照顧老小、種地養豬…家庭勞務補償費 難算的「夫妻帳」

夫妻同心時多困難的家務都能一起做，一旦感情破裂，此前的付出如何獲得保障，是法律以及情理等層面的問題。此為示意圖。（取材自Getty Images）

家庭關係並非數學方程式，夫妻雙方的付出難以量化。經濟基礎和情感聯繫同是維持家庭運轉不可缺少的要素，只有達成這一共識，才能找到合適的步調。

一則關於離婚家庭勞務補償的案例，近日迅速竄上熱搜榜，引發大量網民吃瓜和爭論的，除了近年原本就受關注的家務補償話題，另一個和以往案例當事人常是女性不同，此案獲補償的當事人是位男性。家務補償有了法律的保障，但背後的意義和價值，也反映許多社會層面的深度現象，值得探討。

這起離婚家務補償案件是由北京 密雲法院近日審結。橙柿互動報導，2016年，劉先生與王女士登記結婚，並於2018年生育一子。雙方自孩子出生後，因家庭瑣事產生矛盾，不久便開始分居生活。此後，孩子一直跟隨劉先生一起生活，王女士只是偶爾探望孩子。

經濟基礎和情感聯繫同是維持家庭運轉不可缺少的要素，婚前也應三思。此為排隊等候婚姻登記的新人示意圖。（中新社）

撫育孩子 承擔較多義務

劉先生以夫妻感情破裂為由，向法院提起離婚訴訟，要求解除與王女士的婚姻關係，孩子由劉先生撫養。另外，劉先生認為自己因分居期間獨立撫育孩子承擔了較多義務，要求王女士支付補償款6萬元。王女士同意離婚，但不同意支付補償款。

法院經審理後認為，劉先生要求離婚，王女士表示同意，法院予以准許。對於婚生子女的撫養問題，從有利於子女身心健康成長角度出發，確定由劉先生撫養更為合適。

而根據雙方當事人的陳述及劉先生出示的證據，劉先生確實負擔較多的撫育子女的義務，對於子女撫養貢獻更大，王女士應給予一定的補償。

最終，法院判決：准許劉先生與王女士離婚，婚生子由劉先生撫養，王女士承擔一定的撫養費。同時，王女士支付劉先生補償款1萬餘元（人民幣，下同）。判決後，雙方均未上訴。

這起案子披露後，迅速引發網民的大討論。有網民評論說，「女人懷孕生孩子帶孩子做家務，孩子還跟男的姓，離婚獲得家務賠償的有幾個……男人不用懷孕不用生，孩子跟他姓，只是帶孩子，就可以賠償這麼多？不公平。」

也有網民說，「我結婚我生完小孩，小孩一開始在婆家給婆婆帶，我賺錢給她錢，後面我自己帶，我還得賺錢教育 小孩，還擱小孩老公一起住我娘家，吃住我爸媽出，老公從未出一分，婆婆還覺得天經地義，我還因為月子沒坐好腰總是特別痛，沒人關心。請問這種離婚老公是不是該給我補償？」

離婚家務補償是對為家務付出較多一方的一種保護。此為示意圖。（取材自Getty Images）

離婚分產 還有無形犧牲

這樁案子的辦案法官說，結婚後，原則上推定夫妻雙方對家庭的貢獻相等，付出相等，因此離婚時平均分割財產，看似對雙方都進行了平等的補償，但為家務付出較多的一方，還有著能力提高、學歷增長等無形中的犧牲。這一條款是對家務勞動付出較多一方作出更加清晰的保護。

「民法典新規明確肯定，家務勞動的經濟價值和社會價值，男女在家務勞動的地位是平等的，每個人在家庭中都有自己應當承擔的責任。」辦案法官表示。

家庭關係並非數學方程式，找到合適步調才能長久。此為等待登記領取結婚證的新人們排起長隊示意圖。（中新社）

報導指出，檢索關於離婚案中的家務勞動補償，此前各地法院的判例也很多。上述案件是女方給予男方補償，事實上，有不少案件是男方賠償女方。

例如2015年，陳先生與全職太太王女士登記結婚並育有一子。2018年，雙方開始產生矛盾，並於當年7月起分居至今。2020年10月，陳先生向房山法院提起訴訟，請求法院判決雙方離婚，孩子歸他撫養，並要求分割共同財產及共同債務。

妻子王女士認為，雙方夫妻感情尚未破裂，不同意離婚。而且，婚後王女士照顧孩子、料理家務，陳先生除了上班，其他家庭事務幾乎不關心也不參與，所以王女士要求分割財產，並賠償物質損失和精神損失共計16萬元。

2020年，北京市房山區人民法院一審判決准予陳先生與王女士離婚：共同財產則由雙方平均分割，陳先生給付王女士家務補償款5萬元。

新人對婚姻多有憧憬，很難理性到在婚前就約束雙方的義務。此為示意圖。（中新社）

照顧老小、種地養豬 補償能拿多少?

