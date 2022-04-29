萬達老王、小王變形記：王健林四處掃貨 王思聰微博點炮

王健林一家三口難得同框。（取材自澎湃新聞）

一個以1050億元（人民幣，下同，約160億美元）財富「殺」回富豪榜前五，一個一出手就讓上市公司市值縮水至少127億…背後是高調的商業考量還是真性情？

很長一段日子裡，萬達的老王和小王低調行事。老王王健林不再是建議年輕人「先定一個億小目標」的霸道總裁，他默默簽了很多份合同；經歷過兩次失敗的小王王思聰，近日突然更新了長時間處於靜止狀態的微博 ，炮轟上市公司以嶺藥業引發話題。父子倆的形象似乎正顛覆著以往輿論的認知。

2016年，王健林家族第三次壓下馬雲家族登上「胡潤百富榜」榜首，成為中國的首富。面對年輕人想要當首富的目標，他在接受採訪時說，「想做首富這是對的，（是）奮鬥的方向，但是最好先定一個能達到的小目標，比方說，我先掙它一個億。」一個億的「小目標」立刻成為了2016年的網路流行語之一。

紅星新聞報導，接著老王更凡爾賽的金句出現在當年12月，格力電器股份有限公司董事長董明珠拉上他一起簽署對珠海銀隆新能源有限公司的增資協議。當央視財經記者問到「聽說您這次參股的數額還是特別大」時，老王搖了搖頭，一連說了三個「不大」，「不大不大不大，五個億啊，不大。」

面對央視記者稱王健林參股珠海銀隆新能源有限公司增資協議的數額特別大，王健林凡爾賽的搖了搖頭說「不大不大不大，五個億啊，不大。」（央視財經截圖）

老王低調 絕口不提金額

而現在的王健林，不僅絕口不提金額，也幾乎消失在媒體的鏡頭前，萬達集團（大連萬達集團股份有限公司）官網上的動態也只有寥寥幾句：X月X日，王健林董事長在集團總部會見XX公司一行人，雙方簽訂合作協議；X月X日，萬達集團與XX公司簽訂戰略合作協議；王健林董事長和XX公司董事長共同出席簽約儀式並座談交流。

官網上這些動態中，沒寫明合作金額，也沒有具體的合作內容。有網民猜測，這難道是老王從萬達集團經歷的危機中習得「默默做事，謹言慎行」的經驗教訓？

回望5年前，王健林果斷斷臂求生。2017年7月，債務纏身的萬達以超600億元的價格割掉了旗下77家城市酒店、13個文旅項目的91%股權，由融創中國和富力地產接手。老王當時說，兩年內，這一筆交易可以助力融創中國進入房地產企業收入前兩名。

不過，在這筆交易結束後的第五年，紅星資本局發現，新鮮出爐的「2022胡潤全球房地產企業家榜」TOP 10中，看不到融創中國的身影，反倒是王健林家族以1050億元財富「殺」回第五名。不僅如此，渡劫歸來的老王反成了向同行伸出援手的人。

拉拔同行 官網隻字未提

以建業住宅集團（中國）有限公司為例，2021年9月，建業集團向河南省政府請求幫扶救援。如果過不去眼前這道坎，其有可能成為「下一個暴雷和倒下的企業」。2022年2月，建業集團把旗下全部商業項目整體出租給萬達商管運營。有知情人士對界面新聞透露，在這次合作中，建業集團可能獲得7億元，代價是交出旗下商業項目10年左右的運營權。

報導指出，7個億的生意，還拉了一個同行上岸。按照老王過去的性格，可能已經高調宣傳一番了，但萬達集團官網對此次合作隻字未提。

此外，總部同樣位於河南省的鑫苑置業也與萬達集團進行了合作。萬達集團官網上僅用兩句話概括了這一次合作，一樣未透露任何細節。 現在的王健林，不僅絕口不提投資金額，也幾乎消失在媒體的鏡頭前。（取材自新京報）

新京報稱，鑫苑置業旗下的多個商業項目會轉交給萬達方面來經營、託管。

老王的目光不只放在同行手中的項目上，今年以來，他還忙著在北京 「掃貨」。從北京SOLANA藍色港灣到北京五棵松卓展購物中心，老王先後拿下兩者的整體經營管理權。前者將於5月1日起全面移交給萬達，為期10年；後者將更名為北京五棵松萬達廣場。老王還是相當低調，一句話沒有對外說。

