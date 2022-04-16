猛禽康復師 如羽翼下的風 讓牠們更好更快重返藍天

2022年3月20日，北京猛禽救助中心在北京市延慶區的野鴨湖濕地公園附近放飛一隻遊隼。(取材自新京報）

幫猛禽按摩、接骨、餵食甚至訓練飛行，猛禽康復師對受傷的鳥類照顧無微不至，但他們卻要克制感情，拒絕讓猛禽對人類產生依賴，並如羽翼下的風，幫助牠們更好更快的重返藍天。

食肉的猛禽處於食物鏈的頂層，對維持生態系統的穩定性至關重要。牠們數量稀少，卻在生態系統中舉足輕重，對動物群落起到自上而下的調控作用。每一隻猛禽的存續都很重要，但牠們也面臨極端天氣、城市化進程、非法捕獵等威脅。

★京救3000隻 放飛重返藍天

新京報報導，在北京 ，有一家猛禽救助中心——北京猛禽救助中心，21年來，這裡的康復師已經幫助3000多隻受傷猛禽重返藍天。

猛禽康復師周蕾還記得第一次救助禿鷲的場景。那是她救助過的體型最大的猛禽。「牠展開的單側翅膀，有成年人張開雙臂那麽長。伸出脖子，基本就到了我胸口的位置」。

禿鷲以大型動物的屍體為食，第一次近距離接觸禿鷲，她不免有點緊張，但還是執行規範操作，用大毛巾罩住禿鷲的眼睛和頭部，讓牠在黑暗的環境中安靜下來，同時控制住牠的雙腿和雙翅，防止10多公斤的禿鷲撲棱掙扎，使其配合檢查治療。這一套標準流程叫「保定」，能保障人和動物的雙重安全。

猛禽的爪子鋒利無比，棉手套一抓就透，根本不起作用。為防止被抓傷，康復師必須佩戴真皮手套。

「猛禽和大家平常想像的有一定差距。」周蕾說，中心接收的最小猛禽是紅角鴞，成年個體只有約80公克，和「猛」字好像並不沾邊兒。長著圓臉兒、豎著一撮兒耳羽的貓頭鷹看似呆萌，實際未必不凶狠。

2018年的一個傍晚，一位快遞師傅打來電話，說在密雲看到了嘴角流血的大鳥。對方發來一張照片，那是一隻金鵰。健康狀態的金鵰足以捕食山羊等動物，但照片中的金鵰瘦弱不堪、精神不振。康復師懷疑金鵰急性中毒，於是連夜施救。

2021年9月2日，北京猛禽救助中心的康復師在救助中心為一隻燕隼做眼部檢查。(取材自新京報／東方IC圖）

★做全套檢查 量體重看羽毛

剛接到中心的猛禽，要經過全套的檢查：測體重、觀察羽毛完整度、口腔裡有沒有血，是否有眼睛擦傷等外傷、拍X光片判斷是否骨折、做血檢判斷是否有炎症感染…康復師用手觸摸，發現金鵰龍骨突周圍失去飽滿的胸肌。

經過一系列檢查，她們排除了中毒的可能，推測金鵰是因骨折後捕食困難，導致極度虛弱。周蕾和搭檔為奄奄一息的金鵰補充液體，並對包紮固定傷翅。第二天一早，康復師欣喜發現，金鵰把盤中的碎肉吃了精光。

周蕾表示，家裡的寵物貓狗不舒服，牠們會向主人示弱博關注。但猛禽不會示弱，只能硬撐。牠們在野外一旦示弱，就可能成為獵物，被人類撿到，意味著牠們真的撐不下去了。「我們沒法百分百地確定能把牠們救活」，但那天看到金鵰恢復精神，她一方面感嘆野生動物頑強的生命力，也欣慰一整夜的急救和呵護起了作用。

2021年9月2日，北京猛禽救助中心的康復師在為一隻紅隼測量喙長。(取材自新京報）

★定期做理療 還原自然狀態

康復期間，康復師會為猛禽提供整隻的老鼠、鵪鶉等，不淨膛、不去毛，還原這些食物在野外環境中的自然狀態。同時，康復師還會為紅角鴞、鳳頭蜂鷹等猛禽「客製」牠們喜歡的麵包蟲和蜂蛹。

有的猛禽在手術 後，康復師還要定期為牠們做理療，在猛禽麻醉的狀態下幫助牠們活動關節 ，「不然骨頭長好了，關節也廢了」。

在進行飛行訓練和評估後，康復師會選擇適宜的時間、地點，將猛禽放歸自然。和悉心呵護的猛禽告別，康復師顯得很理性，沒有流露出不捨之情。

周蕾說：「我們付出所有心血，目的就是讓猛禽回到自己的家。如果放歸的時候，猛禽對我們產生依戀，那就說明我和同事這段時間的付出白費了。」

2019年春天，周蕾第一次參與了大型猛禽的放歸，重回藍天的正是她熬夜救助的金鵰。

經過半年多的康復，金鵰恢復了健壯的體格，曾經暗淡的眼神再度變得冷峻犀利。運輸箱打開後，威武的金鵰原地站了一會兒，突然騰空而起，在山谷裡久久盤旋。「場面很震撼，牠的王者風範一下子顯露無疑。」周蕾覺得野生動物在大自然中自由的狀態特別好看，「牠們不屬於籠舍」。

