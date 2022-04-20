連續九年救護 300歲「守護神」古樹死而復生

園林技術人員定期登上高空作業車，檢查喙核桃樹的生長情況。（取材自新京報／受訪者供圖）

他把受傷的300年古樹看成一個患了重病的孩子照顧。不時鼓勵著：你看我忙活了這麼久，當作報答，你活下來給我看看。

連續九年的接力救護，見證了一棵古樹的「死而復生」。專家們說，大樹可能有幾百年甚至上千年的生命，它不僅是歷史的見證，也是生態環境重要的組成部分。即使從找回被盜採古樹到重生的過程艱辛，保護古樹已刻不容緩。

鄧耘如常來到喙核桃樹下，檢查樹體健康情況。（取材自新京報）

瀕危種 300歲「守護神」

一棵擁有300多年樹齡的古喙核桃 樹，原本生長在距離柳州市45公里以外的鹿寨縣拉溝自然保護區內。2013年4月20日被盜。

新京報報導，喙核桃樹屬落葉喬木，樹高可達30米，是世界範圍內較為罕見的樹種。1999年8月被列入中國國務院 批准的「國家重點保護野生植物名錄（第一批）」二級，在「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」（IUCN）中，評估級別為瀕危。

被盜喙核桃樹所在的河灘，人跡罕至。盜樹者強行將大貨車和作業吊車開進自然保護區，將古樹根拔起。對當地拉溝鄉大坪村的村民來說，喙核桃樹代表著一種圖騰，是保護神一樣的存在；「每一輩村民都知道它的存在，年紀比爺爺的爺爺還大，突然就被偷走了。」

為追回古樹，廣西壯族自治區、市、縣三級森林公安成立專案組跨省尋找，終在貴州一個私人苗圃中查獲了失竊的喙核桃樹。經歷了粗暴的盜挖和破壞，以及長時間的運輸，古喙核桃樹龐大的樹冠被砍去，只留下一截光禿禿的樹幹。吸收養分的樹根，也出現不同程度的壞死腐爛。

經專家鑑定，失竊的古喙核桃樹樹齡為304年，市場價格約在100萬元人民幣。2013年10月底，古喙核桃樹起挖，運往柳州，移植到馬鹿山公園，開始一場漫長而精心的救治。時任柳州市園林科學研究所所長的鄧耘，是主要的救治人。

2013年11月，喙核桃樹運抵馬鹿山公園後，鄧耘和園林技術人員為古樹「做手術」。（取材自新京報／受訪者供圖）

樹根爛 手術 25個小時

相比於其他老年期的樹，這棵高約17米、胸徑為2米的喙核桃樹更加脆弱。和花草樹木打了30多年交道，鄧耘從未見過如此糟糕的喙核桃樹。「樹根是嘴，是用來呼吸、吃飯的，根爛了，營養傳輸受阻，能不能活，要看樹自身的生命力。」

鄧耘說，樹皮上有一處一米多長的大裂縫，樹根底部三分之一發黴，一處大側根已經壞死。樹體嚴重截枝，僅保留了主幹。「成活率太低。」馬鹿山公園奇石園管理處副主任何柳嫻也沒有救治「重病」古樹的成功經驗，壓力大到一夜沒睡。

在鄧耘看來，救治奄奄一息的古喙核桃樹有三件事很重要：打造適合的生長土壤，修復醫治受損的樹根和樹體，制定適合的栽後維護方案。對移栽樹木而言，土壤是第一個決定成敗的環節，這種樹怕積水，普通泥土容易導致根部更深度的腐爛，他決定在樹坑底部填入碎石和沙子，並設置盲溝用於排水。

在馬鹿山公園，古喙核桃樹安靜地「平躺」在巨型拖板車上等待「手術」。它渾身是傷，十幾個園林工人輪流看護它，每隔一小時，就灑一遍水，讓樹體保持水分。鄧耘蹲在樹旁，用電鋸仔細地將每一處壞死、腐爛發黴的樹根切掉，再將黃泥漿和生根劑一點點的塗抹在傷口上。

「就像給人動手術一樣，必須把壞的組織徹底去掉，不能讓它在土裡繼續黴爛。」鄧耘說，「任何一個紕漏都會導致古樹死亡。」。25個小時的「手術」後，古喙核桃樹的手術宣告成功。鄧耘癱在拖板車的輪胎上休息，並給技術工人們打氣：「把活兒幹好，咱們都回家好好睡一覺。」

2013年，古喙核桃樹遭盜挖時，盜樹者砍掉了其龐大的樹冠。（取材自新京報／受訪者供圖）

萌新芽 每天看好幾眼

移栽僅僅是救治古樹的開始。想要古樹「復活」，術後的日常護理容不得一點差錯。「三分栽，七分管。」鄧耘說。相比於給樹注入大量藥劑保活，鄧耘更傾向讓樹本身得到調養。「虛不受補」，鄧耘強調，古樹的整體狀況較為虛弱，不能過度施肥，也不能用太多農藥。

