崔健線上「繼續撒點野」 助微信視頻號「破圈」

在70、80後樂迷而言，崔健有著「中國搖滾之父」的地位。(取材自微博)

年過60歲的搖滾歌手崔健戴著帽子、抱著吉他在線上演唱會裡嘶吼「我就要回到老地方」，彷彿讓人回到沒有疫情 添堵的青春年代。在滿屏飛舞的打賞與彈幕下，崔健沒變，但音樂成了「微信 視頻號」爭奪流量的「破圈」路徑。

戴著帽子、抱著吉他，這就是印象中的崔健。(取材自微博)

★視頻號直播 首現贊助商

崔健首場視頻號線上演唱會「繼續撒點野」日前開唱。演出開始前，就已有超過50萬人預約。整場直播共吸引超過4600萬人觀看，點讚量超過1.2億，評論數超過17萬條，刷新「視頻號」直播演唱會的觀看紀錄。

北京日報報導，這是「微信視頻號」首場商業化演唱會，顯示出依附微信生態的視頻號正試圖在短視頻和直播領域分一杯羹。

演唱會上，不少歌迷重溫了搖滾情懷，紛紛在朋友圈轉發直播鏈接並評論「真材實料！聽了他30年，崔健，還是那個崔健」、「開嗓就能讓人沸騰！崔健，依然年少！」、「他永遠都是我心中那個搖滾界的獅子王」。

60歲的崔健依然戴著那頂印有紅色五星的帽子，唱著那首熟悉的「花房姑娘」，身後是北汽藍谷旗下高端新能源車型極狐汽車。

比起以往的視頻號音樂會，這次線上演唱會有了一個重大變化——首次出現了贊助商，「極狐汽車」的廣告在每首歌都出現。此外，在舞台下方，該贊助商的燈牌十分醒目。

除了直接冠名，微信視頻號在商業化上有了更多探索。演唱會上，用戶可付費購買微信豆，轉換為禮物打賞。安卓端十個微信豆售價一元人民幣（約0.15美元），蘋果端七個微信豆售價一元，一個微信豆可贈送「一輛極狐汽車」或「一頂星光閃閃帽子」，十個微信豆可贈送一個「ROCK」。

據觀察，直播中用戶打賞不斷，有觀眾表示生平第一次直播打賞獻給了崔健，並曬出了各種打賞截圖。有歌迷感慨地說：「 這大概是上海疫情以來最開心的一天吧」。

★線上演唱會 走向常態化

近來，微信視頻號對線上演唱會愈發重視，2021年12月17日，視頻號迎來線上演唱會首場，出道23年的西城男孩在視頻號上直播演唱會，累計觀看人數超2700萬，最高同時在線人數達150萬。

找到「流量密碼」後，微信視頻號繼續高歌猛進舉辦線上演唱會。2021年12月31日的五月天跨年演唱會，收穫超1400萬人觀看。不久前，張國榮「熱·情」演唱會高清修復版上線，兩個小時觀眾突破1000萬，讓人看到了視頻號一條更為清晰的「破圈」路徑——視頻號與騰訊音樂和微信產品相結合。

「當前的用戶尤其是Z世代的年輕人，對於演唱會現場的熱情正在降低，在線渠道對於年輕人來說接受度更高。音樂可以成為視頻號培養用戶習慣的重要途徑，線下活動在線舉辦也將成為大勢所趨。」浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林表示。

疫情之下，線上演唱會也演變為一種旺盛的、常態化的線上娛樂消費需求，不斷強化體驗感。

業內人士表示，在大多數平台，如音樂社區、短視頻APP中，用戶觀看、分享線上演出，都是基於陌生網友的身分，但在視頻號觀看線上演出再分享出來時，連接的大多是真實的好友。這種關係使得線上演唱會形成了漣漪效應，一圈一圈傳播出去，越推越遠。

據視燈研究院發布的「2021年視頻號發展白皮書」，2021年視頻號日活躍用戶超過5億，同比增長79%，2022年有望達到6億。比較短視頻領域，快手2021年四季度財報顯示日活躍用戶達3.23億；而截至2021年9月，抖音 日活躍用戶約達到6.4億。

騰訊2021年年度財報顯示，視頻號依附微信生態，視頻號的人均使用時長及總視頻播放量同比增長一倍以上。儘管視頻號目前的重點在於提升用戶參與度，但也會提供重要的商業化機會，包括短視頻流廣告、直播打賞及直播電商。近日，視頻號打通小程序，也補齊了視頻號的商業變現短板。