2019年3月27日，北京猛禽救助中心在北京市密雲區放飛一隻金鵰。(取材自新京報）

★背上定位器 遠飛至蒙古國

報導指出，回到大自然中的猛禽，並沒有和中心完全斷了聯繫。一個案例讓北京猛禽救助中心執行主任鄧文洪印象深刻，中心曾經救助過一隻奄奄一息的大鵟。大鵟是冬候鳥，每年10月到次年4月間待在北京，夏天到來前北飛築巢繁衍後代。

經過一年半的救治和療養，完全康復的大鵟「背」上GPS定位器，在海淀被放飛。沒過多久，牠就飛到內蒙古。監測了一個月後，信號突然消失了。但就在鄧文洪將設備開成全球漫遊模式後，大鵟的信號出現在蒙古國。

在繁殖季的兩個月，大鵟頻繁固定出現在某個領域，意味著牠進入了繁殖狀態。根據信號源點位重合情況，科研人員判斷，被康復師從死亡邊緣拉回來的大鵟，已經在蒙古國「娶妻生子」。

「對猛禽飛行位置、高度、速度的監測，有助於我們了解它們的生活習性，進行科學研究。被救助的猛禽，正在回饋給我們這些信息。」鄧文洪說。

到救助中心的猛禽要拍X光照片判斷是否骨折。（取材自光明日報）

●X光、手術、接骨… 猛禽重獲新生

2021年12月21日傍晚，康復師周蕾在北京昌平區十三陵附近一處開闊地點，打往沉重的運輸箱中放飛猛禽鵰鴞，呼啦一聲，鵰鴞展翅飛翔，以驚人的速度飛起消失在遠方。

北京猛禽救助中心於2001年底在北京師範大學生物園內成立，是北京園林綠化局指定的猛禽救助中心，也是中國第一家由高校、政府主管部門與民間機構合作的野生動物專項救助機構。

★走私獵隼 年查獲上百隻

光明日報報導，為何要成立猛禽救助中心？鄧文洪說，這與當時頻發的猛禽走私案件有關。

猛禽都是國家一、二級保護動物，20世紀90年代以來，不少國際鳥販以觀光、旅遊的名義湧入中國，大肆捕捉、收購國家重點保護野生動物獵隼，非法販賣到海外作為寵物牟取暴利。形勢最嚴峻的時候，北京海關一年就能查獲上百隻走私獵隼。

於是，如何安置好這些被解救的猛禽成為一個問題。「許多猛禽由於傷病、身體虛弱等原因不適合短期內放飛，而當時國內普遍缺乏專業化的野生動物救助機構。」鄧文洪強調。

隨著城市化進程的加速，猛禽的生存環境也面臨諸多挑戰。

城市高樓林立，每年都會有猛禽撞到建築物玻璃受傷；不法分子的獵殺及食用被盜獵者毒死的小型鳥類二次中毒。此外，長途飛行或遭遇暴風雪等惡劣天氣後，不少猛禽因為過度饑餓也無法飛行。國家動物博物館副館長張勁碩指出，救助中心「為眾多猛禽提供了第二次生命」。

★遷徙高峰 生離死別增多

報導指出，為了提供更有力的保障，救助中心不斷更新設備與技術。工作了14年的康復師張率記得2010年中心配備了第一台呼吸麻醉機。同年，康復師們學會了給鳥接骨：在如牙籤細般鳥骨骼中，穿過骨針固定斷骨。2014年，籠舍裡安裝了自動噴淋裝置；2016年，購置了恒溫手術床，手術過程中不再怕猛禽失溫；同一年，X光機更新了電子成像系統，不用洗片就能及時觀察病情。

然而，再先進的設備也無法挽救所有的傷病猛禽。張率2018年接救一隻頭部中3發鋼珠的鵟，才拍完X光片還沒動手術，這隻鵟就死在她面前。「在遷徙高峰期，這樣的生離死別幾乎每周都會上演，」張率指出，救助中心最大的心願是市民生物多樣性保護意識提高後，需要被救助的猛禽越來越少。

20年間，救助中心針對在校學生、媒體、社會公眾等不同群體，舉辦了包括課堂講座、中心參觀、野外觀鳥、戶外宣傳及猛禽放飛等環境教育活動超過1000場。同時，還在新媒體平台通過圖文、視頻、漫畫等多種形式，科普野生動物保護知識，意外在網路上圈了不少粉。