現在來看，老王出手拉人，除了基於人情，背後可能還有他的商業邏輯。市場上有一種觀點認為，老王頻頻出手拉人、收項目的舉動，可能是萬達商管上市在即，項目越多，數據越好看，萬達商管的估值也會更高。在申報材料更新後，四處收了不少項目的萬達商管，有可能會給投資 者帶來一個驚喜。

報導說，低調行事這一點，小王可能還沒學會；但拉朋友一把，小王應該是學到了。

今年1月，普思資本的對外投資中多了一家「北京破殼而出影業有限公司」，普思資本認繳出資30萬元，一躍成為該公司第二大股東，持股30%。破殼影業是影視發行商，這是小王經歷兩次失敗後再一次涉足文娛領域。

小王學爸 也拉朋友一把

破殼影業最大的股東是易振興，他導演了「萬萬沒想到」系列影視劇，在微博擁有近千萬粉絲。小王和易振興是多年的好友，兩人不僅微博互關，在小王推出的脫口秀「小蔥秀」裡，兩人還同為該節目的主持人、脫口秀演員。

在破殼影業之外，還有一家公司也在今（2022）年1月獲得了普思資本的青睞。

1月28日，九桓碳構科技（北京）有限公司成立，註冊資本8000萬元。普思資本認繳出資800萬元，持股比例約為10%，為第四大股東。九桓科技是一家半導體器件研發商。小王突然瞄準了半導體這麼硬核的賽道，出人意料。

不過這家半導體公司的大股東是九桓置業發展（北京）有限公司，經營範圍主要是房地產開發等。普思資本也持有九桓置業2%的股份，認繳投資額為200萬元。由此來看，小王似乎對進軍房地產還是半導體領域都有興趣。 王思聰在電競比賽中吃玉米，又一度成為熱搜話題。（取材自微博）

其實，在萬達集團渡劫之際，小王曾在微博消失過一段時間。小王在微博一向真性情，哪位明星的動向讓沙子進了他的眼睛，吃瓜群眾就可以搬著小板凳坐在他的微博看熱鬧，他也因此被稱為「娛樂圈監督員」。那時諸如「王思聰消失的100天」、「王思聰消失的108天」一類文章在全網被轉閱，大家都在探究他消失的原因。

早年，老王給了小王五個億的啟動資金，並表示「王思聰在海外長大，不會看眼色說話，怎麼想就怎麼說。但是他比較聰明，我允許他失敗兩次，兩次後就回萬達上班。」

2009年12月，小王持股100%的北京普思投資有限公司成立，經營投資管理與投資諮詢。王思聰也開始參與公司創業，從他創辦的企業類型來看，小王的興趣主要集中在文娛領域。只是從熊貓互娛到香蕉遊戲傳媒，小王都沒有取得好結果。

一方面，熊貓互娛產生的近20億元投資損失由普思資本及小王自己承擔；另一方面，香蕉遊戲傳媒被第三方收購。2019年，普思資本在一份公告中表示：「幾年來，普思投資了幾十個項目，大部分項目是成功的，不能因為熊貓互娛單個項目的創業失敗，說成是普思投資及實控人整個創業的失敗。」

王思聰涉足房地產和半導體，近日又公開質疑以嶺藥業，再度成為衝上熱搜的話題人物。（取材自界面官方財經號侃見財經）

微博點炮 手撕以嶺藥業

經歷過兩次失敗後，34歲的小王在微博上逐漸變得沉默。就在網民們猜測他是否按照當初和老王的約定「回萬達上班」之際，今年4月，小王轉發一條微博，隔空喊話證監會嚴查以嶺藥業。在接下來的兩個交易日（15日、18日），以嶺藥業迎來兩個跌停板，並出面澄清表示「不能因為王思聰三個字，就隨意提出疑問。」

這條微博發出後大約一個小時，小王已經把喊話內容刪掉，只保留「轉發微博」四字表明態度。現在，小王的主頁連轉發微博都沒了，但他的微博頁面仍多了一條「違反相關法律法規」。

雷達財經報導，王思聰雖然因緋聞不斷與娛樂圈聯繫緊密，但歷史上其也沒少與大公司「掐架」。早在2014年，王思聰就曾在微博怒斥京東「店大欺客」，共享充電寶、如涵、多閃、大眾點評等行業、公司或產品也都曾「中槍，王思聰看空的公司或產品，大多陷入困境。

王思聰此次「手撕」以嶺藥業所為何來，讓媒體和網民又成了吃瓜群眾。