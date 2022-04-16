猛禽康復師 如羽翼下的風 讓牠們更好更快重返藍天
幫猛禽按摩、接骨、餵食甚至訓練飛行，猛禽康復師對受傷的鳥類照顧無微不至，但他們卻要克制感情，拒絕讓猛禽對人類產生依賴，並如羽翼下的風，幫助牠們更好更快的重返藍天。
食肉的猛禽處於食物鏈的頂層，對維持生態系統的穩定性至關重要。牠們數量稀少，卻在生態系統中舉足輕重，對動物群落起到自上而下的調控作用。每一隻猛禽的存續都很重要，但牠們也面臨極端天氣、城市化進程、非法捕獵等威脅。
★京救3000隻 放飛重返藍天
新京報報導，在北京，有一家猛禽救助中心——北京猛禽救助中心，21年來，這裡的康復師已經幫助3000多隻受傷猛禽重返藍天。
猛禽康復師周蕾還記得第一次救助禿鷲的場景。那是她救助過的體型最大的猛禽。「牠展開的單側翅膀，有成年人張開雙臂那麽長。伸出脖子，基本就到了我胸口的位置」。
禿鷲以大型動物的屍體為食，第一次近距離接觸禿鷲，她不免有點緊張，但還是執行規範操作，用大毛巾罩住禿鷲的眼睛和頭部，讓牠在黑暗的環境中安靜下來，同時控制住牠的雙腿和雙翅，防止10多公斤的禿鷲撲棱掙扎，使其配合檢查治療。這一套標準流程叫「保定」，能保障人和動物的雙重安全。
猛禽的爪子鋒利無比，棉手套一抓就透，根本不起作用。為防止被抓傷，康復師必須佩戴真皮手套。
「猛禽和大家平常想像的有一定差距。」周蕾說，中心接收的最小猛禽是紅角鴞，成年個體只有約80公克，和「猛」字好像並不沾邊兒。長著圓臉兒、豎著一撮兒耳羽的貓頭鷹看似呆萌，實際未必不凶狠。
2018年的一個傍晚，一位快遞師傅打來電話，說在密雲看到了嘴角流血的大鳥。對方發來一張照片，那是一隻金鵰。健康狀態的金鵰足以捕食山羊等動物，但照片中的金鵰瘦弱不堪、精神不振。康復師懷疑金鵰急性中毒，於是連夜施救。
★做全套檢查 量體重看羽毛
剛接到中心的猛禽，要經過全套的檢查：測體重、觀察羽毛完整度、口腔裡有沒有血，是否有眼睛擦傷等外傷、拍X光片判斷是否骨折、做血檢判斷是否有炎症感染…康復師用手觸摸，發現金鵰龍骨突周圍失去飽滿的胸肌。
經過一系列檢查，她們排除了中毒的可能，推測金鵰是因骨折後捕食困難，導致極度虛弱。周蕾和搭檔為奄奄一息的金鵰補充液體，並對包紮固定傷翅。第二天一早，康復師欣喜發現，金鵰把盤中的碎肉吃了精光。
周蕾表示，家裡的寵物貓狗不舒服，牠們會向主人示弱博關注。但猛禽不會示弱，只能硬撐。牠們在野外一旦示弱，就可能成為獵物，被人類撿到，意味著牠們真的撐不下去了。「我們沒法百分百地確定能把牠們救活」，但那天看到金鵰恢復精神，她一方面感嘆野生動物頑強的生命力，也欣慰一整夜的急救和呵護起了作用。
★定期做理療 還原自然狀態
康復期間，康復師會為猛禽提供整隻的老鼠、鵪鶉等，不淨膛、不去毛，還原這些食物在野外環境中的自然狀態。同時，康復師還會為紅角鴞、鳳頭蜂鷹等猛禽「客製」牠們喜歡的麵包蟲和蜂蛹。
有的猛禽在手術後，康復師還要定期為牠們做理療，在猛禽麻醉的狀態下幫助牠們活動關節，「不然骨頭長好了，關節也廢了」。
在進行飛行訓練和評估後，康復師會選擇適宜的時間、地點，將猛禽放歸自然。和悉心呵護的猛禽告別，康復師顯得很理性，沒有流露出不捨之情。
周蕾說：「我們付出所有心血，目的就是讓猛禽回到自己的家。如果放歸的時候，猛禽對我們產生依戀，那就說明我和同事這段時間的付出白費了。」
2019年春天，周蕾第一次參與了大型猛禽的放歸，重回藍天的正是她熬夜救助的金鵰。
