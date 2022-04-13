疫情再起…場均1.8人 中國影院能挺過寒冬嗎？

一家廣東影院裡只有一位觀眾獨自觀看電影。（取材自中國新聞周刊）

疫情 再度暴發疊加疫情前的行業寒冬，對電影產業鏈的長遠影響已經逐步浮現，尤其是影院的「冰點時刻」已經到來。

影院裡的這場倒春寒，是在快速復甦中猝然降臨的。在疫情控制較為平穩的2021年，全國電影票房回升。當業界人士一片看好今（2022）年的表現時，開局的春節檔之後便遭遇連滾帶爬一路下行。在疫情以及疫情催生的行業重構中，影院的「冰點時刻」或許已經到來。

「靴子落了地，濟南影院即日起關門。」2022年3月30日，濟南百麗宮影城總經理董文欣在朋友圈轉發了一張紅頭文件。當天，濟南通報4例新冠陽性病例。兩天前，她還慶幸地說，濟南的影院都開著，只不過上座人數幾乎都是個位數。有的同行更慘，一天只賣出去四張票，「還不如關門呢。」

新冠疫情暴發後，繼初期停工的半年，電影院 的第二次危機已經到來。今年3月24日，總票房跌破1000萬元（人民幣，下同，約156.9萬美元），止步於965萬元（不含服務費）。這是十年來除疫情復工初期外，單日票房最低的一天。每個影院平均每天賣出50張票，平均每場只有1.8人。

清明檔期 延續低潮

低潮延續至清明。清明節這個迷你檔期每年都有5億多元進帳。今年，八部國產片撤檔，新片僅有兩部引進片「密室逃生2」和「精靈旅社4」撐場面，清明檔期全國票房最高為4657.13萬元，最低2915.54萬元。

疫情無疑是最直接的原因，但在營業率低的表面原因下，票房冰點還有更深層的緣由。投資 收緊、開工不足、片荒來臨、不敢上映……觀眾不願走進影院，也是因為沒那麼多值得去看的電影。疫情以及疫情催生的行業重構，讓影院已經看似可有可無，也許，「冰點時刻」已到來。

疫情控制較為平穩的2021年，全國票房恢復到2019年的74%。今年春節檔便遭遇同比23%的一路下行。新上映的大片也表現欠佳。去年3月海外大片「阿凡達」和「哥斯拉大戰金剛」接連上映，每月報收25億元，今年3月僅有9.1億元入帳。這是10年來，除疫情影響被要求全部停工外，單月票房第一次跌破10億元。

華東停擺 打擊票倉

全國影院營業率銳減是票房走低最直接的原因。3月，全國影院營業率跌至50%以下，是自影院復工以來最低點。票房占比前四的城市上海、北京、深圳、廣州中，滬深兩城影院全部歇業，作為重要票倉的華東地區影院大面積停擺，對票房構成重大打擊。

疫情暴發兩年多，影院已成為受打擊最重的營業場所之一。「每一波疫情，電影院總是最先關門、最後開門，潛移默化地大家都覺得，去電影院觀影是非常危險的事。」董文欣無可奈何。不通風、長時間聚集等因素使影院被想像成一個危險的病毒傳染源。然而影院裡至今並未暴發過聚集性疫情。

疫情期間，看電影的人寥寥可數。（取材自中國新聞周刊／IC圖） <

電影院當前遭遇的冰點，主要原因之一，是人們不愛去電影院了。即便票房規模回升，一定程度上也是受益於票價上漲，而非觀眾的回流。觀影意願下降、優質影片斷檔、非檔期市場低迷、進口大片缺失等現象，說明電影業尚未走出疫情陰影。

製片人王磊說，很多人認為影院是電影產業鏈條末端，其實它應該是產業前端，影院代表著需求，需求旺盛才能激發供給。勞雷影業總裁方勵也說，「疫情中受打擊最大的，不是電影投資人，不是導演，不是創作人員，是院線。」

歷經疫情等因素重新洗牌之後，電影院行業的短板也值得深思。中國的電影院絕大多數都在商場裡，房租不便宜。方勵認為應重新思考院線建設形態。也有業內人士指出，影院是否具特色，決定著其自救能力的強弱。也讓業界思考，電影院這個行業是否已走下坡。

