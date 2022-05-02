上海封控下 抑鬱患者面臨斷藥危機

疫情封鎖下的上海，被困的身體，需要健康的心理調適。（路透）

對抗精神疾病，藥物只是救急和輔助，想好起來，最終一定是靠自救。疫情 封控下，高強度的情緒切換，隨時可能奪走患者的性命。

2022年4月28日，上海市封控滿一個月，解封之日仍遙遙無期。封閉期間歷經各種混亂與負面情緒的上海市民，正承受著專家所說，群體情緒低落可能引發越來越難承受的次生災害。而對已罹患抑鬱症等精神疾病並接受治療的患者來說，封控措施帶來的「斷藥危機」，已使他們處於崩潰邊緣。

今（2022）年3月以來，Omicron變異株在中國多地造成聚集性疫情，目前以吉林省、上海市兩地最為嚴重。疫情下，因為擔憂感染、流動受限、工作暫停等，人們普遍會出現抑鬱、焦慮等不良情緒，精神疾病患者容易出現病情波動，保證規律服藥相形重要。

「丁香醫生」醫療服務平台旗下「偶爾治癒」微信 公眾號關懷疫情封控下的精神疾病患者發現，一些患者受醫院停診、信息不暢、運力緊張等影響，遭遇了斷藥危機，即使多方求助也常難獲解決。部分患者因此病情反覆，還要忍受強烈的撤藥反應。

無處可買 自行減藥

楊姍姍是一位上海的抑鬱症患者，目前在公司隔離，減藥的第7天，她做了一夜噩夢，在公共休息區醒來，頭痛欲裂，肚子也有悶脹感。此前，上海宣布封控的3月27日中午，她發現手頭的藥至多只夠吃一周，循往例在線上藥房下單買藥，卻等了一下午都沒有收到發貨通知。

晚上，上海市發布消息，將以黃浦江為界分區實施封控。楊姍姍所在的周浦鎮位於浦東，封控時間為3月28日至3月31日。第二天客服告訴她，快遞停了。當時她並沒有太過慌張，因為遵循醫囑劑量，她將在4月2日斷藥，而根據通知，浦東4月1日就解封，應該來得及。

3月31日，得知短時間內無法解封，楊姍姍開始著急了。她和一起在公司隔離的男朋友不斷尋找、嘗試新的購藥渠道，都因運力緊張等因素很難推進，市精衛中心的電話一直撥不通，互聯網醫院也無服務。她申請居委會的代配藥服務，對方不耐煩的丟下一句「那你自己去買吧」。

「偶爾治癒」報導指出，溫州小伙王玉華幫患有焦慮症的母親求藥，也遇上了和楊姍姍相似的境況。他陪母親在3月21日到達上海，準備讓確診乳腺癌的母親做切除手術 ，原以為4月初可回溫州，所以帶了母親服用4種藥物20多天的量過來，以為綽綽有餘。

沒想到，抵達上海的當天，聯繫好的醫院突然告知暫不接收外地人住院，後來主治醫師輾轉在其他醫院找到了手術室。因分區封控，母親只能提前出院，借住親戚家，王玉華則因故被隔離在酒店。考量藥已經不多，母親自行將3種藥物減量，只有對睡眠幫助最大的那種沒減。

楊姍姍的病情已經穩定一年多。上一次是被封在學校宿舍一個多月，與人的交流很少，睡眠變得很差，情緒也幾度失控。這次在公司隔離，有同事可以聊天，她還是抑鬱發作。4月1日，連續幾個求助電話沒有撥通，加上疫情負面信息積累的情緒，看著最後一片曲唑酮，她瞬間崩潰痛哭。

長春的劉思琪患有重度抑鬱、中度焦慮，去年因為一些變故，症狀加重，常有「掐死孩子」的閃念，甚至幾次自傷。半年前，她開始接受治療，自認為病情好轉，便自行減藥。

撤藥反應 情緒波動

3月中旬，劉思琪所在的小區開始封閉管理。小區出現了陽性，每天只睡三、四個小時卻只搶到一次菜，和4歲有熱驚厥史的女兒同時感冒卻買不到藥，拖著病體整夜照顧女兒，和家人的摩擦不斷放大。重重壓力下，自傷的念頭又冒出來，她服藥的頻率越來越高，直到12天後藥物告罄。

