「火玫瑰」女火化師 守護生命最後一哩路

在工作中，四位女孩既有著高度的專業職業素養，也有著女性內在的溫婉、細膩而柔韌的力量。（取材自新京報）

殯儀館火化爐裡面烈火焚燒，爐外家屬淚水潰堤。性格各異的女孩們成為守護生命最後一段路的火化師，溫柔的撐篙，她們為靈魂擺渡。

北京 市規模最大的八寶山殯儀館日前公開第一支女子火化師班組。四個平均年齡24歲的女孩子向公眾展示這個獨特的職業。女孩們性格各異，有人「社恐」、有人追求新鮮、有人反抗著常規人生路徑，更有人在這個職業裡彌補著親人逝去的遺憾。

掏灰清爐 每天的開始

新京報報導，北京市近四分之一的遺體火化集中在八寶山，平均每天的遺體火化量有60-70具，每一具遺體火化用時1-1.5小時。由於火化大多集中在上午，這就意味著八寶山殯儀館火化師的工作強度很高。

23歲的雲小林來自內蒙古，在同學的推薦下，她2018年來到八寶山殯儀館實習。她每天早上5點30分起床，6點30分到八寶山殯儀館，7點準時爬進火化爐掏灰清理，用整潔的爐膛和火化室開啟一天節奏緊張的工作。

大多殯儀館使用的是平板爐，爐膛固定，需要使用20多斤的輔助工具，將火化後的骨灰收集起來；八寶山殯儀館火化爐升級後，遺體可由機器輸送進出，減少工作人員體力消耗的同時，更大程度保證遺體完整度，減少污染物排放。「可以說電氣化升級是女性能廣泛從事火化行業的基礎。」火化室主任魏童說。

火化爐最高溫 可達1300℃，火化結束時爐溫一般在800℃，待骨灰冷卻至150℃時，火化師佩戴防護手套手工撿拾逝者骨灰。

3月31日，八寶山殯儀館開放日，「火玫瑰」班組亮相，現場講解她們的日常工作。（取材自新京報）

「火化不僅是體力活兒，更是技術活兒。」曾獲得2015年全國首屆火化師職業技能大賽特等獎的魏童，對於這個職業的專業能力有著更高要求。

外行人眼裡，火化可能只需要一個開關鍵的操作。而實際上，按照遺體火化師的國家職業技能標準要求，火化師需了解火化原理及燃料特性、火化機操作與維修、污染物凈化原理、煙氣凈化設備知識等。每一具遺體都要根據其性別、年齡、體重、死亡原因、冷藏時間等因素，訂製火化方案。

實習第一天，雲小林就認識到了火化技術對於這份職業的重要意義。

火化孩童 是個挑戰活

她告訴新京報，那天即將火化的遺體，是一個不滿四周歲的女孩。由於人體骨質發育不完全，五歲以下的逝者往往很難在高溫火化後保留骨灰。因此，一對年輕夫妻跪倒在地，央求火化師為他們保留下孩子骨灰。

一位有著十年工作經驗的火化師接下了這個有挑戰的活兒，雖不敢向家屬擔保，但他願意盡最大努力。一個多小時後，火化師親手將孩子的骨灰交到了母親面前。

「每一次火化都是完成一個家庭的囑託，都是一次人生終點的陪伴。」幾乎每天都有故事在火化室發生，雲小林知道，這份職業能給生者和逝者帶來極大程度的尊嚴、慰藉和釋懷。

三年多時間過去，雲小林從實習生順利留下成為正式員工，成為八寶山殯儀館近20年首位女火化師。在這個全是男性的工作環境裡，她讓大家看到，女性同樣可以勝任火化師崗位。

在火化室主任魏童的申請下，今年八寶山殯儀館決定成立女子火化師班組──「火玫瑰」。

不像男性火化師那樣感覺生冷，女性溫柔、細緻的特點讓家屬更容易接受。魏童本以為這份工作沒有女性願意來，沒想到隨著現在的社會發展，其實年輕人很容易接受這項工作。

實際工作中，四個女孩並不是單獨成班，而是分別混編到殯儀館21個火化師中，「女性跟男性一樣無差別從事火化才是我們最希望實現的。」魏童說。

經歷質疑 曾退縮動搖

雲小林原本讀的是空乘專業，「從小像隻金絲雀一樣，由父母規畫好所有事情，而空乘便是他們喜歡的專業和就業 方向，但這卻並不是我喜歡的。」

兩、三個月之後，雲小林退學前往北京學習殯葬技術與管理專業。那是她記憶中第一次這麼叛逆，從退學手續到入學辦理，全是自己解決的。2018年來到八寶山殯儀館實習時，母親因為害怕，也只是站在門外目送雲小林走進院裡。

