上海封城裡的外國人 有憂愁 有奮起

來自英國的志願者亞當在小區內用小喇叭「喊話」。（新華社）

疫情下的上海，民眾可以選擇抱怨，或和小區共同戰「疫」。封城 之下的外籍人士，有人坐困愁城，也有人挽袖當志願者，他們的心聲值得被聽見。

對於習慣見到上海外灘動輒人山人海的外籍人士來說，怎麼也沒想到，這座有「十里洋場」聲譽的中國國際化大都市，會在一夕之間，因官方實施的疫情封控措施變得人跡罕見。面對疫情下行動受限、物資缺乏甚至連就醫都困難的防疫生活，有外籍人士想回國卻只能坐困愁城，也有人決心成為志願者無私奉獻。

美國之音引述一位自稱在上海居住了八年的外籍教師布魯斯（化名）表示，上海封城後，他和妻兒被困在公寓裡，他迫切希望能回到自己的國家。雖然上海機場 每天都有很多航班，但布魯斯說，從家裡到機場成了一段不可能的旅程。除了機票昂貴，還要克服三個障礙。

出行不易 食物難獲取

「首先，你必須被允許出你的公寓和小區去機場。在現階段基本上，我們不能離開我們的公寓。我們樓關了，小區也關了。你真的沒法出去。你必須請居委會批准。有一個特殊的通行可以讓你出去，要拿到這些通行證非常有挑戰性。」布魯斯說，他去過居委會，還請大使館和工作單位幫忙，結果都被拒。

其次是新冠檢測 。必須是搭機前48小時的陰性檢測結果才有效，但檢測的時間和出結果的時間都不確定，很難在上飛機前的限定時間內拿到測試結果。

第三是交通。「過去的幾天裡仍然沒有前往機場的交通工具。沒有地鐵和公共汽車。沒有出租車，沒有優步。唯一運行的是上海機場一線，幸好離我家不太遠，只有六公里。所以我們準備帶著嬰兒和孩子步行六公里到車站去。」布魯斯說。 封控管理期間，空蕩冷清的上海街景。（路透）

由於孩子年幼，食品和飲水是布魯斯家很頭疼的問題。他說，上海的自來水一般是不能喝的，此時又很難買到瓶裝水。

在食品方面，必須通過網上購買服務來獲取食物，但競爭非常激烈，到目前為止，他們沒有買到太多，好不容易訂購了幾樣東西，都還沒有到貨。

封城兩周後，布魯斯說，他和家人仍然完全依賴在封城前購買的食物以及政府發放的食品，「但那些遠不足以養活一個四口之家。」他們一直在吃罐頭和方便麵，「我已經一個多月沒有吃水果了，唯一的新鮮蔬菜是政府發放的。」 深夜在封控區域的街道上，經常只見穿著防護衣的「大白」在巡邏。（新華社）

幸好有好心的鄰居，大家非常團結。布魯斯說：「周圍有些人，鄰居們，非常樂於助人，自發地給我們雞蛋之類的東西，還有一個人負責所有食物的購買，她幫我買了幾樣東西。」總的來說，他認為，小區裡的人本來就很團結，「因為，我們顯然都在經歷同樣的事。」

獨自被困 活在恐懼中

報導指出，布魯斯有妻兒的陪伴和鄰居的幫助，但對歐洲來的博士生小馬（化名）來說，上海的防疫封控措施，徹底打亂了他的計畫。除了擔心自己因此還沒能完成的學業，還有何時能踏上歸國路的焦急。

「我在這裡感覺不安全。我害怕被綁架到中央隔離設施並被關在那裡不知道到什麼時候。我怕我的貓會被穿白色防護服的人打死。我擔心他們不會讓我去機場離開這個地方。」報導引述小馬表示，他認為自己現在生活在恐懼之中。

「我是大樓裡唯一的外國人，而且可能是整個社區中唯一的外國人。與同齡人隔絕，對我的生活產生了巨大的負面影響。這裡沒有人跟我說話。」這個問題也出現在獲得物資上，語言不通的小馬在過程中遭遇了許多困難，甚至讓他「對我的自我價值產生了巨大的影響」。

「因為我真的看不懂中文，下訂單對我來說更加困難，最後我就被落下了。要訂購任何東西，我都不得不等到深夜，那時所有的中國人都吃完飯並開始休息。最近，我的室友開始一起下大宗訂單，但他們不幫助我，他們只是讓我看著他們收到雞蛋和蔬菜，而我所有的都是以前室友搬走時忘記扔掉的剩菜。」他說。