產業救急 如同救災

「首要是救急，就比如救災一樣。」

作為影迷，何思幾乎每周末都會去看電影，但他已好幾個月沒進過影院。「首先，片子本身不吸引人，電影類型太少，太重複。影迷圈子裡討論的那些熱門電影又進不了院線，那我們有什麼動力去影院呢？更何況現在的票價又越來越貴。」他說。

票價貴，讓看電影成為一種有負擔的消費，也讓影院經營者不得不急功近利，影院時關時開，觀眾熱情忽高忽低，好片源不敢上映等因素疊加，形成買賣雙方間惡性循環。

電影製片人王磊打了個比方說，影院相當於土地，土地壞了、沒了，就算有種子、有牛、有耕種的人都沒辦法產出糧食。他認為政策應先保護電影院和影院從業者，比如減免租金、救濟工作人員，「首要是救急，就比如救災一樣。生力軍在，產業會自動修復，生力軍不在，就沒戲了。」

何思說，要想讓觀眾回流電影院，一是院線片子要擴大種類，引進真正的好電影；第二就是票價回歸正常。「電影院本來不會被取代，別讓它因為電影之外的原因死掉。」

中國疫情封控之下，電影院產業更見蕭條。（取材自財經雜誌）

製片人：疫情恐讓中國電影倒退10-15年

相比於疫情對電影院經營帶來的困擾，另一個問題更難解。電影產業陷入一個尷尬的循環：觀眾覺得影院沒那麼多好電影，所以不願意去影院，導致上座率低、票房低迷；片方看到票房低迷，不願投錢拍大片，就更沒有足夠的優質片源。這種情況下就出現片荒。有業界人士更提出「疫情可能使中國電影倒退10至15年」的憂心。

2021年暑期檔遭遇蕭條，濟南百麗宮影城總經理董文欣認為主要原因還是片源的斷檔，「長津湖」這樣體量的大片，臨時從暑期檔推遲到了十一檔，導致暑期檔大片空缺；如果放在暑期檔，十一檔同樣缺片。「簡單來說，就是整個市場缺貨了，沒有太多好片子。」她說。

今年的春節檔已顯現出院線電影類型多元化不足的趨勢。春節檔向來都有一、兩部合家歡喜劇片，而今年只有一部主打年輕觀眾的「這個殺手不太冷靜」。這兩年，動作片、喜劇片、愛情片等類型片的供給不足，也使零星冒出的類型片佳作獲得市場熱捧，比如動作類的「怒火·重案」、「速度與激情9」，喜劇類的「你好，李煥英」、「這個殺手不太冷靜」。

爛片討巧 觀眾怕踩雷

站在影院角度，董文欣對這兩年的電影創作相當不滿。她發現疫情非但沒有成為創作者靜下心創作的契機，反而催生了一批討巧的片子。她在網上罵「爛片」，「我作為電影院更要罵，因為『爛片』對市場、對電影院的傷害最大，觀眾一次兩次都踩雷，以後更不會來看了。」

此前，影視行業熱錢湧流，社會資本大舉進軍影視。2018年，國家數道文件直指影視行業無序擴張，行業經歷「天價片酬」、「陰陽合同」、偷逃稅等多輪整頓。投資的退潮直接影響到大片的持續生產。資深電影出品人、投資人楊奇楓分析，究其原因，就是產業鏈「缺錢了」。

「毫無疑問，對電影投資來講，現在是個非常糟糕的季節。」勞雷影業總裁、著名製片人方勵說，影視行業的熱錢已煙消雲散，投資方越來越注重穩定回報，整個行業焦慮心態也很明顯。但上游的電影創作沒有停下，張藝謀的「滿江紅」、文牧野的「歡迎來龍餐館」、萬瑪才旦的「雪豹」、烏爾善的「鄭和下西洋」等都在拍攝中。

三年前曾稱「疫情可能會使中國電影倒退10至15年」的製片人方勵，如今依然堅持這個觀點。由於電影製作的長周期性，即使疫情在未來徹底消散，已被擾亂的電影生產節奏需要一段充足的調整時間，在此之前，市場將繼續面對一段時間的「片荒」。