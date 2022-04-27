60噸鯨魚擱淺寧波海邊 「鯨堅強」20小時救援記

成年雄性抹香鯨擱淺在浙江省寧波市象山縣半邊山海域附近的海灘上。（取材自央視新聞〉

鯨魚擱淺的原因仍眾說紛紜，在人們揣測並研究這神祕現象的同時，也喜見越來越多的人鯨情誼。

2022年4月19日早晨，一頭長約19米，重約60噸的成年雄性抹香鯨，擱淺在浙江省寧波市象山縣半邊山海域附近的海灘上。經當地各方力量救援20多個小時，硬是救回了原本生命體徵十分微弱的鯨魚，讓它重歸大海，成為中國國內首次大型鯨魚成功救助案例。令救援人員動容的是，這頭鯨魚好像明白人類在幫牠，一直十分配合，未激烈掙扎。現場有專家被鯨魚強烈的求生欲打動，把牠叫做「鯨堅強」。

4月19日清晨約6時，一位象山縣漁民發現海邊有「黑乎乎的一片」，跑到跟前一看，原來是一條鯨魚，「尾巴在動，鼻子在吹氣，噴出來很大的水」。看到鯨魚隨著潮水往岸上游，馬上就要擱淺了，這位漁民趕緊向有關部門報告，並稱自己從沒見過這麼大的鯨魚，連家裡的老人也沒見過。

紅星新聞報導，當天9時左右，象山漁政執法大隊中隊長徐錦濤和隊友一起趕到現場。徐錦濤之前見過鯨魚，但親眼見到這頭擱淺的鯨魚後還是吃了一驚，「沒想到這麼大」。那時，鯨魚的部分身體還淹沒在海水中。牠抬起長約4米的尾巴拍打水面，掀起大浪，浪花向船隻湧來，引起一片驚呼。

救援現場。（取材自紅星新聞）

60噸雄鯨 落難沙灘

徐錦濤描述，鯨魚的皮膚是黑色的，像橡膠，眼睛不時眨動著，錐形的牙齒又短又尖。海風微涼，鯨魚的身體摸起來是溫熱的。經專家現場辨認，這是一頭長約19米、重約60噸的成年雄性抹香鯨，國家一級保護動物。抹香鯨體型巨大，救援情況棘手，但現場海水較淺，大型船隻無法進入，只能先派小型船隻靠近救援。

諮詢專家建議後，救援人員先嘗試把鯨魚往海裡驅趕，又在鯨魚身上綁了繩索，試圖將鯨魚拖往海裡，但兩種方法都失敗。一個多小時後，海水繼續回落，船隻不得不撤退以避免擱淺。下午2時左右，鯨魚已完全暴露在沙灘上，側躺著，呼吸微弱，身上開始大片大片地脫皮，讓人都感受到了牠的疼痛。

救援人員先幫鯨魚沖走了嘴裡的泥漿，再以準備好的水桶舀起水，不斷往鯨魚身上潑灑，為鯨魚保持濕潤、維持體溫。灘塗上有深深淺淺的坑窪，陷入鬆軟的泥漿就像是被人拽住了腳，容易失去平衡而摔倒。有救援人員幾乎半個身子都埋在了泥沙裡。光著腳的救援人員，腳上布滿了貝殼、石頭留下的划痕，還磨出了水泡。

寧波水生野生動物救護中心的獸醫也趕到，為鯨魚處理傷口、抽血化驗。現場專家判斷，鯨魚的生命體徵已經十分微弱，存活概率很小。失去海水浮力的支撐，鯨魚沉重的骨骼可能會壓傷牠的內臟。這是比脫皮和擦傷更致命的威脅。救援人員不得不做兩手準備，考慮萬一出現最壞的情況，該如何處理鯨魚的屍體。

人鯨合作 重回大海

4月19日下午6時30分，海水再次上漲，天色漸暗，岸上救援告一段落。晚上9時許，潮水淹沒鯨魚。像是感受到了生機，下午奄奄一息的鯨魚再次活躍起來，開始噴水、擺尾，有時還會鳴叫幾聲，這讓救援人員再次看到了希望。

人們提前在鯨魚身上綁了帶亮光的浮標，以在黑暗中確定鯨魚的位置，通過白天綁在鯨魚身上的繩索，再次嘗試用船把鯨魚拖回大海。為避免對鯨魚造成二次傷害，三艘小型護漁船用兩節左右的馬力，併排慢慢地把鯨魚拖向大海。一開始，救援人員擔心鯨魚會激烈掙扎，但牠好像明白人類是在幫牠，一直十分配合。

