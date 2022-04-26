「劉畊宏女孩」疫情下超吸「金」 健身直播紛紛搶奪

劉畊宏因露出腋毛被判違規之後，身穿羽絨服跳操，有網友截圖他「被警告前」和「被警告後」的穿著。（取材自微信）

讓藝人劉畊宏「翻紅」的健身 直播，正成為各大視頻直播平台的新晉流量密碼。在博主和網友形成的連結背後，是疫情 下真實的「牽絆」。

在上海居家隔離的台灣藝人劉畊宏近日「突然」火遍全網，因為他和妻子一周五天的網路直播燃脂健身操。社交網路上，一大群網友搶著做「劉畊宏女孩」的跟隨者，她們跟著50歲的劉畊宏一起跳操，還期待著劉畊宏為她們「在線批作業」。全網被「劉畊宏女孩」刷屏，帶動「雲健身」風潮，健身博主們也跟著又「卷」了一波。

開菠蘿財經報導，兩個月前，劉畊宏一改往日的直播帶貨路子，開始穿上背心、帶上妻子在直播間與粉絲一起做健身操，即使被平台誤判違規也要穿上羽絨服堅持「帶跳」。作為娛樂圈知名健身達人的他，還以好友、藝人周杰倫的「本草綱目」為BGM，編排了一套男女老少皆宜的燃脂毽子操，在不停的拍腿「go go go」中火出圈。

★穿羽絨服健身 狂漲粉

4月中，劉畊宏在抖音 開播不到20分鐘，直播間就湧入100萬前來跟他跳操的「劉畊宏女孩」。這是他近兩個月內的第49場健身直播，觀看人次創新高，達1391萬；開播一小時，抖音帳號粉絲數就突破1000萬，近日更達1500萬。

直播間到處可見「我，李佳琦的美眉，從今以後，就是劉畊宏的女孩」、「帕梅拉再見，劉教練你好」的留言，劉畊宏成了俘獲無數少女芳心、取代健身「AI人」帕梅拉、與李佳琦平起平坐的男人。

其實劉畊宏去年底就曾在淘寶直播帶過貨，但成績平平，34場直播的銷售額一共才807.6萬元人民幣（約124.1萬美元）。今年2月18日，劉畊宏放棄帶貨，展示起自己作為娛樂圈健身達人的「拿手好戲」，開始在直播間帶粉絲跳操。首場健身直播，觀看人次便有24.7萬，之後數據一路見漲，很快單場超百萬。

劉畊宏的直播時間固定在每周二、三、四日晚7點半和周六早上9點，每場約一個半小時，包括熱身、毽子操、拳擊、臀腿練習等多組動作編排，每組操搭配一首歌的時間，中間穿搭休息和動作講解。除了邊帶練邊嘮嗑的劉畊宏，妻子王婉霏也全程跟練，夫妻檔配合活躍氣氛，也不忘記「教練」本分，向粉絲展示因動作做不到位等等狀態。

真正讓劉畊宏走紅的直播間名場面，是「身穿羽絨服跳操」。報導說，此前，劉畊宏的直播多次被平台誤判違規，先是不小心露出腋毛，接到系統「不雅觀」的提示，讓他和妻子不得在4月7日的直播中，穿上羽絨服跳操，因「畫面太美」引發爆笑，被粉絲瘋狂截圖傳播。

身穿貼身背心的劉畊宏還曾因胸肌太大被平台封禁，另一次是網友在直播間詢問他的好友周杰倫的健康狀況，劉畊宏隨口說了一句「祝杰倫身體健康」，又被平台誤判涉及醫療健康，被迫下播。

大量直播間宣稱「快速瘦身」 。（取材自開菠蘿財經）

不過劉畊宏火出圈，周杰倫確實功不可沒。他以「本草綱目」為BGM設計一段超魔力的燃脂拍腿毽子操，讓直播間粉絲又愛又恨，愛的是「效果頗佳」，恨的是「動作太累」，不少網友戲稱「本草綱目」應列為「禁播曲目」，但還是要「表情悠哉，跳個大概」。

★健身博主直播 熱度高

如今，在很多人心裡，劉畊宏已經成為全網最炙手可熱的「金牌健身教練」。飛瓜數據顯示，近30天，劉畊宏直播25場，漲粉807.7萬，其中超半數來自直播。各大視頻直播平台也掀起跟風，據統計，抖音、快手平台有多個健身直播帳號均漲粉30萬以上或創新高。B站、小紅書也有不少健身博主從視頻轉戰直播。

