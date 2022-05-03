「高技能=高工資」 製造業捧高薪搶人 博士、海歸當藍領

越來越多的年輕人明白，高技能意味著高工資，開始投入製造業。（新華社）

除了街道辦等基層工作，中國製造企業近來也逐漸成為大學生和碩博士就業 的新選擇。其中主要來自高薪和提前簽約鎖定策略搶人的策略。新能源、集成電路、工業自動化等行業受到越來越多高學歷人才的青睞，一些傳統被視為藍領性質的崗位也不乏博士、海歸的身影。

中國經濟周刊報導，招工難，是幾乎所有製造企業共同的呼聲。廣東外貿製造中小企業招工現場，老闆比求職的工人還多。江西一家製造業上市公司的人力資源負責人劉斌表示，沒有年輕人願嘗試，已使很多的技術工種出現斷代現象。

新能源、集成電路、工業自動化等行業受到越來越多高學歷人才的青睞。（取材自中國經濟周刊）

技術人才 市場身價更高

然而，工人緊缺，意味著技術人才在市場上的身價更高，值此千萬級應屆大學生就業難的時刻，整體就業形勢也產生了改變。

中聯重科人力資源管理中心主任李曉虹說，隨著公司智慧工廠建設不斷深入推進，越來越多的工人將轉型為現場工程師，與技術人員將成為同一序列。江鈴集團HR領域相關負責人也介紹，公司正幫助從事普工和傳統工種的員工向新技能人才轉型。

中國經濟周刊廣泛調研也發現，未來的工人將不再是「又髒又黑」的藍領，他們正在告別「危繁髒重」的工作環境，掌握著專精尖的技術，成為市場上備受青睞的高端人才及高收入群體，也贏得社會與政府越來越高的尊重與認可。

在這樣的改變下，越來越多的年輕人開始明白，高技能意味著高工資。中車時代電動汽車 股份有限公司係統分公司總經理彭再武表示，製造型企業急需高技能型工匠人才，像高級焊工或者其他特殊工種，薪酬是非常高的。」江西車之寶汽車服務廣場負責人龔小紅說，汽修專業全國都缺人，有的技師收入可達年薪20萬人民幣。

從全球製造產業發展史來看，伴隨中國製造產業的整體升級發展，業界人士預測，技術型工人必然越來越受歡迎。（取材自中國經濟周刊）

「一開口，年薪20萬」

高薪也成為製造業搶大學生的利器。一家製造企業的人力資源負責人說，今年2月，公司去一家985大學招聘機械、液壓專業學生，給出公司史上1.4萬元最高月薪，卻出乎意料「一個學生都沒走進來」。後來打聽，這一屆的學生早已被其他大廠以更高的工資提前簽約鎖定，「人家一開口就是年薪二十幾萬三十幾萬」。

江鈴集團HR領域相關負責人說，70後、80後員工更關注薪資水平、職業發展，而90後、00後則更關注工作中的自由度、工作環境和被團隊關注，公司近年來採用新興的自媒體渠道立體化宣傳，改變年輕人對於製造業風格刻板的印象。

安徽聯寶科技的產線工人宛俊龍說，他曾現身說法，說服了25個親戚朋友來自己的工廠上班。「是有很多人會考 慮去送快遞、送外賣，但我會告訴他們，現在工廠工作環境很好，不是想像中的髒亂差，還可以包吃包住。而且更重要的是，在工廠上班你會有學習和晉升的空間，通過學習技術和積累經驗，你會變得越來越值錢。」