從業之初，她經歷了不少質疑，她也曾有過退縮與動搖，但她不想放棄。雲小林告訴中新網，「因為我爺爺去世後，我沒有送他最後一程，對於我來說是一種遺憾，永久的遺憾。」做了這份工作之後，她送走了好多逝者，也接觸了許多家屬，「有時候也能看到自己的影子吧」。

小眾行業 吸引酷女孩

河北來的姚紫晴是個「酷女孩」，同樣也經歷了從護理到殯葬的專業變化，及反叛父母安排的過程。她就是要做那些別人不敢做的事情，越是小眾，越能讓她感受到新鮮和興趣所在。「殯葬在各類專業裡很小眾，女火化師又是很少有的，這不是所有人都能做的選擇」。

姚紫晴坦言，之前她對生命並沒有太多感想，但來到八寶山之後，她更加珍惜生命，也學習了如何正確地去面對死亡，更好的引導家屬悲傷的情緒，這是她最大的成長。

自稱「社恐」的劉德潔則是完成了從台前到幕後的職業轉變。半年前，她還在八寶山禮儀崗位實習，這份溝通控場能力要求極高的工作，是對社恐最大的折磨。所以，當火化師招聘信息發布後，她立馬報了名。朋友都說「這個專業簡直是為她量身定做」。

1995年出生的董寧在班組中年齡最大，她已經有個8個月大的孩子。完成人生身分轉變後的董寧，結束產假後來到火化師崗位應聘，「有了孩子後心態變化很大，我似乎可以更從容地去面對人生最後的一刻了」。

四個女孩都畢業於北京社會管理職業學院。2015年底，這所民政部直屬的高等職業學院調整殯儀系專業，成立國內首個生命文化學院，被業內視為開展現代生命文化研究和殯葬教育改革的里程碑。

報導指出，通俗角度看，火化是一個「殘忍」的過程。遺體火化師們的心理建設尤為重要，這個過程從學校就開始了。

北京第一支女子火化師班組──「火玫瑰」的四名成員，從左至右依次為：姚紫晴、劉德潔、董寧、雲小林。（取材自新京報）

「人從出生那一刻就面臨著死亡的倒計時。」至今雲小林都記得，大一老師在生命文化課上的這段話。生死觀的建立是第一步，這中間課程設置多為殯葬文化、殯葬技術概念、逝者心理等內容。

2021年11月，遺體火化師國家職業技能標準更新，要求將爐前服務、納骨服務等技能加入其中。四個女孩在火化室中的特別之用也得到了更大的體現。

生命文化 盼改變偏見

「做殯葬就是做文化，進而言之就是做生命文化。」北京社會管理職業學院生命文化學院院長何振鋒曾表示，殯葬領域的人才應具備尊重生命的生死文化、尊老敬老的孝道文化、反哺跪乳的感恩文化、朋輩支持的共享文化、服務社會的愛心文化等素養。

3月31日，八寶山殯儀館開放日，「火玫瑰」班組亮相，四個女孩對有關操作進行示範。（取材自新京報）

如何看待火化師這個職業和未來？四個女孩認知有許多重合部分。她們的生命中也曾出現過親人逝去的不捨，也有未能籌辦一場圓滿告別儀式的遺憾，而她們作為火化師的陪伴和服務，為更多的人減少了遺憾。「希望有更多人看到我們這個職業的價值，從而改變大家對殯葬行業的偏見」。

近年來，八寶山殯儀館根據家屬需求，提供爐前服務和告別儀式策畫。「女性的共情能力更強，更具親切感，能為逝者家屬提供近乎切身的慰藉。」魏童說。

新京報注意到，在一份火化師製作的策畫案中，整場告別不僅包含懷念送別儀式，還涵蓋從醫院接運逝者到最終火化的全部流程，甚至家屬應急救護的準備工作也考慮在內。

「告別廳裡的家屬常常忙於接待弔唁賓客，情緒並沒有得到釋放。」在兩個送別場景工作過的劉德潔發現，很多時候只有在更加私密的空間裡直面失去的那一刻，家屬才會意識到死亡的具體意義。而火化爐前，是死者家屬真正得到釋放和慰藉的場所。