職業退房師 為客戶解決購屋糾紛 還幫忙調解情感問題

中國房市在經歷火爆發展後，開始進入下行周期。圖為山西太原民眾在房地產售樓部看房。（中新社資料照片）

「買房是大爺，退房是孫子」無論什麼原因買房，退房時與開發商痛苦打交道的過程中，催生了「職業退房師」的出現。

「酒店試睡員」、「螺螄粉聞臭師」、「小三勸退師」…這些小眾職業已不夠新鮮。抖音 裡的up主「鵬哥說房產」的主理人劉朋鵬目前是一名「職業退房師」，致力於提供購房糾紛解決方案。

職業退房師是做什麼的？網上的解釋是：消費者簽訂購房合同後想退房，開發商不會退定金。退房師利用關係幫助消費者退房，並收取一定數額的報酬。

36氪旗下「未來可棲」公眾號深度訪談了劉朋鵬團隊，了解退房原因、方法與抽成，還有他們遇到的客戶們。

在抖音、小紅書、知乎等各大社交平台，有些成功退房的人把每一步流程分享出來，失敗的人在評論區尋求幫助，抱團式地交流各種經驗。大家普遍都會感嘆一句，「買房是大爺，退房是孫子」，與經驗豐富的開發商交涉讓他們心力交瘁。

協助維權 聚焦非訴領域

劉朋鵬團隊嗅到商機。2021年8月前，劉朋鵬在深圳的工作是指導客戶買房升值。隨著2021年下半年樓市進入下行周期，劉朋鵬開始將業務移往房產維權市場。他的退房業務聚焦房地產 定金以及預售糾紛的非訴領域，即不通過司法途徑解決糾紛。 劉朋鵬在網上指導客戶買房升值。(視頻截圖)

接觸的客戶裡，退房的核心原因大致可以歸結為兩類：一類是買方的不理性消費。有的客戶在售樓處「激情下單」，交了定金、冷靜思考之後，評估收入難以承擔月供，決定放棄買房。

一類賣方的違規或違約甚至欺詐。比如上了中介、開發商的當，交了喝茶費、團購費，但沒有實際享受到優惠或優先選房，或是房子逾期交付、質量沒達到合同標準等。

房產交易的各個流程都有可能催生違規行為，劉朋鵬表示，從交定金或首付，到萌生退房的想法，中間的時間越長，處理的難度就越高。

高估能力 降薪難繳房貸

劉朋鵬的合夥人阿耀（化名）表示，「近期接觸的退房人群，比較多是因為高估了自己的還款能力， 由於疫情等種種原因，當事業或生意受打擊的時候，擔負不起房貸支出，只能放棄房子。 」

該團隊最近幫助了一個在廣州工作的IT行業工程師退房，因為交了首付後幾個月，這位客戶突然遭遇部門戰略調整而被降薪，年薪被砍了三分之一，想到2萬（人民幣，下同，約3142美元）的月供高於收入，壓力太大，疊加項目開發商出現債務危機，所以提出退掉200萬元首付的想法。 3月中國新房找房熱度環比回落，較上月下跌11.8%，各線城市均有所回落。資料圖為山西太原，市民從一處樓盤前經過。 (中新社)

巧合的是，這位IT工程師正是通過劉朋鵬的買房諮詢課程決定買房，劉朋鵬說明，在做購房諮詢的時候肯定無法預知企業的爆雷。因為項目未發生實質停工，他不建議客戶退房，但最後還是經濟壓力堅定了客戶退房想法。

贏家思維 找開發商漏洞

與業內普遍理解的「拉橫幅式」退房不同，劉朋鵬幫助客戶退房的方法不是「一哭二鬧三上吊」。他經常在視頻裡提到，退房需要的是贏家思維，是一個博弈的過程。前提是購房者得有充分的退房需求和理由，需要對抗申請退房時的畏懼情緒，核心邏輯是找到開發商和相關責任人的漏洞。

根據住建部規定，開發商出現比較嚴重的違規問題是發布虛假違法房地產廣告、挪用交易監管資金，協助套取經營貸、消費貸等非個人住房貸款用於購房；其次，收取「茶水費」、團購費，捆綁車位與精裝修變相抬高房價 也屬於違規。劉朋鵬提出，這些都屬於老生常談的問題，但只要是官方明令禁止的行為還存在，維權就不會停止。

