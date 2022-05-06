上海封控效應／精英無奈 想「歸海」

一名上海市民穿著睡衣在住宅區等待核酸檢測。（路透）

「我不是正被隔離、做核酸，就是在前往隔離點、做核酸的路上。」突變的病毒，不變的封控，打亂的不只是城市裡各階層居民的生活，還有他們的生計與處世態度。

在北京「動態清零」指示下，上海自2022年3月28日宣布「分區分批封控」，這座熱鬧的國際金融中心，頓時按下了暫停鍵。在一片民怨聲中，被視為上海「中產菁英」的一批人，也過著「買菜難」和「就醫難」的日子。有「海歸」因此心生「歸海」之意，也有人逆來順受，擔心這座城市的「次生傷害」可能還在後頭。

「現在有三個上海。 一是電視報導裡的上海。雖然疫情 嚴重，但是上海春景依然，遍地英雄下夕陽。另外一個是短視頻中的上海，亂象叢生， 好像已經是最危險的時候。 還有一個就是自家門口的上海，日升日落，車熄鳥鳴， 張嘴做核酸， 閉門通鼻孔。只要不斷食，日子照樣過。」

為免麻煩 她放棄綠卡

美國之音報導，4月25日，48歲的家庭主婦張亞男在自己的微信 朋友圈轉發了這個帖子。她認為這就是眼下真實的上海，而自己和多數市民一樣都屬於第三種上海。

張亞男屬於上海的「有閒有錢」一族，不用去上班，住在上海比較高檔的社區。小區4月初被封，幸運沒有忍飢挨餓。雖有陽性患者，小區並沒有被鐵柵欄封鎖。對於網上瘋傳上海當局在許多居民樓外搭建圍欄封堵，曾在媒體工作過的張亞男認為，「斷章取義」和「以偏概全」的文章都是「Fake News（假新聞）」。

談到封控中的日子，張亞男說，除了「有點疲憊，看不到頭」之外，並沒有什麼特別的不適應，她目前唯一的消遣是在網上追劇。至於官方堅持的「動態清零」政策，張亞男認為，對上海來說，封控是不得已的管理方法，因為考慮到中國的人均醫療資源，「如果『躺平』，會死很多人的。」

2020年美國疫情嚴重時，為保留「綠卡」，張亞男和女兒在美國待了半年。分析中美兩國疫情和管控方式，「都不好，我都看得透透的…美國也不行， 那個時候也有醫療擠兌的事情。 」因為不想再經歷疫情控制帶來的各種麻煩，張亞男說，她已經放棄了「綠卡」。 上海封控期間，一名身穿防護服的工人在汽車站守望。（路透）

最高紀錄 一周沒肉吃

一名自稱在上海和交界處某名企工作的27歲科技男石喬，因蘇州和上海先後的封控，已「居家辦公」40多天。石喬說，最高的紀錄是一星期沒肉吃，目前還有30斤大米，是所在社區發的。他對封控措施起初並沒有什麼感覺，直到公司通知他復工，卻要他睡在水泥地板上後，不禁感嘆「最先進、最開放的上海怎麼弄成了這個樣子。」

53歲大學教授陳秋雅也對「最先進、最開放」的上海現況難釋懷。「這次大家也都懵了，所以批評很厲害，一天一個熱點 。」

陳秋雅認為，封控的確暴露了上海的各種問題。比如，她之前並不知道還有些上海人沒有抽水馬桶；上海現在的房價太高；上海的醫療資源太過集中等等。她的朋友們都盼著能早點結束封鎖，她們認為，作為中國最西化的城市，上海可能是中國最能接受「與病毒共存」的城市。

食物不足 紛求助快遞

35歲科技公司創始人胡曄在美國拿到工科博士學位，也獲得美國永久居民身分。六年前，他回上海附近一個城市創業。這段期間，他接到許多上海朋友求助快遞蔬菜和食物。「在21世紀居然還有這樣的事情發生，令人嘆為觀止」，中國精英們生活尚且如此，「那些遍布在城市各個角落的農民工和打工者的狀況應該更慘吧」。

胡曄說，上海的封城影響是巨大的，像他一樣的一批回到中國的「海歸」朋友都心生「歸海」之意。他擔心，東南亞已經取消封控， 其他國家也陸續恢復，「這會對中國造成巨大影響。」 （文中人物皆為化名）