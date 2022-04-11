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對逝者的尊重…遺物整理師 跨越時空對話

中國新聞組／整理
漆畹生的書架，裡面擠滿了書籍，夾雜著信件。（取材自新京報）
漆畹生的書架，裡面擠滿了書籍，夾雜著信件。（取材自新京報）

遺物會說話，但很多人只將財產視作遺物，其他東西匆匆燒掉，也燒了遺物背後的話語和愛。

作為新興行業，遺物整理發軔於整理收納，有整理收納師認為遺物整理是整理收納行業中的模糊地帶，也有從業者將這份「工作」視為一門學習如何用「傾聽」協助委託人和自己面對「死亡」的功課。而「對逝者的尊重」是作為遺物整理師的基本道德。

2022年春，名為「來信」的遺物展在上海一家咖啡館舉行，展出內容是漆畹生生前收到弟弟漆黔生的63封信。這是遺物整理師西卡去年8月接受上海公證處委託的任務。這批信的發現，讓公證人員找到住在福利院的小明，他是漆黔生的兒子。

西卡在整理漆畹生的遺物。（取材自新京報）
西卡在整理漆畹生的遺物。（取材自新京報）

新京報報導，漆畹生無兒無女，妻子早逝，他通過遺贈扶養協議將房子留給照顧他的護工翠翠（化名）。上海市公證人員季晨（化名）解釋，非近親屬的遺產繼承案件中，公證處需要確定繼承人中是否有缺乏勞動能力又沒有生活來源的「雙缺人」，若有，依法要照顧到這部分人。

轉換跑道 陪伴傾聽

於是，季晨委託西卡（化名）整理三個月前因病去世的漆畹生的遺物並一一記錄。剛接下委託任務的西卡，走進漆畹生位於上海的房子時，和同事先到漆畹生和他夫人的遺像前鞠躬，「很遺憾不能徵求你們的同意就動了你們的物品，但我們一定會善待它們的。」

整理的重頭戲在書房，需查看所有記有文字的物品，西卡在至少有上千本書的夾縫裡發現大量書信。厚厚的信封裝有12頁信紙，寄信人是漆畹生的弟弟漆黔生。第一句話便是「我的這個孩子是『孤獨症』不是『抑鬱症』（如果是抑鬱症，那太好了，事實上，絕不是！）是終身性的。」

從找到共63封漆黔生的信件中，得知漆畹生還有一個患自閉症的侄子在世。季晨繼續查證，漆黔生夫婦都已去世，兒子小明一直生活在北京一家福利院。徵得翠翠的同意後，西卡舉辦「來信」遺物展覽，有志願者去探望小明，這是小明進入福利院十年來第一次有「親人」探望。

兩天的整理，也讓西卡「認識」了漆畹生。一個上面寫著「牙」的藥瓶裝著漆畹生掉落的牙以及時間，「畹生先生是位可愛的老先生」，西卡想。在陽台放雜物的櫃子裡有一張看似廢紙的巧克力包裝，背面寫著這是漆畹生妻子名字的遺物，另一件寫上「親愛的，走好。」彷彿一場跨越時空的對話。

今年32歲的西卡此前在互聯網公司工作，2019年成為一名全職的整理收納師。2020年春，她前往武漢，為在疫情中失去親人的家庭整理遺物。但遺物整理不容易被人們接受，她聯繫的武漢家庭多數拒絕，最終只有三個家庭同意，「他們覺得這很有意義，也可以告慰逝去的親人。」

第二步是根據家屬的要求處理遺物。西卡將遺物整理分為兩類，像漆畹生那樣需要走公證或法律流程的，要很嚴謹地登記清楚。情感寄託類的遺物，她會和委託人溝通，逐一確定處理方式，尤其是照片、日記、信件等存有記憶的物品。「很多時候，我覺得自己是一個陪伴者和傾聽者。」

全屋清空 分門別類

遺物整理師一般會採取「全屋清空」的方法，將整理的物品一一展示出來，再分門別類的整理、放置。整理物品的順序也有講究，首先要先問委託人的意願，如果委託人沒有意見，遺物整理師會習慣從衣服開始，「回憶類或者說情感類的物品處理起來比較慢，可以放在後面。」

遺物整理師木棉將遺物整理形容為整理收納師工作中的模糊地帶，多數整理收納師接觸到遺物整理是偶然的，且幾乎都遇到過委託人家中有一間「鎖著」遺物的房間，幾年甚至幾十年都沒有動，一直到家庭需要新的空間了，才找到整理師整理。

