養不起？嫁不掉？中國女性不婚到底為那樁？

許多中國不婚女性也有一顆「少女心」，並不排斥戀愛。此為示意圖。（新華社）

中國民政部日前發布2022年最新統計季報顯示，2021年結婚登記創36年來新低。伴隨著數字公布，不少輿論討論焦點仍在「養不起」是男女不婚的原因。但越來越多評論指出，數字背後不能忽視的，是中國女性婚姻觀正面臨巨變，「與其嫁得好，不如自己過得好」，這來自中國女性更自主的經濟能力，以及對「剩女」等大齡單身女性歧視現象的無言抗議。

根據民政部這份統計，2021年結婚登記數據為763.6萬對。這是繼2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對後，結婚登記數據再次跌破800萬對大關。也創下1986年以來的新低，僅為2013年最高峰的56.6%。

報告分析，結婚人數快速下降，與適婚人群總量減少有關。中國出生人口在經歷1987年這一近40年的最高峰之後，連續多年下行。隨著「95後」乃至「00後」進入婚育階段，適婚年齡的年輕人數量也在下降。另一方面，這也和年輕人尤其是「90後」初婚年齡大幅推遲有關。

女性消費力是中國經濟中不可忽視的力量之一。（中新社）

觀念改變？工作壓力？「女性對於實現經濟獨立的願望更加迫切」

至於原因，國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞在分析中國出生人口下降原因時曾指出，婚育觀念的變化是原因之一。因為年輕人的婚姻觀念發生了顯著的變化，當前，90後、00後作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育 年限更長，面臨的就業 競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水平。

第一財經引述人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，近年來初婚年齡大幅推遲有多個因素，其中之一是高等教育的普及，使年輕人獨立生活工作的年齡拉長。其次，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，就業和工作壓力沉重，不敢輕易進入婚姻。年輕人的主體意識更加提高，對自己婚姻的自主選擇性越來越明顯也是其一。

另一方面，在結婚人數下降的同時，單身群體正不斷壯大，單身經濟也隨之崛起。這其中，單身女性經濟是單身經濟中不可忽視的存在，她們追求經濟獨立，越見自主的經濟實力，不僅使她們逐漸跨入投資 等理財領域，擺脫「只會花錢」的刻板印象，也深深左右著她們婚姻觀。

據全球性投資管理公司富達國際今（2022）年3月在上海發布「2022年女性投資理財調研結果」，超過八成的受訪中國女性希望自己能夠更加經濟獨立。與男性相比，女性對於實現經濟獨立的願望更加迫切，她們希望在30歲就達成經濟獨立目標，比男性的33歲要早；而有26%的女性表示，經濟獨立的重要意義在於能够支持她們自由做出人生選擇。

在「知乎」平台上，不少單身女性幫助同樣不婚的菜鳥女性適應一個人生活。圖為貴州慶祝婦女節安排的「相依為命」遊戲。（新華社）

經濟獨立？反擊傳統？「不願只做一個等著嫁人的剩女」

而對於經濟獨立的理解，超過三成的女性認為能夠獨立負擔日常開支是經濟獨立的核心定義，26%認為幸福養老是經濟獨立的內涵之一。此外，29%的女性認為能夠獨立做出投資決策、實現財富增值是經濟獨立的重要特徵。

女性不僅在經濟上開始累計自己的財富，也樂於投資自己，不願只做一個「等著嫁人的剩女」。據「中國美好生活大調查（2021至2022）」資料顯示，女性不再只愛衣服和化妝品，買電腦、手機等數碼產品的女性更多，她們在旅遊、養生、教育培訓等方面也沒少消費。

越來越多女性樂於投資自己。圖為女性醫務工作者在學習插花。（新華社）

此外，女性在保險、銀行理財等穩健投資方面明顯高於男性，投資虧損的比例比男性低；受訪女性的創業意願也有所提高。

女性在經濟上越自由，不想在20幾歲和30幾歲的時候因為結婚生育而影響自己的職業軌跡的例子就越多，她們變得晚婚或根本不婚，即使父母為此心急，也不見得能讓她們改變決定。

新女報曾引述一名為未婚女兒徵婚的王女士說，女兒「1985年出生，英國留學，有上海居住證，有房」，但她只希望女兒找個好人家嫁了，女兒不贊成她的做法。「現在的年輕人不關心結婚不結婚，他們不重視傳統價值觀。他們的觀點越來越西化。」

