揮汗掏空你身體 50歲劉畊宏憑什麼一夕暴紅？

紅遍全網的毽子操。（視頻截圖）

「come on動起來」鏡頭前揮汗跳操的劉畊宏火爆全網後，各方搶著分析「他憑什麼火」，有人聊產業、有人說情感；有人算收入、有人蹭熱度。不管外界怎麼說，劉畊宏只想告訴無數男孩女孩：「健身 可以改變人生」。

一周五天的健身直播中，劉畊宏的「毽子操」被全網跟練，粉絲追著他喊「劉教練」，爭相跟練當「劉畊宏男孩、女孩」。這位連周杰倫都沒捧紅的50歲男人，因為跳健身操火了。

上一個在網上掀起巨大流量的男人是李佳琦，不同於李佳琦喊著「買它」掏空你的錢包，劉畊宏喊著「come on動起來」掏空你身體，掀起全網健身風潮。

據數據服務平台蟬媽媽統計，近30天，劉畊宏直播累計觀看人次超1億，單場直播最高達4476萬觀看。這是抖音 直播2022年最新紀錄。 4月20日時，劉畊宏抖音粉絲突破2千萬，但到27日時，粉絲數已經倍翻超越5000萬了。

疫情 封控 健身需求增

在健身圈、娛樂圈都摸爬滾打多年的劉畊宏，終於被流量選中。

環球人物雜誌報導，2021年定居上海後，劉畊宏簽約了杭州無憂傳媒有限公司，這家機構曾捧紅過多位抖音達人。起初無憂傳媒給劉畊宏的規畫是「夫妻帶貨」模式，但效果不好。今年2月，劉畊宏及其團隊才決定轉做自己的老本行：健身直播。

劉畊宏在家裡帶著三個孩子運動。（取材自微博）

這個轉型來得很巧。3月底，多地因疫情封控居家，網友對健身的需求高漲。

劉畊宏帶著妻子王婉霏賣力地跳著燃脂健身操。沒想到直播間卻因為他「身材太好」和「穿衣太緊」被平台判定違規。而直播間第二次被封竟然是因為一句「祝杰倫身體健康」被判定涉及醫療健康。

令人哭笑不得的理由卻讓他因禍得福，穿著羽絨衣跳操的熱搜引來一大批吃瓜群眾進直播間。不過，看熱鬧是一回事，真正能留下粉絲的還是直播內容。

近一個半小時的直播裡，劉畊宏的健身內容包括熱身、毽子操、拳擊、臀腿練習等。其中，毽子操的關注度無疑是最高的。

「如果華佗在世，崇洋都被醫治……」周杰倫「本草綱目」音樂一響起，劉畊宏一句「來咯」，夫妻二人就開始抬腿、拍腿跳起「毽子操」。極富動感的動作，引來一批追隨者跟練。一眾明星也加入，拖家帶口地上場跟練。

夫妻反差 直播間看點

劉畊宏與妻子王婉霏的反差，也是這個直播間的一大看點。

身為健身教練的劉畊宏，一邊神采飛揚地展示動作，一邊碎碎念地提醒動作要領和注意事項，不時被王婉霏吐槽他太嘮叨了。

而非專業人員的王婉霏，每每在直播尾聲就已經累到放棄形象管理。有網友特別截屏王婉霏痛苦的表情說，「她像極了屏幕前的我，一開始激情滿滿到最後被迫摸魚」、「別人健身費身體，劉畊宏健身費老婆」。

面對這些評論，王婉霏回應「你們不要再說了！我怕被加練」，顯見劉教練「催人健身」的威力不容小覷，更令網友笑開懷。

王婉霏累趴了。（取材自微博） 劉畊宏在前帶操後時，後方的王婉霏時常出現「真實表情」。（視頻截圖）

王婉霏2007年與劉畊宏結婚，她在2015年生下第三胎女兒後，因為身材嚴重走樣大受打擊。之後，劉畊宏帶著王婉霏一起健身、一起吃健康餐，讓她真實的感受到先生的陪伴。在「劉教練」的督促之下，王婉霏的體態也慢慢的回復到健康、令她滿意的狀態。

除了妻子，66歲的岳母也出現在劉畊宏的直播間。在做操累了之後，岳母一樣會出現「划水」的放棄神情。只見身後兩個女人都「厭世」了，而前頭的劉畊宏還在認真對著鏡頭比劃、講個不停。這種全家上陣的運動氛圍，讓「陪伴式直播」感染著屏幕前的網友「再練一下」。