木棉第一次整理遺物在2018年，委託人李曉梅（化名）家中有一間堆滿雜物的房間放著媽媽的遺物。李曉梅的媽媽在她9歲時因意外去世。父女倆都曾想整理遺物，但怕對方傷心都沒有張口。木棉受到了很大的震撼，「原來人去世後，哪怕已經過去了十幾年，還會對在世的人產生很大的影響。」

根據地域習俗以及個人意願的不同，人們處理遺物的方式也不同，全部燒掉、扔掉，或全部保存的情況同時存在，有時一家人也會因為留或扔產生矛盾。

木棉的委託人阿卷在妻子米婭離世半年後一度想整理妻子的遺物，沒多久又因家人認為存放逝者的物品「不吉利」決定按習俗燒掉。一年後，阿卷突然再次聯繫她稱希望盡快上門整理。「阿卷說他嘗試過自己整理，但他只會陷在情緒中、記憶裡，沒辦法理智的做整理和取捨。」木棉說。

丟棄遺物 有負罪感

在阿卷看來，米婭用過的每一個東西都是珍貴的，木棉還在阿卷同意下將遺物整理過程拍攝成影片《媽媽紀念館》。「整理完米婭的遺物，就好像我認識了米婭一樣，我會為她傷心、難過。」但她不能在委託人面前落淚，「我們有自己的專業性。」

幾年前，整理收納師卞櫟淳接到一個遺物整理委託，要求將過世母親房子內貴重物品以外的所有東西都丟掉。委託人只留下媽媽的一塊手表，這是他心中最重要的媽媽的遺物。處理完遺物，卞櫟淳特別有負罪感，她覺得扔掉是一種浪費，「我們應該關注、思考如何去處理、利用身後人的物品。」

「來信」遺物展中展示的漆畹生的遺物清單。（取材自新京報）
「來信」遺物展中展示的漆畹生的遺物清單。（取材自新京報）

相比於遺物整理，卞櫟淳更願意做生前整理。一位80多歲的老先生在搬到養老院前，委託卞櫟淳做整理，老人將自己的書、不穿的衣服全都捐出去，只帶了自己常用的、認為重要的照片、證書，還有一些紀念品去養老院，「老人還在世的時候捐贈，人們不忌諱，可避免物品浪費。」

老先生還叫來了子女，告訴他們之後自己的財產要怎麼分配，他帶去養老院的這些東西在自己百年後全部燒毀。 「如果是生前整理，老人擁有對自己物品的支配權，比如他不希望百年後自己的信件、日記被人看到，這些物品也不會成為孩子的負擔。」

木棉和阿卷在整理米婭的遺物。（取材自新京報）
木棉和阿卷在整理米婭的遺物。（取材自新京報）

生前整理的內容包括財物、密碼、醫療、葬禮、遺物、遺言等。相比於遺囑偏重財務，並且需要到公證處或者找律師，涵蓋的面更廣。

在漆畹生的遺物展上，西卡義賣自己製作的生前整理筆記本。一些人說他們很難寫完，一是覺得太殘酷了，寫不下去，二是很多問題自己從來沒想過，「這反映人們缺乏對死亡的思考，甚至不敢直接面對。」西卡說。

叛逆職業 咬牙堅持

2021年1月，人社部發布「關於對擬發布集成電路工程技術人員等職業信息進行公示的公告」明確在「家政服務」職業下增設「整理收納師」工種，整理收納師成為一門新職業。但多數整理收納師認為，「目前遺物整理還算不上是一個行業，很多人對遺物整理是有偏見的，需求少。」

資料顯示，遺物整理師的工作起源於日、韓，「國外的經驗不能直接嫁接，整理收納的方法也不能直接套用在遺物整理上。」西卡舉例說，做遺物整理時要先了解逝者，思考他會怎麼分類， 「留意重要的物品，然後把它和委託人的訴求聯繫起來，在生命領域進行深耕。」

從2020年決定做遺物整理以來，西卡一共接受了十餘次遺物整理的委託。一次，她看到有人在韓劇《我是遺物整理師》下評論問，中國有遺物整理人嗎？評論中，有質疑，有否定。

西卡用一種類似吶喊的方式回覆道，「就算再小眾，再『叛逆』的職業，只要它能幫到人，哪怕只有0.00001%的同胞需要我們——他們可能是孤老，可能是獨居的年輕人，可能是一些殘障孩子的父母，可能是無助的房東——我們也有堅持下去的意義，會繼續咬牙努力的。」

卞櫟淳在進行整理收納。（取材自新京報）
卞櫟淳在進行整理收納。（取材自新京報）

養老院 福利 武漢

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