在上海方艙隔離 他整夜失眠快抓狂、她不敢上廁所

國家會展中心方艙醫院內的景象。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）

即使疫情 傳播模式變了，症狀變了，各國抗疫方式也變了，「方艙」仍是中國民眾與新冠病毒不變的另類「共存」。

新國際博覽中心方艙醫院領取到的午餐。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）

這一波中國的新冠疫情裡，上海市封控措施所帶來的一連串紛擾與爭議，無疑是最受關注的焦點。但外面再亂，在被認為是上海抵禦本輪疫情一道重要防線的方艙醫院裡，有一群人默默過著生活條件簡陋的隔離生活，儘管「格子」裡看盡眾生相，他們目標都是「早點出去，看看艙外的陽光」。

上海最大方艙醫院已全部開啟收治模式，平均住院時間逐步縮短至一周左右。「偶爾治癒微信公眾號」以當事人口述及化名方式，記錄了幾位在方艙醫院裡隔離的上海市民的故事。

新國際博覽中心方艙醫院。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）

病友打呼 聲音震耳欲聾

●時間：2022年4月12日

隔離地點：上海浦東世博H1廳

李樂／39歲／徐州人，銷售經理

我以前沒有拍視頻、做直播的愛好，進方艙後第一周症狀較重，第二周身體恢復如常。很多朋友、同事問我的情況，我回覆不過來，就想乾脆拍視頻，讓大家知道我的情況，沒想到視頻火了，一個平台就有超過1500萬的播放量。也算歪打正著，讓我發現了一個新大陸。

剛到方艙時很震撼。拉著行李進入上海世博H1廳，發現床位格局是按「50×60」排列，中間還有護士站、醫護人員休息區等，近3000人同居一室。一個讓我頭疼的問題是大家作息時間不同，我習慣晚上11點半睡，但相鄰病友不到10點就睡著，呼嚕聲震耳欲聾，非常抓狂。

方艙裡的人最大的期望就是早點出去，因此對於儘早做核酸都特別急切。我們都擔心在核酸檢測已連續兩次陰性後，方艙不斷有新的感染者被送進來，可能又被重新感染。所以方艙裡的人們會拒絕新來的感染者成為鄰居。我覺得方艙在管理上應該更精細，避免交叉感染。

林業的女兒。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）

用品不齊 24小時戴口罩

●時間：2022年4月12日

隔離地點：上海市龍吳路白貓方艙醫院

林業／38歲／無錫居民，帶兩歲孩子到上海做手術

我女兒是來上海做人工耳蝸植入手術的。孩子兩歲多，患的是大前庭導水管綜合症，主要表現為幼兒波動性感音神經性耳聾和眩暈。3月15日的手術順利，但小孩核酸陽性。我們在酒店一直住了20多天。酒店條件還可以，但看看那個窗戶，你就知道多壓抑了。

我一直以為隔離結束後是從酒店直接離開。後來才知必須從醫院裡出院才可以開解離單。我老婆發微博求助，29號，工作人員說，領導看到了，區里召開電視電話會議專門部署。但我們希望轉運到金山醫院的訴求未能如願，4月9日仍被以只要「陽過」就必須去方艙的理由送進方艙。

這裡的方艙醫院有兩層，我和女兒住在二層，一個單間，20多平米，鐵皮房，有一個單獨的衛生間。吃的很多，生活用品不齊。我倆現在在方艙，都是24小時戴著口罩，睡覺也戴著，吃飯在衛生間。如果4月初，能給我們轉運到金山醫院，我們現在可能已經出來了。

國家會展中心方艙醫院，廁所內散亂堆疊著廢棄手紙。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）

廁間髒臭 衛生條件堪憂

●時間：2022年4月12日

隔離地點：上海市國家會展中心方艙醫院

徐梅／37歲／上海本地居民

4月11日凌晨1點，我和6歲的女兒一起從隔離酒店，被轉移到位於上海國家會展中心的方艙醫院。我們住的隔離區目測約六七千人，沒什麼隱私。衛生間是一排的移動廁所，有的坑位旁沒有廢紙簍，其他人上廁所用過的草紙，沾染了污物和血跡，就扔在坑位旁，堆疊散發著惡臭。

來方艙醫院隔離的人越來越多，廁所就愈發壯觀。幾乎每個坑位都填滿排泄物，用過的紙到處都是，地面還溢出一大片黃色糞水。很多人不敢上廁所，只能減少吃喝，降低解手的頻率。幾個陽性的患者幫忙打掃衛生間，但我想由專業人員來做比較好。

國家會展中心方艙醫院，地面散亂著許多菸頭、菸盒。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）

方艙醫院的一處地上，還有一大片別人吸菸後扔掉的菸頭、菸盒，以及吐的好幾口痰。讓我擔心可能會得傳染病。這裡三餐不錯，早上是牛奶和早餐包，午飯、晚飯有蔬菜有雞腿。周邊有人已隔離15天。如果我們要待這麼久，那帶的紙巾肯定不夠用，這意味著要十幾天不能洗澡。