據開菠蘿財經觀察，目前在各平台進行健身直播的帳號大致可以分為健身博主、健身俱樂部和大型連鎖健身機構三大類。數量最多、熱度最高的是健身博主直播，他們大多有一定的粉絲基礎和直播經驗，直播頻率相對固定，大多每周直播五至七場，內容以打造減肥瘦身、燃脂塑形效果的有氧運動為主。

各平台也湧現出不少擁有線下門店的健身俱樂部帳號，Keep、超級猩猩、樂刻運動等大型連鎖健身機構也紛紛入局運動直播。健身機構的直播以14天的主題活動為一周期，粉絲可以根據需要選擇臀腿訓練、力量循環、肩頸舒緩等課程。此外，還有一些專業教授瑜伽、普拉提的機構，開展一對一的付費「雲私教」。

劉畊宏（右）和好友周杰倫（左）一起健身。（取材自澎湃新聞）

在劉畊宏跳操出圈之前，運動健身就是長短視頻平台的熱門領域之一。有報告顯示，2021年，抖音平台粉絲過萬的運動健身創作者就超6萬名，運動相關內容播放量超過211億次；健身類視頻也是B站、小紅書最受歡迎的內容領域之一，帕梅拉、周六野等網紅博主的多個健身教學視頻播放量均超千萬。

但直播帶練這種形式是最近才火起來的。報導指出，今年以來，疫情的反覆導致部分地區的線下門店關停，讓不少健身機構和教練不得不轉移到線上教學。最近固定跟劉畊宏鍛鍊的栗子說。尤其在春夏這個「減肥旺季」，線下健身受阻，居家的時長和頻率又在增加，在直播間跟練，時間靈活且方便，直接在家裡鋪瑜伽墊就可以進行。

健身博主Cathy的感受是，直播形式的健身帶練，相比傳統的視頻教學更有沉浸式上課氛圍，互動感更強，加上主播有時間充分進行動作分解和答疑，更適合剛入門的「小白」，因此更受歡迎。疫情居家隔離後才在小紅書直播的上海某健身機構普拉提老師Angel坦言，自己試水直播也是希望藉機多漲點粉。

不過，在Cathy看來，並不是所有的健身博主，都適合做直播帶練或教學。「像劉畊宏，本身就有一個活力健康正能量的形象，又具多年的專業健身教學經驗，直播會放大他的這種優點，非常有感染力。但是如果博主本身話不多、感染力不強，可能直播效果就沒那麽好，甚至反而失去原本的粉絲濾鏡。」她解釋道。

劉畊宏健碩的肌肉。（取材自澎湃新聞）

★「7天瘦10斤」 收割術

然而，更多的博主和機構，不願意放過這個巨大的流量密碼，紛紛使出千奇百怪的「吸睛」套路。最常見的是利用「小白」們「掉肉心切」的心理，打出快速見效的噱頭，比如在直播間背景板掛出「六天挑戰減全身」、「挑戰七天瘦十斤(約5公斤)」、「0基礎100天享瘦30天」的標語。

為展示宣傳效果，有一些直播間安排身材偏胖的主播跟跳，以防鍛鍊強度太大「勸退」粉絲；有主播對中老年、孕婦、產後恢復等特殊人群，推出專門的運動訓練營；更有博主打造「沉浸式陪伴體驗」，同時在抖音和快手直播的「貓寧減肥記」就先增肥至75公斤，再剃光頭以明志，宣稱要帶著粉絲在3個月內通過運動減至52.5公斤。

但看在多位專業健身博主眼裡，這種脫離個體實際情況的誘導性宣傳，很難說不是為了博眼球和「收割」粉絲。「瘦身的重點是製造熱量差，不應該盲目相信主播，訓練前應該先了解一些基礎的健身知識。」Cathy稱。栗子也跟過主打跳躍的主播，但彈跳、深蹲對膝蓋要求比較高，「剛入門最好還是選擇動作更基礎的主播。」

健身門店在直播間售賣會員卡。（取材自開菠蘿財經）

★流量最終目的 為變現

所有的流量，最終目的都是為了變現，健身也不例外。報導指出，不少主播在吸粉後，迫不及待在直播間掛上購物車鏈接，帶貨商品以運動健身鞋服、器械和食品飲料為主。擁有線下門店的健身機構則賣各種年卡、季卡、體驗卡和私教課等。銷量不一。

綜合來看，健身賽道正處在風口，頭部博主暫時能吃飽了，但中小博主為了賺錢更「卷」了。劉畊宏是否會上鏈接，讓粉絲們「野性消費」，也是這波「雲健身」熱潮的下一個關注焦點。