救援現場。（取材自紅星新聞）

船帶著鯨魚在海上航行了約8個小時。黑夜中，海上光源少，視線差，海面的漁網等障礙物對魚和船隻來說都是威脅。為減少對鯨魚的干擾，搜救人員盡量不用燈光照射。鯨魚拍打水面和噴水的聲音不時傳來，意味著鯨魚的生機在恢復。

20日清晨5時許，船隻抵達水深約15米處停止航行，放鬆牽引繩索，這是考量要到達抹香鯨生活的深水區域，還需航行幾天幾夜，長時間拖拽可能會對鯨魚造成二次傷害。救援人員和專家認真觀察鯨魚，確認其生命體徵正常，決定解開繩索。

此時的鯨魚看起來有些「興奮」，力量巨大，除了駕駛員，所有人都幫忙拽著繩子，再由一名工作人員割斷繩索。繩索割斷後，鯨魚在小艇周圍游了一會，迎著朝陽向遠處游去。

報導指出，對於人類來說，解開鯨魚身上的繩索，可能是救援行動中最危險的步驟，需要迅速、果斷。因為若是被鯨魚巨大的尾巴擊中，後果不堪設想。

救助成功 留小遺憾

浙江省森林資源監測中心工程師周佳俊在接受紫牛新聞採訪時表示，如果這頭鯨魚未來沒有二次擱淺，那麼這就是國內首次大型鯨魚成功救助案例。此次沒能為鯨魚安裝定位信標，繼續跟蹤抹香鯨的後續動態是一個「遺憾」。也因此難以判斷它的身體是否恢復健康，是否可以正常活動，並到達正常捕食的深海區域。

不過，周佳俊認為，在這頭抹香鯨完全擱淺，暴露在空氣中的時間裡，救援人員給它進行持續的保濕、降溫，對於減少它的自身傷害和後續體能恢復都起到了非常重要的作用。另外這次救援採取的低速脫離擱淺區域，拖到合適的放歸區域的操作過程，也是非常好的一手資料，能為未來大型鯨豚的救助提供有價值的數據支持。

擱淺時有所聞 成功回家卻少見

據媒體報導及相關研究報告，鯨類擱淺並不罕見，但大型鯨類擱淺後又成功回到海裡的情況非常少。

據「國家地理」2021年消息，根據倫敦動物學會鯨類擱淺調查計畫（CSIP）記錄，在英國 ，自1990年以來，已有1.2萬多隻擱淺的鯨類動物。全球範圍內，較為著名的是2015年智利南部巴塔格里亞地區300多頭塞鯨擱淺。據路透報導，有紀錄以來最大規模的鯨魚擱淺事件發生在1918年紐西蘭塔姆群島海岸上，擱淺鯨魚多達1000頭。

中國科學院深海科學與工程研究所海洋哺乳動物研究團隊發表的論文顯示，隨著時間推移，每年鯨類擱淺的數量不斷增長，且近30年明顯多於1990年以前。

報導顯示，2012年3月19日，有4頭抹香鯨在江蘇鹽城市濱海縣境內的黃海海域擱淺，因難以實施救援全部死亡。2016年2月15日，江蘇南通邊防支隊民警現場勘查，在如東長沙鎮三民灘塗擱淺的一頭鯨魚已經擱淺死亡。2017年3月12日至15日，一條長10.78米、重14.18噸的抹香鯨誤入廣東惠州大亞灣海域被困擱淺，也沒能救回。

鯨魚回歸大海。（取材自紅星新聞）

周佳俊在接受中國環境報採訪時介紹，鯨豚類擱淺的原因有十幾種假說。較常見的包括動物有疾病，追擊食物過程中進入淺水區，海水退潮導致擱淺等。目前無法準備判斷此次雄性抹香鯨擱淺的原因。

不過依據現有信息，基本可以排除牠是因為身體衰老、追擊獵物導致擱淺的可能性。剩下的原因可能是噪聲污染或病理性的損壞，導致牠的聲吶定位系統出現了問題。

寧波水生野生動物救護中心的王亮亮說，曾多次聽說、看到過在寧波附近有鬚鯨等大型海洋生物擱淺的情況，但那些擱淺的動物幾乎全都已死亡。也有的是在海洋中死去，屍體被潮水帶到了岸邊。王亮亮覺得，此次救援成功，很大程度上是「天公作美」。4月19日的象山縣海風清涼，以陰天為主，海水也更涼快，這樣的條件對鯨魚生還很有利。

此外，這條鯨魚的生命力驚人地頑強。王亮亮說，現場有專家被鯨魚強烈的求生欲打動，把它叫做「鯨堅強」。

「看到鯨魚逐漸恢復活力，一夜沒睡的疲憊都消失了。正好一群水鳥飛來，自然和諧的場面只有在現場才能感受到。」王亮亮說。