「如果用農藥維持生命，表面上樹體可能恢復得快一些，但有可能只是假象。要是有一天停了農藥，樹就會發出『抗議』，甚至死掉。」鄧耘說。喙核桃樹成活率不高，但他並未因此氣餒，第一年幾乎每天檢查七八次。和古樹相處久了，鄧耘彷彿能感知到樹的狀態，多看一眼就能多一些安心。

一年後，古喙核桃樹萌發出幾枝新芽，但鄧耘沒有因此喜悅。他解釋說，樹木存在「假活」現象，死亡後的一段時間仍有可能發芽抽枝。「如果發新芽是因為從土壤裡面吸收了水分和養分，才能說明它是成活的。」2014年春天，古喙核桃樹生出更多枝葉，他才稍有一點放心。

病蟲害的防治也是救治古樹重要的一環。2017年7月，公園管理處的技術工人發現喙核桃樹頂部處的切口因受白蟻「襲擊」潰爛，工人們將敵敵畏和樂果兩種藥物按比例混合，噴灑至切口潰爛部位才痊癒。白蟻和天牛是喙核桃樹的天敵，工人們用誘殺燈光消滅蟲子，再塗抹上驅蟲劑和保護劑。

「樹能不能好起來，全看這些細枝末節的工作。」何柳嫻將古喙核桃樹九年來的生長情況和每一個變化都記錄在筆記本上，有不懂的地方，就請教專家，查閱文獻。每一年，她對「如何救治古樹」這件事，都會有新的領會。「每一個參與維護喙核桃樹的人，都是生命的守護者。」

古喙核桃樹被種植在柳州市馬鹿山公園奇石館旁的綠地中。（取材自新京報）

像家鄉 「小夥伴」陪著古樹

古喙核桃樹脫離了「危險期」，但樹根受損嚴重，枝葉的生長發育仍較為緩慢。相比於為古喙核桃樹施肥增加營養，何柳嫻覺得喙核桃樹更需要一種環境上的療癒，「或許在古喙核桃樹周圍種一些伴生樹，模擬它的原生環境，能長得更好。」也就是為古樹找到「家鄉的感覺」。

野生喙核桃樹通常自然生長在亞熱帶氣候中，與城市中的環境有較大差異。何柳嫻和幾名工作人員前往古喙核桃樹的原生地進行環境勘測及採樣，發現原生地旁生長著一棵與古喙核桃樹樹齡相近的同種喙核桃樹，一些小喙核桃樹圍繞而生，推斷和馬鹿山公園裡的喙核桃樹屬同一族系。

鄧耘認可這種設想。「森林樹木能茁壯成長，與伴生樹種的輔助具備密切關聯性。」鄧耘解釋，伴生樹種在森林中是不可缺少的種類之一，在森林環境中對主林層起到加快天然整枝、促進發育生長的作用。

最近，鄧耘正在研究古喙核桃樹伴生樹種的選擇。園林研究所的專家也曾多次來到馬鹿山公園研究打造原生小群落的方案。「目前，古喙核桃樹周圍已經種有幾顆老人葵和洋紫荊，我們計畫繼續加種一些有利於它生長的蕨類植物和新的喙核桃小樹苗。」讓它盡快適應這個環境，茁壯成長。

難追回 盜伐屢禁不止

在守護者們看來，被盜挖的古喙核桃樹不是個例。近年來，除自然因素外，在巨大的利益驅使下，古樹名木盜採盜伐現象屢禁不止，古樹名木正逐年減少。「想辦法讓古樹得到真正的保護，是最終的目標。」

古樹名木逐年減少的原因，鄧耘認為，除了自然因素，在巨大的利益驅使下所產生的盜採盜伐現象屢禁不止也是其一。更普遍的是，古樹一旦被盜，很難被追回。這棵喙核桃古樹從被找回到重生的過程艱辛且幸運。

2018年9月，國家林業和草原局、國家公園管理局明確了應盡快對重要古樹名木和物種資源實施強制性保護。截至2022年1月，已有包括北京、山東、河北等15個省份先後頒布地方性的古樹名木保護法規和規章，並開展登記造冊、修護醫治等系統工程。

初春一場雨過後，「重生」的喙核桃古樹有了新的變化。幾根新生的細枝條剛從樹皮底下鑽出來，筆直地往天空上長。古喙核桃樹的維護工作也還在繼續。何柳嫻期望著古樹能恢復到它在森林中的模樣，「到那時候，救助就是真正成功了。」