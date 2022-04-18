高校生就業困境：文憑換好職業時代結束了

要有效地穩定高校畢業生就業，專家建議應制定新的發展戰略。圖為求職學生查看招聘崗位信息。 （中新社）

在2022年需要就業 的1600萬城鎮新增勞動力中，高校畢業生占據1076萬人，已取代農民工，被認為是能否達成今年就業目標的關鍵。隨著逐年擴招，今年高校畢業生總數多達千萬人，但伴隨人才培養過程中結構性矛盾的逐漸積累，增加了穩定高校畢業生就業工作的難度。專家坦言，中國高校畢業生就業形勢難言樂觀，需引進新思維，實實在在的改革。

中國新聞周刊專訪中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉指出，整體上，如果考慮到勞動年齡人口下降的事實，中國就業壓力並不是很大。但目前青年失業率上升的問題尤為突出，據統計局公布的16至24歲人口失業率，即青年失業率，今（2022）年1至2月為15.3％，同比高出2.2個百分點，遠超「5.5％以內」的城鎮調查失業率目標。

曾湘泉表示，青年失業率高企，首先是源於勞動力市場的動態屬性，即存在所謂摩擦型失業，特別是對於高校畢業生而言，需要經歷「找工作」的過程；其次，經濟下行導致需求收縮，短期總量矛盾突出；再次，結構型失業問題不容忽視，這與高校學生能力的培養有關，而且始終沒有得到很好解決。三個矛盾彙聚到一起，導致今年高校畢業生就業壓力很大。

「靈活就業」一方面也意味著很多人是找到正規或標準工作有困難。圖為招聘會。（新華社）

供需失衡 平均工資下降

「世界範圍內，青年就業都受到經濟景氣程度影響，但中國面臨的問題是：無論經濟形勢好壞，高校畢業生就業形勢始終難言樂觀。」他表示，統計表明，部分高收入國家每10萬人中有大學生12667人，而中國已達到15467人。供需失衡直接帶來的影響便是應屆畢業生平均工資占社會平均工資比例的降低，這一比例從高校擴招後便一路下行。

曾湘泉表示，高校畢業生就業的結構性問題主要表現在地域之間、學校之間、專業之間。一些設立門檻低、招生 規模大的專業屬於失業率較高的「紅牌專業」，如法學的失業率高達30％以上。另一點是就業市場的歧視性招聘，比如對「雙一流」學校、碩士、博士學歷的要求，使一些群體就業更加困難。但其實一些企業和政府的事務性工作甚至連高中生都可以勝任。

專家指出，中國面臨的青年就業問題是，無論經濟形勢好壞，高校畢業生就業形勢始終難言樂觀。此為東北五校畢業生雙選會場。（中新社）

靈活就業人口 已達兩億

中國靈活就業人口已經達到兩億，對這種規模越來越大的就業形態應該如何看待，曾湘泉表示，靈活就業不是一個統計範疇，嚴格意義上講，只有對應「正規就業」和「標準就業」概念的「非正規就業」和「非標準就業」。正規就業指的是有勞動合同、提供社保和法律保障的單位雇傭。個體工商戶、小時工等則屬於非正規就業的範疇。

如果從上述非正規和非標準就業來定義和統計，中國這部分靈活就業的人數確實規模很大，估計超過2億人，占比相當高。其中存在一部分人因為觀念改變，出於自身意願選擇「靈活就業」，但也要承認，有很多人是找到正規或標準工作有困難，成為一種無奈選擇。需要加強深入研究和提出應對的措施。

曾湘泉表示，要有效地穩定高校畢業生就業，短期內可通過擴大畢業生「見習計畫」規模，讓其暫時退出勞動力市場，並容忍失業率暫時上升，估計伴隨疫情防控好轉，經濟加快增長，矛盾會有所緩和。長期來看，要加大改革力度，制定新的發展戰略。

「我們最近提交了一個研究報告，提出應該在部分高校就業率較低的專業中，啟動從招生-培養-就業的『一條龍就業資訊反饋工程』。」曾湘泉說，在招生階段，要求試點高校在對外招生時，發布各專業畢業生的就業去向、就職單位和工作崗位等完整資訊；對報考人數較少、就業率較低或匹配度差的專業，要取限期整改，並納入財政資金是否繼續支持決策範圍。

在培養階段，要求高校建立大學生人才培養資訊管理系統，對大學生進行分層、精準、個性化指導，幫助其評估就業選擇路徑、收益與風險等。特別是，要針對高校重概念、輕實踐現狀，大力推動構建包括硬能力和軟能力在內的人才培養「能力清單」制度。

新冠疫情也無法阻擋學校協助畢業生就業的決心。圖為上海某高校直播推介，畢業生在宿舍內參加線上面試。（新華社）

在就業階段，要鼓勵中小企業為大學生提供「業務和管理」相結合的「就業見習」崗位。政府要健全大學生靈活就業保障機制，為自由職業、平台就業的大學生提供社保補貼、養老和醫療保險 ，為有創業意向的大學生提供政策諮詢、融資、場地及稅費減免等措施。

「總的來說，穩定高校畢業生就業需要深入和系統思考人才培養方式改革，同時個人、學校、社會也都需要改變就業觀念。」曾湘泉表示。