根據既有經驗，劉朋鵬認為，央企、國企開發商項目的退房需求很難處理，理由是銷售環節、合同條款做得都比較規範，但這並不代表購房者滿意交付質量。

團隊成功退房的案例中，總價最高的房產是一套價值8000萬、位於福田區的公寓，讓劉朋鵬比較意外的是，委託人是做芯片的高淨值資產人群，但在買房時也會踩坑。

客戶是久居海外的華裔，不太懂中文，在看房過程中，銷售並沒有講明房子的產權是50年公寓。在劉朋鵬協助客戶進行實地探訪售樓處並調查取證後，開發商同意退定金。

服務費用 依難易度收取

劉朋鵬表示，團隊評估案例處理難度後，若是退定金訴求，會依據定金額度收30%至50%不等的服務費，定金越高，服務費點數越低；若是退首付訴求，會根據難易程度收取2%至10%的服務費，公寓類住房項目的佣金點數會高一些。如果已經入住並開始還貸，一般不會受理，理由是作為資產房子已經抵押，作為商品業主已經有了實質性消費。

團隊也曾有過失敗案例。由央企保利發展開發的成都愛尚裡公寓項目銷售過程中，除了預售商品房買賣合同，購房者還簽署了一份《委託改造裝修協議》。交房時，約定的3.9米層高變成了3.7米，躍層的空間只有1.3米，人無法直立站立。但就是因為簽署了具備合法效力的改造協議，購房者的維權訴求基本無望。

婚騙受害者 靠他們追回資產

劉朋鵬團隊自從批量接觸退房客戶後，遇到不少由房子引發起的愛恨糾葛。合夥人阿耀曾做過「小三勸退師」，可以敏銳地洞察男女關係裡的矛盾，專注房產糾紛業務之後，之前的工作經驗也有用武之地；還有婚騙受害者，靠著他們的幫忙，追回不少資產。

最令他們印象深刻的委託人是一位在東南亞生活的中國籍父親，獨自帶著剛出生三個月的女兒。「他告訴我們，遭遇了婚騙，幾乎身無分文，甚至連市價30萬元的手表，都被老婆拿走賣掉了」。

這位委託人的妻子生下孩子後，稱單獨回中國探親，在男方不知情下，在上海購置了一套總價380萬元的公寓，掌握了男方各個金融平台的支付密碼，連續幾夜轉走了接近2000萬的積蓄。

同期，委託人的律師調查出，女方之前也生過孩子，和兩位前任分手的時候，同樣也轉走對方大部分財產。劉朋鵬團隊退掉房子，幫男人追回為數不多的資產。

阿耀的另一位委託人在和未婚妻分手後，訴求退掉自己出資大部分首付、但購房合同只寫著女方名字的期房。

阿耀表示，難度在於需要先勸退前他的女友放棄這套房，再和開發商談判。在和委託人了解雙方情況後，阿耀抓住了女方未來需要獨自還款的壓力與糾結，成功說服女方同意退房。處理過程中，阿耀不僅僅是一位退房師，還承擔了破裂情感糾紛調解的責任，雙方最終和平分手。

多位退房師對36氪表示，「惠州是退房案例多發城市，原因是部分人的購房動機是炒房，而房價正在下跌」。據克而瑞深圳不動產數據，今年2月，惠州商品住宅共成交2140套，同環比均大幅下跌超50％；單月成交均價為12219元/㎡，同比下跌約7%。

惠州本地需求弱、人口少，樓市需求嚴重依賴於深圳的外溢，如今伴隨著深圳樓市下行，惠州房價也失去支撐。據時代周刊在2021年8月在惠州實地調研，有投資客2018年142萬購入的樓盤，不包含首付月供利息等，帳面已直接虧損近50萬。

有退房師也承認，房價漲跌純屬是市場風險，從簽署購房合同的那一天起，如果房價上漲，購房者不需要與開發商分成上漲的收益；反之，承擔市場降價的風險也是理所應當。

某業內人士對表示，「從事退房業務的公司可能會面臨被監管的風險，但只要違規的行為存在，維權業務也會一直有市場， 退房服務確有規模化發展的市場空間。」

36氪指出，「職業退房師」仍是一個小眾職業，但背後的需求可能已經足夠龐大。劉朋鵬與合夥人堅信，退房是門生意，小眾細分且賺錢，「2021年商品房銷售額突破了18兆人民幣，假設100個人買房，有1個人後悔，1%的市場份額保守估計就是1800億元，全國各地專門從事退房業務的公司或機構不足10家」。