經過半年多的康復，金鵰恢復了健壯的體格，曾經暗淡的眼神再度變得冷峻犀利。運輸箱打開後，威武的金鵰原地站了一會兒，突然騰空而起，在山谷裡久久盤旋。「場面很震撼，牠的王者風範一下子顯露無疑。」周蕾覺得野生動物在大自然中自由的狀態特別好看，「牠們不屬於籠舍」。
★背上定位器 遠飛至蒙古國
報導指出，回到大自然中的猛禽，並沒有和中心完全斷了聯繫。一個案例讓北京猛禽救助中心執行主任鄧文洪印象深刻，中心曾經救助過一隻奄奄一息的大鵟。大鵟是冬候鳥，每年10月到次年4月間待在北京，夏天到來前北飛築巢繁衍後代。
經過一年半的救治和療養，完全康復的大鵟「背」上GPS定位器，在海淀被放飛。沒過多久，牠就飛到內蒙古。監測了一個月後，信號突然消失了。但就在鄧文洪將設備開成全球漫遊模式後，大鵟的信號出現在蒙古國。
在繁殖季的兩個月，大鵟頻繁固定出現在某個領域，意味著牠進入了繁殖狀態。根據信號源點位重合情況，科研人員判斷，被康復師從死亡邊緣拉回來的大鵟，已經在蒙古國「娶妻生子」。
「對猛禽飛行位置、高度、速度的監測，有助於我們了解它們的生活習性，進行科學研究。被救助的猛禽，正在回饋給我們這些信息。」鄧文洪說。
●X光、手術、接骨… 猛禽重獲新生
2021年12月21日傍晚，康復師周蕾在北京昌平區十三陵附近一處開闊地點，打往沉重的運輸箱中放飛猛禽鵰鴞，呼啦一聲，鵰鴞展翅飛翔，以驚人的速度飛起消失在遠方。
北京猛禽救助中心於2001年底在北京師範大學生物園內成立，是北京園林綠化局指定的猛禽救助中心，也是中國第一家由高校、政府主管部門與民間機構合作的野生動物專項救助機構。
★走私獵隼 年查獲上百隻
光明日報報導，為何要成立猛禽救助中心？鄧文洪說，這與當時頻發的猛禽走私案件有關。
猛禽都是國家一、二級保護動物，20世紀90年代以來，不少國際鳥販以觀光、旅遊的名義湧入中國，大肆捕捉、收購國家重點保護野生動物獵隼，非法販賣到海外作為寵物牟取暴利。形勢最嚴峻的時候，北京海關一年就能查獲上百隻走私獵隼。
於是，如何安置好這些被解救的猛禽成為一個問題。「許多猛禽由於傷病、身體虛弱等原因不適合短期內放飛，而當時國內普遍缺乏專業化的野生動物救助機構。」鄧文洪強調。
隨著城市化進程的加速，猛禽的生存環境也面臨諸多挑戰。
城市高樓林立，每年都會有猛禽撞到建築物玻璃受傷；不法分子的獵殺及食用被盜獵者毒死的小型鳥類二次中毒。此外，長途飛行或遭遇暴風雪等惡劣天氣後，不少猛禽因為過度饑餓也無法飛行。國家動物博物館副館長張勁碩指出，救助中心「為眾多猛禽提供了第二次生命」。
★遷徙高峰 生離死別增多
報導指出，為了提供更有力的保障，救助中心不斷更新設備與技術。工作了14年的康復師張率記得2010年中心配備了第一台呼吸麻醉機。同年，康復師們學會了給鳥接骨：在如牙籤細般鳥骨骼中，穿過骨針固定斷骨。2014年，籠舍裡安裝了自動噴淋裝置；2016年，購置了恒溫手術床，手術過程中不再怕猛禽失溫；同一年，X光機更新了電子成像系統，不用洗片就能及時觀察病情。
然而，再先進的設備也無法挽救所有的傷病猛禽。張率2018年接救一隻頭部中3發鋼珠的鵟，才拍完X光片還沒動手術，這隻鵟就死在她面前。「在遷徙高峰期，這樣的生離死別幾乎每周都會上演，」張率指出，救助中心最大的心願是市民生物多樣性保護意識提高後，需要被救助的猛禽越來越少。
20年間，救助中心針對在校學生、媒體、社會公眾等不同群體，舉辦了包括課堂講座、中心參觀、野外觀鳥、戶外宣傳及猛禽放飛等環境教育活動超過1000場。同時，還在新媒體平台通過圖文、視頻、漫畫等多種形式，科普野生動物保護知識，意外在網路上圈了不少粉。
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