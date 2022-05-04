「第一酒鎮」茅台生態大作戰 整治赤水河、酒企違建亂象

2019年4月，赤水河茅台鎮段，河畔房屋上全是大大小小的酒廠廣告牌。（取材自中國新聞周刊／IC圖）

前言：一旦赤水河出現大的環境汙染，仁懷醬酒產業將難以抵禦生態系統風險。「赤水河是我們的母親河，開不得『國際玩笑』。」

貴州遵義仁懷市茅台鎮位於赤水河畔，有「中國第一酒鎮」之稱。因多家酒企存在未批先建等違法問題，近期被中央點名，對流域生態環境造成威脅。目前，仁懷市已通過關停一些「小散弱」酒企等治理措施，使生態得到一定改善。但茅台鎮如何在這場「生態大考」中過關，仍面臨諸多考驗。

為省成本 水源受汙

赤水河源出雲南鎮雄，全長500多公里，是長江上游的一條重要支流，在河兩岸孕育了茅台、郎酒、瀘州老窖等眾多品牌，因此被譽為中國的「美酒河」。仁懷市是赤水河流域區域性中心城市，也是世界優質醬香型白酒的核心產區。

赤水河貴州仁懷市茅台鎮段。（取材自中國新聞周刊／IC圖）

赤水河成就的白酒企業帶動了當地經濟。仁懷市資料顯示，2021年，全市實現地區生產總值1564.49億元（人民幣，下同，約236.75億美元），經濟總量列全國百強縣市第12位。2021年，全市現有規模以上白酒企業106家，白酒業總產值同比增長29.9％；白酒包裝量完成19.78萬千升，同比增長31.5％。

仁懷市有商舖售賣自稱茅台鎮「醬香散酒」，最便宜的標價僅18元每斤。（取材自中國新聞周刊） 貴州仁懷市茅台鎮一家酒業集團內，工人們整理瓶裝的白酒。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

仁懷白酒產業迅猛發展的同時，赤水河發黑發臭的汙染問題卻屢見報端。2021年7月，貴州省生態環境廳官網發布文章稱，2021年4月，貴州省第七生態環境保護督察組督察時發現，仁懷市白酒行業無序發展，汙染治理推進不力，溪溝汙染依舊，區域生態環境問題突出。

此次督察進駐發現，仁懷市政府及相關職能部門統籌謀畫不到位，白酒企業無序發展，汙染治理推進緩慢，各溪溝汙染依舊，區域環境問題突出。

貴州大學釀酒與食品工程學院院長、貴州省發酵工程與生物制藥重點實驗室主任邱樹毅表示，以前仁懷市汙水的處理能力有限，有些酒廠管理不規範，有的為節省成本向赤水河排汙，在雨季更突出。此外，也有企業的窖池沒有做防漏防滲裝置，導致窖底水外滲。

官方監測資料顯示，仁懷市赤水河支流石壩河、仁溪溝、蘭家灣、元木岩、勝利溝等水質均存在超標。2021年1至3月，蘭家灣COD（化學需氧量）最高達251mg/L；仁溪溝水質COD高達165mg/L，均為劣Ⅴ類水質。

督察組認為，部分白酒企業環保意識淡薄，違法違規問題頻發，赤水河仁懷段部分溪溝水汙染防治形勢嚴峻。

仁懷市赤水河支流石壩河曾因水質超標被通報。（取材自中國新聞周刊）

企業求生 升級治汙

赤水河的生態惡化，最終將會危及酒企的生存，當地一些大企業發起了自發保護行動。2020年6月8日，茅台、郎酒等7家醬酒企業負責人齊聚茅台古鎮，發起並簽署「世界醬香型白酒核心產區企業共同發展宣言」。時任茅台集團董事長高衛東說：「不能吃祖宗飯、斷子孫路。」

被貴州省環保廳通報後，仁懷市開展了新一輪治汙運動。2021年8月，仁懷市啟動醬香型白酒生產企業「四改一建設」工程，藉由改造冷卻水系統、窖池、接酒池、廠區管網及建設廢水應急池建設，做到生產廢水和生活汙水應收盡收，確保突發情況下廢水能有效貯存。

茅台鎮岩灘村村內張貼著一個巨大的宣傳牌，上面寫有「金東醬酒釀造基地規劃鳥瞰圖」。金東集團正計畫在此打造醬酒釀造基地。（取材自中國新聞周刊）

貴州黔酒股份有限公司董事長張方利說，2021年，按照政府要求，在環保設備改造升級等方面，就投入了700多萬元。位於仁溪溝的茅台鎮漢王酒業有限公司董事長歐傑表示，漢王酒業去年投資 900多萬元，其中為把40台老式冰缸改成乾濕水冷設備，就花費470餘萬元。