崔健直播演唱會吸引超過4600萬人觀看。(取材自微博)

★流量爭奪戰 靠明星突圍

崔健線上演唱會的成功，再次讓視頻號破圈，但也暴露出流量爭奪戰中的路徑依賴。

2021年抖音快手開啟明星戰，劉德華入駐抖音，快手簽下周杰倫，韓寒入駐西瓜視頻，B站更是重金請來理察·克萊德曼、小林未郁、維塔斯等外國藝人。從視頻號接二連三舉辦明星演唱會來看，短視頻平台的「搶人大戰」依舊。

在盤和林看來，微信和快手、抖音在定位和具體受眾上各不相同，但競爭最關鍵的還是內容的核心價值，「即使線上演唱會成為吸引用戶的重要入口，視頻號還是要謀求自己獨特的內容體系，不然最終會陷入重疊競爭」。

自媒體「娛樂獨角獸」引述微信創始人張小龍曾在微信公開課上表示，「視頻號沒有花一分錢去購買內容，將來也不想這麽做」。這句話容易理解為視頻號不需要明星流量，而是依靠普通人的創作內容。但是近半年來接二連三的明星演唱會，與演唱會之後屢屢攀高的直播觀看人數，都顯示出視頻號最終還是依靠明星內容完成突圍。

崔健線上演唱會，粉絲打賞、彈幕不斷。(取材自微博)

●崔健變了 盼觀眾多發彈幕交流

「娛樂獨角獸」提到，對於70、80後樂迷而言，崔健作為「中國搖滾之父」是一個時代象徵，他站在舞台上，一部分人就自動回到30多年前的某個夏天。而年輕的90、00樂迷，則懷著朝聖心態觀看演唱會。

當晚，將近三個小時，崔健一共演唱了20首歌，包括「假行僧」、「花房姑娘」等經典曲目，也有「飛狗」、「愛情量子定律」等新歌。演唱會結束之後，崔健還跟主持人竇文濤進行了一個小時的採訪對談。

★不看熱搜 這很搖滾

不少人是在朋友圈或者好友群裡看見崔健演唱會的鏈接，微博上有人吐槽，「4000萬人看崔健，崔健卻沒在熱搜上」，而這種傳播鏈條甚至會成為一種身分標誌，「看崔健的人，不看熱搜，這很搖滾」。

看過這場直播，有人說，崔健根本沒變。但，演唱會行業真的變了。

受到疫情影響，許多實體演唱會因防疫考量取消，網路演唱會成為目前主要形式。崔健在演唱會過程中談及線上演出感受，他表示，因為沒有觀眾在現場，只能看到工作人員，缺少與觀眾的互動，這場線上演唱會更加「理性」。

廣州日報指出，線上演唱會並不是全新的事物，往常只是依附於線下演唱會的錦上添花。如今在疫情之下，線上演唱會需要探索獨立運營模式。

然而，做線上演唱會要有開好「頂風船」的準備。新京報曾發起一項調查，顯示僅5.56%的觀眾願意為線上演唱會花費50元以上，44.44%的用戶選擇了10元以下。儘管評論區可以代替現場吶喊，彈幕點讚也可以代替螢光棒，但就像崔健所感慨的，線上演唱會跟線下還是不一樣。

互動依然是線上演唱會的短板。這種互動不僅來自演出者和觀眾之間，而且來自觀眾之間。演出者在表演時看不到觀眾，非常考驗臨場發揮能力。觀眾沒有一同尖叫、大合唱的感受，氛圍感和儀式感不足。

崔健曾表示不喜歡彈幕，但網路演唱會上，他逐漸改變態度，並希望觀眾盡情發彈幕交流。

★吸引粉絲 回歸創新

報導提問，圍繞線上演唱會的變遷，業界必須回答一個問題：線上演唱會憑什麽吸引粉絲？一切都要回歸「創新」二字。技術的應用將為線上演唱會補齊短板創造更好的條件，更好的提供交互感和沉浸感。

崔健受訪時曾說，自己做音樂本來就慢，「不用著急，就這麽觀察思考」。實際上，對演唱會行業的從業者來說，也需要這麽一股韌勁和耐性。線上演唱會的核心是藝人的音樂魅力，從這個角度來說，線上演唱會需要下一個「崔健」。