劉畊宏帶丈母娘（中）一起直播。（取材自微博）

對於直播間的暴紅，劉畊宏回答中新文娛的提問時說，他認為觀眾能感覺到他不是在做一份工作，而是充滿熱情的想要把健身的樂趣傳遞。

目前，他不擔心其他主播效仿直播風格。他觀察到平台上很多主播都是面無表情、一板一眼地跳操，毫無活力。所以他希望有更多人去做這件事情，他也會持續分享健身操。

「胖一點的人都是潛力股」，劉畊宏覺得如果他們能知道正確的方法，擺脫當下困束他們的客觀因素，就可以通過健身改變自己的生活。

小紅書和B站上的有許多健身博主。(取材自全景財經)

成功出圈 身價漲漲漲

上一次健身圈出現全民跟練的頂流，還是健身達人帕梅拉。

每日經濟新聞分析，與以往健身要到固定場所的習慣不同，隨著居家健身需求的興起，健身達人開始利用直播平台將帶有個人特色、甚至是即興發揮的「跳操」課程輸出。從爆火AI式健身風潮，到帕梅拉成為潮流健身的標籤，再到現在的劉畊宏女孩，這些帶有IP性質的課程順利引領了一波波風潮。

此次讓健身衝出圈的模式—「直播平台+明星健身人士」，讓健身行業看到了可以將創作內容聚合的直播平台的實力。

隨著粉絲數的上漲，劉畊宏的廣告報價也節節上升。(取材自抖音)

去年12月，抖音發起短視頻健身行動「DOU動計畫」，號召有體育內容創作能力的個人及機構，基於抖音創作、發布運動視頻，記錄健身日常。 此次劉畊宏就是在「一起宅家吧」的節目扶持下爆火。

據中國企業家報導，4月10日，劉畊宏直播結束後，收穫了26萬「音浪」，音浪是抖音裡的虛擬貨幣，可兌換成現金。4月19日，則收穫了240萬音浪。

按照音浪與人民幣10：1的兌換比例，短短10天內，劉畊宏的直播收入從2.6萬人民幣暴增至24萬人民幣，接近10倍增長。

仔細觀察近日跟練劉畊宏的男孩女孩。他們有的是因疫情封控在校的學生，有的是上班缺乏鍛鍊的白領，有的是原本想湊個熱鬧、最後卻意外體驗到健身樂趣的運動「小白」。

網友說，觀看直播時被劉畊宏的「燃」感染，也被王婉霏的「歇菜」逗樂。雖然在家不能出門，但一場直播下來，身體得到鍛鍊，情緒也得到撫慰。

環球人物雜誌認為，與其說是劉畊宏火了，不如說是民眾對健康、積極生活方式的追求，終於找到了爆發口。打破環境的限制，體會到運動最本質的快樂，何嘗不是一件好事呢？在全民健身的推動下，運動也會成為更多人的必修課。

劉畊宏熱 抖音大贏家

在劉畊宏成為全網最大爆款後，時代周報報導稱，頭部廣告公司及MCN機構相關人士透露，有品牌4月20日想在劉畊宏60秒短視頻中露出，價格是50萬元，「這還是談過價的數」。在一個月前，其短視頻廣告價位還在20萬元左右浮動。

而4月20日還只是2000萬的粉絲量。隨著其粉絲數突破3000萬關口，其廣告報價或將發生新的變化。火星文化創始人李浩透露，3000萬粉絲體量的博主廣告報價通常在50萬至80萬的合理區間內，「達人報價低一些，明星會高一些」。

一些媒體也援引內部人士的看法，稱劉畊宏或許會在5月進行帶貨。

在成為「劉教練」之前，劉畊宏已有過帶貨的試水，但成績並不出眾。從2021年12月19日到2022年2月17日，劉畊宏夫婦一共做了9場直播帶貨，但帶貨銷售額僅為723.6萬元。

值得注意的是，劉畊宏在直播時會引導粉絲加入粉絲群，在劉畊宏帳號6個粉絲群滿員的情況下，轉而推薦妻子的抖音帳號，目前王婉霏已經有近70萬粉絲，2個粉絲群為滿員狀態，帳號分享的內容多是一些健身食譜。

「私域流量顯然對於他商業價值的長期發展更有幫助」，李浩認為，由於他健康、正向的形象，很適合廣告加代言的商業變現，而帶貨的可能性也依然存在。

無論如何，劉畊宏都是一個現象級的存在。李浩說，在他的印象中，抖音漲粉速度比劉畊宏快的只有劉德華。市場或其他MCN機構也許很難學習或複製，但「明星、單向的特長和給人反差感的組合」的傳播思路值得借鑑。

在這場驟然而起的「劉畊宏熱」中，除劉畊宏本人外，最大贏家或許還是抖音。

對於日活用戶超6億的抖音而言，增長空間已經明顯放緩。在這種情況下，在增加用戶黏性、留存時間的直播扮演了重要角色。如何把短期流量轉化為長期生態價值，還要看平台後續的運營能力。