茅台鎮一家酒企2021年10月購買四套冷凝設備，給30多口窖池的底部做防滲漏處理，歷時40多天花費100多萬元整治，順利通過政府的環保驗收，並從10多天就得排放60噸廢水，現在一個多月才排放6噸。

歐傑稱，仁懷市的生產型的酒企還有900多家。「這些企業都是經過改造後順利通過政府驗收，允許繼續投產的企業。」改造後，仁溪溝變清澈了，現在裡面還能經常看到小魚。「誰汙染誰治理，治汙是我們酒企的主體責任。」

占用林地 未批先建

在中央和貴州省的環保督察組的相關通報中，都提到仁懷市規畫的禁止發展區內仍有20家生產企業未落實搬遷。部分白酒企業存在違法占用土地、環境影響評價「未批先建」。其中，金醬酒業2020年以來兩次因違法占用林地被查處，部分山體和林地被破壞。

據了解，上述未批先建專案是指金醬酒業開發投資的「茅台鎮醬香酒谷」項目，於2020年11月開工，總投資6億元，占地面積130000平方米。內容包括醬酒文化基地、醬酒展銷中心、醬酒文化交流中心、醬香酒谷文博館、醬香酒谷古法釀造區等，預計3年內投入運營使用。

茅台鎮金醬酒業擬投資6億元的「醬香酒谷」項目，因未批先建和破壞生態，目前處於停工狀態。（取材自中國新聞周刊）

金醬公司行政部門一位負責人表示，醬香酒谷項目於去年就已經停工，現在還沒有施工許可證。「這畢竟屬於未批先建專案，需要整改。」目前涉及的林地許可證已經批下來，公司也已將申請施工許可證相關資料報給了住建局，正在評審，不知什麼時候可開工。

貴州八益酒業等公司也存在未批先建問題。八益酒業一位工作人員說，公司搞擴建時，有的手續還沒辦完成就動工了，現在因缺施工許可證停工了。「我們正在抓緊辦理相關手續，有的手續可能兩年都辦不完。」

多位當地企業家表示，仁懷市多家酒企存在未批先建問題，有一定「務實考量」。當地山地眾多制約酒企發展，為解決這一困境，地方以占補平衡方式買外地耕地指標，以實現新增建設用地，但這需要一個過程，企業就「一邊建設，一邊補手續」，成了「先上車再補票」的情況。

瘦身革命 小弱退場

為便於監管，仁懷市政府正對「小散弱」酒企採取兼併重組 等舉措，綜合治理白酒「小散弱」企業600家以上，要在2025年實現仁懷白酒生產企業總數明顯下降，規模以上企業大幅增加，對「小散弱」關停並轉，外來非實體資本投資專案一律暫停、產能未經批准的一律不准擴張。

仁懷市將之視為白酒產業的「瘦身革命」。明確了仁懷醬酒產業的階段性產業集群發展目標，到2025年，全市白酒產量達到45萬千升，白酒工業總產值達1500億元以上，稅收突破600億元。初步形成千億級企業1家、百億級企業3家、十億級企業10家以上、億元級企業40家的白酒產業集群，白酒上下游產業鏈進一步健全完善。

仁懷市在對白酒企業的兼併重組過程中，「小散弱」如何有序退出，仍然面臨重重阻礙，茅台鎮仁溪溝一帶就出現了困局。許多規模較小的酒廠或作坊老闆們不滿之處在於，「政府為了做大做強一家企業，為什麼要滅掉這裡的十多家企業？企業不論大小，只要合法合規，就不應該受到歧視 。」

2021年9月，公眾號「懂酒諦」發過一篇「仁懷酒企兼併重組山雨欲來」的文章稱，早在2007年，仁懷就出台了中小白酒生產企業資源整合指導意見，計畫從2008年1月1日開始，用兩年時間完成中小酒企的整合工作。不過，這種大整合不了了之。2020年3月起，仁懷開始做酒企兼併重組的準備工作。

「兼併重組，做大做強是仁懷幾代領導的夢想，然而政府的強介入和市場配置資源的靈活性是仁懷酒企艱難抉擇的兩面，仁懷的酒企除了茅台集團等極少數國有控股企業之外，大都是規模偏小的民營企業。」文章分析，他們更希望政府少做「拉郎配」式的強整合，而是讓市場進行資源配置。

有分析認為，仁懷市政府對當地酒企採取的改造提升、兼併重組等舉措，是大勢所趨，有利於培育壯大白酒骨幹企業集群，規範白酒生產經營秩序。但在此過程中，如何考慮好企業的正當訴求，也考驗著政府的治理能力。