坑削山頭、毀草原、汙染地下水，生態修復能否扭正失控的礦業？需要長時間的投入與觀察。

美雲的老家在烏拉山南麓，其舅舅家在烏拉山北麓。美雲回憶，那時北麓的環境特別好，草綠油油的，在夏天隔一兩天就下雨。但因為鐵礦開採的關係，現在的烏拉山北麓已面目全非，「我曾經放過羊的那些地方，根本不敢看一眼」。

第二輪第六批中央生態環境保護督察日前通報曝光了烏拉特前旗鐵礦等違法違規開採導致的生態破壞嚴重問題。第三生態環境保護督察組進駐內蒙古督察發現，烏拉特前旗礦山開採長期無序發展，大面積露天開採生態破壞嚴重，越界開採等違法違規問題突出，近3萬畝荒漠、草原被違法侵占，給原本脆弱的生態系統造成了難以挽回的損害。

無序開採 破壞環境

破壞環境的鐵礦主要是分布在烏拉山北麓沿公沙公路兩側的狹長區域。從2005年前後開始開採鐵礦以來，儘管其間經歷過治理整頓，但其無序開採問題一直都非常嚴重。

修復前，烏拉山南北麓遍布露天礦坑。（取材自巴彥淖爾日報）

兩個露天礦坑一南一北位於烏拉山北麓，南側露天礦坑名「阿力奔公忽洞礦區鐵礦」，採礦人為烏拉特前旗生金礦業公司，礦區面積為1.0395平方公里。生態環境保護督察組指其未按照規範進行開採和修復，植被破壞嚴重，生態修復難度極大，該露天礦坑破壞草原面積1571.4畝。

北側礦坑礦名「阿力奔公忽洞鐵礦」，有350多畝，採礦權人為內蒙古華拓礦業公司，督察組指其未按照規範進行開採和修復，植被破壞嚴重，生態修復難度極大。

2016年7月，華拓違法對礦產資源越界開採，被當地有關部門查處，但該公司無視整改要求，越界開採問題反而愈演愈烈，2018年2月再次被當地有關部門查處時，開採面積已從25畝擴大到了271畝，超出許可開採面積3.3倍。截至督察時，越界採坑深度已達97米，該公司不僅未進行整改，開展生態修復，還在申請繼續深度探礦，企業繼續開採。北側鐵礦破壞草原面積達242畝。

修復後，烏拉山南北麓青山重現，地形地勢平緩連綿。（取材自巴彥淖爾日報）

烏拉特前旗共有在期礦山85家，其中露天礦山有45家。除了指出前述兩個露天鐵礦問題外，督察通報也提到烏拉山北麓的尾砂庫。露天開採集中區域在荒漠草原中形成一座座「天坑」和尾礦廢渣堆積的「山丘」，採坑、排土場、尾礦庫等違法侵占草原。

礦石價高 倒賣成風

督察組指出溫圖鐵礦、德爾斯台溝礦區鐵礦、萬嶺溝北鐵礦、大佘太牧場大西溝矽石礦等多家工礦企業破壞草原生態環境問題。其中，德爾斯台溝礦區鐵礦採礦權人為已經華拓礦業資源產能整合後的華融礦業，該鐵礦破壞草原面積達920.9畝。

劉智曾經在烏拉特前旗做過鐵粉生意，在他的記憶裡，烏拉山北麓發現鐵礦，是在21世紀初那幾年。「大概是在2003年到2005年，聽說這裡有鐵礦石了，一群群的人就上山去找鐵礦石，他們找礦的方式很簡單，就是背著吸鐵石，吸鐵石一吸，就是找到鐵礦了。」劉智回憶。

退休 工人張明河回憶，烏拉山北麓開始開採鐵礦，是從2005年開始的。「那幾年，包括生金礦業、芙蓉礦業，一下子出現幾十家公司，凡是想挖的，哪怕只有一台挖掘機，也可以成為一個公司。同時，烏拉山的北坡，到處都是選廠，大部分都沒辦證。到2018年前後進行整頓，那些沒證的選廠，才被關停了。」張明河說，2007、2008那幾年，鐵礦石價格很高，烏拉山都轟動了。

