上海封控效應／農民工受困 憂心斷糧

對農民工來說，最重要的事就是努力賺錢養家。此為示意圖。（新華社）

疫情 封控下的上海農民工，也隨著「全域靜態管理」放慢甚至停下了腳步。除了等待，他們能做的不多。但與此同時，他們中的很多人也是家裡的頂梁柱，擔憂著自己的「暫停」會給家裡帶來問題。

北京 青年報報導，今年61歲的李向倫在一家廠裡做質檢員。早在2004年他就隻身來到上海打工，妻子留在老家照顧老人孩子。現在大女兒和小兒子都已成家生子，李向倫沒有醫保 ，想繼續在上海給自己和妻子攢點養老錢，「不想給孩子添麻煩」。

封控下的他被困在嘉定區馬陸鎮大宏村租住處，決定寫疫情日誌。想起3月31日聽到小區禁止進出時，他甚至有點竊喜，忙碌半生，這是難得能理所當然休息的日子。直到封控後的第10天，前後鄰居確診，第二天120救護車將鄰居接走，李向倫記錄下那時感受，「一夜之間…我真的恐懼了。」 上海數以百萬計農民工的打工生活被疫情的封控措施打亂。（取材自北京青年報）

20公里外的吳子良和16名施工隊員則正面臨食物緊缺。他們的工作是給嘉定區江橋鎮某工地安裝消防設施，3月底疫情封控，工地不得不停工。前14天，他們的全部存糧是8個發芽的土豆，3顆蔫了的包菜，3根逐漸變黑的萵筍，沒什麼人能求助。有天吳子良發現，工地邊上兩棵長出嫩葉的桑樹，葉子全被擼光了，「不知道被誰摘了吃了」。

封控到了第14天，吳子良和工友的所有存貨僅剩下包菜、萵筍和發芽的土豆。（取材自北京青年報）

梁向琴的丈夫多年來一直在外務工，今年小女兒考上大學，她3月1日也從老家江西來上海找工作，但年齡超過很多工廠要求的45歲上限而一直碰壁。丈夫和工友正在建的路橋，再有一個月就完工，疫情的暴發終止了進度。梁向琴和丈夫以及60個工友就被封控在工地的工棚裡。

沒有物資 想挖野菜吃

韓盪村是距離工地最近的村莊，這輪疫情開始前，大家的快遞都會寄到村裡。梁向琴和工友聽說村裡已經發了好幾批物資，有牛奶、麵包、鹽，但工友們都沒收到。工頭曾代表工友聯繫上村裡的負責人，但幾次溝通下來，竟被對方拉黑了。

4月14日，他們斷了糧，見工地旁的河邊，野草發了嫩芽。有工友說，去挖野菜來吃吧，梁向琴攔下，「萬一有毒可怎麼辦，我們也分辨不了」。當天，梁向琴在短視頻平台上向外求助，第二天，志願者給每人送來一箱方便麵。方便麵分到每個人手上時， 「一個個看起來就像過年了一樣」，梁向琴一陣心酸。

早在3月24日，她們所在的工地就因周邊疫情嚴重開始嚴格管控。當時以為很快會解封，只簡單採買幾天的食材，沒想到遲遲沒有結束，省著吃的結果是最後的10個蘿蔔全爛了。4月5日開始，米已經快見底，一天兩餐也變成一天一頓。許多60歲以上的工友「已經餓得沒有什麼力氣了」。

閒下來，每個人都開始擔憂停工切斷了收入。梁向琴丈夫的工程因為這次疫情暫停，現在兩人花著從家裡帶來的錢。梁向琴的丈夫是家裡的頂梁柱，供兩個孩子讀書，還有婆婆確診肺癌後每個月的靶向藥加上營養費五千塊錢。只盼疫情平復了回去工作賺錢。 工作人員在車站等地點進行相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出，防止疫情外溢。（取材自北京青年報）

提心吊膽 倒不如轉陽

「其實，我們最擔心的並不是轉為陽性，而是生活上是否能堅持到那一天。」 李向倫說。時間久了，他忽然覺得，與其這樣提心吊膽地捱日子，倒不如轉陽算了，進了方艙醫院，起碼就不會為生存而發愁。想了想，他又覺得羞愧。

封控近一個月，4月27日，李向倫所在的村莊已經從封控區轉為管控區。他說，沉寂許久的村莊，恢復了一些生氣。早上能看見村莊裡有三三兩兩的人在一起聊天說笑，河邊也有人垂釣。他在日誌中寫下，「我感覺離解封的日子，應該不遠了。這種心情，彷彿是在漫長的黑暗中，看見了一線曙光。」（文中除李向倫、吳子良，其他人均為化名）