無論是女賠男或男賠女，家務補償判例歷來是有法律規範的。原來的婚姻法規定，「夫妻約定財產分別所有的，付出較多一方離婚時有權請求另一方補償」。2021年實施的「民法典」也規定夫妻離婚時一方有權向另一方請求補償，雙方協議不成的由法院判決。

判例有法可依 但駁回多

報導指出，從立法本意和司法實踐來看，離婚家務補償更多的是，對婚姻裡付出較多一方的撫慰和損失填補，但並不是將其付出貨幣 化、精確化計算。以受惠方的個人財產，對付出較多方進行家務補償和損失填補，相對符合公平，更有利於倡導婚姻家庭裡的勤勉、忠實價值。

但這種判決前的取證，在現實裡是錯綜複雜的，因為「家家有本難唸的經」。在司法數據庫裡檢索「離婚家務補償」，2021年相關判決有85份，其中支持家務補償訴請的有9份，無證據駁回有8份，另有2份駁回的理由是「夫妻共同財產尚未分割，不宜判定家務補償」。

換言之，離婚家務補償，需以離婚分割夫妻共同財產為前提。但中國目前沒有離婚夫妻共同財產申報制度，多數情況下，居家照料家庭和家務的一方，對夫妻共同財產的範圍、數額所知甚少，甚至可能出現為防止配偶分得夫妻共同財產而虛構經營、債務等狀況，致付出較多一方處於劣勢地位。

北京密雲法院認為劉先生對其子女撫養貢獻更大，妻子王女士應給予一定的補償。此為示意圖。（取材自微信）

陝西稼軒律師事務所律師趙婧分析2021年有關家務補償的婚姻家事案件中，離婚家務補償數額均在1到2萬，最高的是20萬元。

丈夫老王和妻子秋阿姨上世紀80年代結婚，老王是二婚，和秋阿姨婚後又生育了兩子。老王說，他長期在外地做生意，妻子在老家，雙方聚少離多，家裡經濟條件變好，和妻子的感情卻變淡了，今（2022）年元月訴請離婚。

秋阿姨陳述說，兩人分居多年感情破裂，她同意離婚，但剛結婚時，老王與前妻的6個子女都不滿10歲，丈夫長年在外，家裡的老人和孩子主要由她照顧，家庭經濟條件又不好，她一邊照顧家庭，一邊還要種地、養豬。30多年來她為這個家盡心盡力，除了應分得的夫妻共同財產，還應獲得家務勞動補償。

思明法院一審認為，夫妻共同財產按照各50%的比例分配。但秋阿姨為家庭付出的辛勞應予肯定，要求額外支付家務經濟補償，有事實和法律依據，酌情認定，老王向秋阿姨支付家務勞動補償金20萬元。

身兼數職 女性多了保障

趙婧表示，以目前離婚家務補償案件判例來分析，法官在審理時多綜合考慮兩個因素。一是婚姻關係存續時間，家庭付出無法物化，但付出度和所受惠益可以從時間上來判斷。二是家務付出情形，多數情形是女性既要承擔家務、照料老幼，又要兼顧自身工作和社會價值，同時還需平衡夫妻角色、調和夫妻關係；這也可被解釋為是對兼顧數身的職場婚育女性的保障。

從法律規定及有限的判決數據來看，家務補償制度也是對家庭付出較多一方的撫慰和損失填補，目的是鼓勵忠實、勤勉的家庭投入和經營。因此，無論男方女方都要在婚姻裡勤勉忠實，相互扶助。但家務補償制度的落實和價值導向，仍有很長的路要走。

誰做家務 實現兩性平等

人民日報曾發表評論指出，家務補償也衍生了「誰來做家務」的社會議題。隨著時代發展，越來越多的人不再將家務勞動默認為女性義務，開始探索共同分擔家務勞動的方式。家庭成員可獲得更自由的選擇權，進而在更廣的範圍內實現社會參與的兩性平等。

由於家務勞動不直接產生經濟價值，有人將做家務當作工作生活的額外「負重」，往往出於對家庭和情感的妥協而參與分擔，甚至是一種照顧、遷就；有的則抱定「誰收入少誰做家務」的理念。家務分工如何更合理的問題，以及家務勞動的價值，仍是需探討的面向。