小區的好心大叔為楊姍姍取到了藥。（取材自「偶爾治癒」微信公眾號）

報導指出，驟然斷藥不僅影響病情的穩定，還可能帶來撤藥反應。

楊姍姍從4月2日開始被迫調整服藥量。當時曲唑酮已經吃完了，度洛西汀也所剩無幾，無奈之下，她把每天的服用量從兩顆減為一顆。此後，她出現頭痛、心悸、失眠等軀體症狀。

一位斷藥時間已超過半個月的雙相情感障礙患者，所需的藥物比較特殊，儘管許多志願者幫忙尋找，依然沒有進展。這位患者說，自己的撤藥反應非常嚴重。「眼球動一下，就感覺有一根神經被牽扯到，然後頭就會『嗡』地一下，瞬間眩暈。」而且情緒波動很大，時常大哭不止。

幾天前，她翻到了5年前剩下的藥，當時醫師下的診斷還是抑鬱症。這種藥和她需要的那種主要成分相同，只是不同廠家生產。藥已經過期一個月，她還是吃了半片。第二天一早，她發現撤藥反應有所緩解。最近幾天，她一直在用這些剩藥救急。她說，這樣自己就很滿意了。

加價購藥 加到頂沒人接單

據了解，目前上海市的患者購買精神類藥物主要有以下幾個途徑：一是申請居委會的代配藥服務；二是在線上平台下單，等待配送；成功買到藥品的案例，大都是患者拿著通行證，或請人帶著自己的身分證和處方，去醫院或有資質的藥房購藥。

在北京讀大學的毛毛是一位對接精神類藥物求助的志願者，她所在的「守滬者」志願團隊從3月31日至今，跟進了約700位精神疾病患者的求助。她說，他們優先推薦的渠道是請居委會代配藥，如果居委會配合度不高，則嘗試在互聯網醫院下單，請轄區民警代取。難度還是大。

中國官方封控手段升級，一些小區常可見綠色鐵柵欄，防止欄內居民外出。（歐新社）

目前，越來越多的患者能自己去醫院開藥，但仍會遇到醫院開診情況出現變化，接收患者標準各異，對核酸結果的時限要求不盡相同等情形，志願者只能一一打電話確認是否開診、接收哪些患者、有哪些藥物、需要帶什麼材料等。期待能有一個信息平台匯總並實時更新這些情況。

跨區難 跨江更難

另一大難點在於出行。藥物告急後，馬薇無法出校，學校也沒有派人幫忙取藥。她只好在各線上平台尋找跑腿，但眼下運力緊張，學校又比較偏，哪怕加價加到頂，依然十幾個小時沒人接單。

想叫到跑腿，區內是最容易的，跨區其次，跨江的難度最高。「前幾天，我們問的跨江價格還是八、九百元一次，這兩天再問，已經漲到兩千了。」

他們於是組織集中購藥，幫助十幾位浦東的患者找到跨江渠道，並分攤運輸成本。有跨江權限的志願者拿著所有人的材料，到浦西的市精衛中心統一買好，送過江，再由浦東的志願者叫跑腿，分發給不同的患者。

楊姍姍是在4月10日晚上拿到藥的。小區裡一位好心的大叔駕車到20多公里外的醫院排隊幫她取藥，又送到她公司門口。她把整段經歷記錄下來，附上購藥教程後發到網上，一些網友向她請教經驗，有的要替家裡的抑鬱症老人開藥，有的正在經歷撤藥反應。

王玉華的母親也拿到了藥，在她開始減藥的第7天。此前一直在溫州開藥，很難在上海掛複診配藥的號，借住地的居委會幫忙問了附近的藥店，都沒有她們需要的那幾種藥。後來，王玉華通過志願者聯繫到市精衛中心對面的藥房，把此前的開藥記錄傳了過去，又叫了跑腿代取。

4月12日，疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝就「精神類藥品配藥難」的問題做出回應表示，上海精神疾病患者用藥，分為在冊和非在冊。在冊的，通過既有的服藥和送藥機制解決；非在冊的，通過各區精衛中心和社區衛生服務中心的工作銜接提供服務。

靠著自己的堅持和他人的善意，多數患者拿到了藥。但這並非故事的結束，因為封控還在繼續，應激狀態或許難以立刻解除。精神疾病患者的處境仍需要更多的關注與改善。

（為保護受訪者隱私，文中人物均為化名。）