小馬只能依靠政府補給和學校獲得食物。學校的食品包主要包含方便麵、一些新鮮蔬菜和豬肉罐頭。「我們從政府那裡得到一些食物，但這些食物非常稀缺和隨機。」小馬說，他本應該已完成博士論文，但他的工作效率極低，「前一個半星期都是因為飢餓」。

久居上海 生意也受阻

相比布魯斯和小馬，77歲的美國商人湯姆．沃德（Tom Ward）在生活上似乎是輕鬆的。他已經在上海生活了24年，自稱是上海本地人。

「我們住在一個管理良好的綜合大樓裡，有一家專業的管理公司負責所有的維修、安全和服務。我們在市中心。居民大部分是受過良好教育的專業人士。因此，我們很快就能夠獲得管理公司的幫助，並能夠組成我們自己的採購團隊完成採買。」沃德說。

報導引述沃德表示，雖然他不認為外國人在上海得到了特殊優待，「我只是認為我們有優勢、經濟和教育優勢，能過上更好的生活。」同時，沃德也想念此前在上海那段能隨時出門的日子，和朋友在附近小區散步，或能挑選自己想買的物品，享受他在上海的「正常生活方式」。 如何讓民眾獲得足夠物資，是上海封控管理下的重要課題。圖為應急配送專車的配送員們在核對配送地址。（中新社）

「例如，在我家門外是一個很大的菜市場，我在那裡買蔬菜，我和那個菜販買菜也有12、13年了，他都認識我了，我去他的攤位，他知道我喜歡蘆筍，總是把蘆筍放在我的包裡，我想念與攤販建立的聯繫和友情。」他說。

但作為上海一家從事諮詢行業的美商公司負責人，沃德的生意因官方封控措施而受挫是不爭的事實。「我們剛與日本一家大型製造商完成了一個項目，他們想繼續進行另一個項目。但他們想要親自面對面談，敲定工作範圍並啟動項目。他們遠在浦東。我們去不了，所以現在已經推遲了幾個月。」這個被推遲了的項目，占他全年一半的營業額。

報導指出，沃德這樣的情況在外籍商人圈中並不少見。沃德是上海美國商會的成員，據他所知，有很多不滿上海封控措施的外國人想離開，或者他們的家人想離開。「一些和我每天交流的人，他們表達了對封城的不滿。」 臨港新片區方竹路789弄馨香鉑舍小區成立的外籍居民志願者服務隊，為外籍人士做應急醫療處置。（取材自上觀新聞）

不過沃德對回歸正常生活仍寄予信心，「這是一個堅強有活力的社區，它會恢復...但在完全恢復之前，要經歷痛苦。」

洋志願者 齊心護上海

也有外籍人士選擇加入上海的抗疫隊伍。新華社報導，這群「洋志願者」來自法國、印度、德國、竂國、南韓、巴基斯坦、英國等20多個國家和地區，展現了抗疫無國界的愛心。

例如來自英國的志願者亞當苦練中文發音，為的是上崗在小區內用小喇叭「喊話」。亞當被中國文化所吸引，在華東師範大學附屬雙語學校當數學教師。社區招募志願者，他馬上報了名。「今天的任務是協助2400餘名居民進行核酸檢測，居民們非常配合，我很高興可以為社區盡一點力，希望我們能攜手戰勝病毒！」亞當充滿信心地說。

在社區集中核酸檢測的過程中，不少外籍友人碰到了「健康雲」二維碼查找、公告解讀等難題。住在上海市長寧區虹橋街道的巴基斯坦小哥哈比大顯身手，作為志願者的他在中英文之間來回切換，為周圍的外籍居民們答疑解惑。

「疫情來襲，看到那麼多抗疫一線的志願者勇敢逆行，我越發感受到這座城市的溫暖，也更加堅定了通過志願服務回饋這座城市的決心。」哈比說，「抗疫沒有國界，上海我們一起守護！」

此外，為協助語言有障礙的外籍人士度過封控管理期間，上觀新聞報導，有小區特別成立志願者服務隊。比如，有30多戶外籍居民的臨港新片區方竹路789弄馨香鉑舍小區，有外籍人士在樓宇群裡以英文抱怨，還有帶著兩個孩子的外國父親險些情緒失控。志願者服務隊通過英文微信溝通群答疑解惑，很快解決了他們的需求。