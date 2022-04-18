跟上數位經濟紅利 農民工「轉碼」月薪6千跳1萬

不少年輕人選擇IT培訓班，投資自己成為程序員。（取材自21世紀經濟報導）

中國青年就業 真有那麼難嗎？隨著產業升級，IT職業培訓讓不少年輕人不必忍受學歷等的歧視，就能在人生進階之路上彎道超車，其中包括許多新生代農民工甚至實現了「零基礎轉碼（「轉碼」指轉行做程序員）」。有人上10個月培訓班，工資從6000元（人民幣，下同）漲到1萬多。但他們也坦承，想獲得職位晉升，還是需要學歷。

10個月的IT培訓班

「我以前從沒想過自己還能編程。」高中只讀了半年的李少龍說。李少龍輟學後進入一家建築公司，月薪6000元。三年後他聽說鄰村幾個同齡人在北京 做程序員，月薪1萬多元，而他們的學歷和他一樣。他立刻選擇了一個為期10個月的IT培訓班，投資自己。

21世紀經濟報導指出，數字經濟的發展，僅軟件外包行業國內每年人才缺口就達幾十萬，且不論大量公司普遍需要IT人才。其中大量崗位並不需要底層開發能力，而是「插之即用」的應用型人員。計算機語言和開發框架的升級，讓沒有數學、英語的零基礎人員也可以學IT。

李少龍即將從IT培訓班畢業，他正準備簡歷，預期月薪是1.4萬元。這名河北保定農村的青年，忐忑地期待今後的「碼農」生涯。李少龍的培訓班同學王垚鑫之前在河南 一家電子廠，每天工作12個小時，每天下班就是往床上一躺，抱著必須改變的心態，他也決定「轉碼」。

高薪是最大的誘惑。國家統計局數據顯示，2020年，全國城鎮非私營單位中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業就業人員平均工資達177544元。這也是自2016年以來，IT行業連續5年排名平均工資之首。

郝斌（化名）曾在一家裝修公司工作，懂一點室內設計，但崗位是銷售，「收入低，前景差」。郝斌的一個堂哥率先「轉碼」成功，從山西的農村老家到北京的中國銀行總行上班。這激發了郝斌的鬥志，如今他也在北京一家IT公司工作，月薪2萬多元，管理一支5人團隊。

IT職業培訓讓不少農村青年也能實現「零基礎轉碼」。（取材自21世紀經濟報導）

藍領跳白領 身分逆襲

李少龍、王垚鑫的同學中，有的以前是小區保安、網吧網管、超市理貨員，年齡最小16歲，學歷最低的初中畢業，最高不過大專畢業，本科生鳳毛麟角。「轉碼」給了這些年輕人身分躍遷的機會。「程序員是城市白領，在寫字樓裡當白領掙一萬塊錢和在飯店裡當廚師掙一萬塊錢，意義是不同的。」郝斌說。

「程序員這個工作最難的階段就是上手的第一個月，如果順利度過試用期，絕大多數人都可以適應這個工作。」郝斌表示，龐大的人才缺口讓他們不難在北京找到月薪1萬元以上的工作，但「真要做到技術大牛，以及獲得職位晉升，還是需要學歷。」

「轉碼」的巨大機會催生了相當規模的IT職業培訓市場。但大學生和在職人士一直是IT職業培訓的主要用戶，低齡低學歷人員IT培訓是一個細分賽道。可以預見，今後還會有更多新生代農民工「轉碼」，抓住數字經濟的人才紅利，實現身分的逆襲。