女性工作能力不輸男性。圖為正在進行排爆訓練的成都女警。（中新社）

眼光更高？不靠男人？「並非不想結婚，而是我們更挑剔了」

「以前在中國，結婚是為了生存。現在我自己活得很好，所以對婚姻的要求就更高一些。」報導引述曾留學挪威、在上海某時尚雜誌當編輯的戴璇說，她很喜歡現在的工作，不著急結婚；況且，她這個年齡的人會嘲笑早婚，「並非成功女性不想結婚，而是賺錢讓我們更挑剔了。」

而傳統社會對於超過30歲未婚女性的稱謂不友善，也是許多被稱為「大齡女子」、「剩女」等的單身女性推遲婚姻的原因之一，有時不是刻意為之，而且很難跨過這個刻板印象的坎。有女性認為，所謂大齡未婚代表自己不需要婚姻也過得很好，職場壓力已經不小，何必還挖個婚姻的坑把自己埋了進去？也有女性覺得不婚就是「看不上眼」，沒有必要上綱到社會問題。

央媒光明日報曾分析中國女性終身不婚的原因有四。一是受教育年限更長，推遲了結婚年齡；二是就業競爭壓力比前代人更大；三是職場性別歧視；四是養育後代壓力大。楓冷慕詩微信公眾號則認為，中國女性尤其90後、00後婚育推遲現象十分突出，最根本原因在於工業化進程。

文章指出，在農耕文明時代，要高效地獲得食物就必須增加勞動力，方式之一就是在婚姻制度下生育。進入工業文明時代後，就業賺錢的門檻越來越高，新生代的家長們養育孩子的成本也跟著攀升，90後00後面臨著比前代父母更大的壓力，是不爭的事實。

在此演變下，女性不婚不育的原因不外四點。一是窮，沒錢；不甘心給自己的孩子最差的生活，所以不婚不育。二是思想觀念轉變；一大批女性受過高等教育後，認識到自己人生新的意義，生育不再是她們必須的責任。三是經濟自主，不用依靠男人；四是職場競爭壓力大，且有婚育後再就業歧視。

隨著單身女性「不婚」、「獨居」新潮而衍生的是單身經濟，據統計，中國單身人口達2億，有超過36%的單身女性不婚，這源自女性的獨立，原因就來自於婚姻觀念的轉變，和女性經濟獨立。香港01引述女性情感專家蘇芩表示，這讓多數中國女性不會接受缺乏感情的婚姻。

「她經濟」是中國不婚女性背後的「金主」。（中新社）

恐懼未知？限制自由？「一個人的生活也有滋有味」

聯合早報曾報導，在此情況下，「一個人生活」成為潮流，一名受訪者羅娜表示，一個人的生活也有滋有味：學古琴、練瑜伽、參加各種興趣小組，還能隨時說走就走出門旅行。中國網絡問答平台「知乎」上，「一個人的生活」熱點話題獲近百萬網民關注，其中就有不少單身女性幫助同樣不婚的菜鳥女性如何適應一個人的不便與孤獨。

2021年8月，百合佳緣集團聯合「艾瑞諮詢」曾共同發布「2021年中國當代不婚主義白皮書」指出，對婚姻感到未知與恐懼，是不婚人士的主要態度。他們認為婚姻在一定程度上限制了個人自由和發展，而婚姻帶來的好處不足以彌補其帶來的限制；此外，期待婚姻之外的情感關係、遇不到自己適合的人也是重要原因之一。

經常強調女性要「做自己」的谷愛凌，是許多中國不婚女性的偶像。（取材自微博）

紅網一篇報導描述了一部分終身不婚女性的典型畫像：受過良好的高等教育，在一線城市甚至是超一線城市工從事白領工作，且多是90後獨生子。這個群體在婚姻市場上本該占據著極大優勢，卻堅持不婚，但其實其中有不少不婚女性並不排斥戀愛，還有更多人將冬奧選手谷愛凌當成偶像，期許自己成為「新自由女神」。

無論婚與不婚，只是一種生活方式的選擇，兩情相悅在這個時代是一個難度相對增加的事情，每個人都有權利選擇自己的生活方式，也應給予尊重。