經過整頓後的烏拉山北麓的鐵礦企業，在採礦之外，也多各有自己的選廠。據劉智介紹，鐵礦石開採出來拉到選廠，磨成鐵粉後，再賣給其他地區的鐵廠煉鐵。烏拉特前旗的鐵粉，主要是賣給內蒙古包頭、烏海以及寧夏石嘴山、河北唐山等地鐵 廠。多年前，作為貿易商的劉智就曾從烏拉特前旗倒賣鐵粉到烏海，「這裡的鐵礦石品相不錯，我拉的鐵粉，都是高品位的」。

儘管私採亂盜的現象已銷聲匿跡，但烏拉山北麓的環境破壞問題，自鐵礦被發現之日起延續至今。

縱容非法採礦 山頭被削、地下水汙染

烏拉特前旗位於賀蘭山與陰山之間的季風通道，屬烏梁素海流域，是國家生態安全戰略格局中「北方防沙帶」的重要組成部分，也是阻止庫布齊沙漠向北侵蝕的重要屏障。屬陰山支脈的烏拉山山脈和東北部荒漠草原等重要生態敏感區域年降水量不足100毫米，生態本就極其脆弱。而烏拉爾山北麓無序的鐵礦開採和堆積如山的座座尾砂庫對環境造成了極大破壞。

一位當地人士這樣描述：烏拉山的一些山頭被削了，草原被破壞了，除了那些礦坑，尾渣是粉末狀的東西，一起風就塵土飛揚，這把大面積的草場都破壞了，不能長草，很多牧民都把牲口轉運到外地，租別人的草片來放養。另外，選廠要用大量的水，廢水下滲，把地下水也汙染了。

礦尾砂 流入烏梁素海

有「塞外明珠」之譽的烏梁素海就在公沙公路北側，與這些鐵礦相距不遠。烏梁素海是全球範圍內乾旱草原及荒漠地區極為少見的大型多功能湖泊，2002年正式列入國際重要濕地名錄。但堆積在烏拉山北麓的尾砂，下雨時，有的會隨著一條幾千年前形成的河流流入烏梁素海。

烏拉山北麓鐵礦破壞生態環境的問題早就引起過內蒙古有關方面的注意。但因為內蒙古幾乎所有產業都跟資源有關，「在環保方面，它是一個特殊地區」。

烏拉特前旗所在的巴彥淖爾市共轄1個市轄區、2個縣與4個旗。由於礦產資源豐富，交通便利，烏拉特前旗在巴彥淖爾的這些旗縣中經濟相對發達。

這次烏拉山北麓鐵礦嚴重破壞生態環境問題被中央環保督察組曝光，與當地人士的舉報直接相關。

從2013年起，就有周邊村民對鐵礦的非法占地、非法開採問題進行舉報，被舉報的物件是華拓礦業。2020年8月，11名此前曾舉報與抵制華拓礦業的村民被刑拘，2021年4月，該11人中的8人以涉嫌尋釁滋事被逮捕。目前被逮捕的8人中除1人因病取保候審外，其他人仍被關押於烏拉特前旗看守所。一位舉報人說，當地有關部門對華拓礦業的非法採礦問題一直是採取保護與縱容的態度。

在鐵礦開採破壞草原生態等問題被曝光後，烏拉特前旗迅速組織生態修復工 作。烏拉特前旗一位政界人士介紹，該修復工作共分東、西、南、北和另外一處共五個片區進行，其中西片範圍是烏拉山北麓東西長20多公里的區域，也是遭破壞最嚴重的地方。

爛攤子 修復得花百億

「現在是在漫山遍野地修復，比如廢渣堆，本來沒人管，要鋪上30釐米土，把裸露的部分蓋住，再撒上草籽，還要求尾砂庫坡度要修復到45°以下，不能太陡。」該政界人士指出。

關於礦區生態問題，該政界人士說，2018年由旗財政出資人民幣8000萬，做過修復，但修復的質量不高，達不到國家標準。「當時我們就算過一筆帳，比如全旗礦山累計納稅38個億，但修復它們的爛攤子，得花100個億」。

對於修復這個大礦坑，華拓礦業阿力奔公忽洞鐵礦礦長曾胸有成竹地說有一個好辦法，就是等下了雨，礦坑可以成為水庫、儲水池。「但是，我們這裡的年降水量不到100毫升，哪有那麼多的水形成水庫。」該政界人士說，那個礦長很快就被刑拘了。