職業哭靈人 曾遭家暴哭得真切 一場賺3000多元

哭靈現場。(取材自九派新聞)

遺像擺在供桌上，靈車被紅布遮蓋，50歲的李美珍跪在供桌前大放悲聲。聲音從擴音器裡傳出，唱著亡者的生平、為人和功德。情到深處，李美珍臉貼在靈車上哭。亡者女兒跟在她身後，頭抵著地，身體因抽泣不住地抖動。

李美珍是福建長樂市的職業哭靈人，入行已22年。一場哭持續一個多小時，她詞唱得清楚，悲傷得真切，「受過苦的人才哭得出來」。

★一天能哭三場

九派新聞報導，李美珍家裡有八個兄弟姐妹，她排行老三。因為家窮，她初中念完親事就被定下了。她的丈夫是同村人，沒讀過書、不識字。脾氣上頭了就打李美珍。當時她覺得自己嫁人時沒嫁妝，矮別人一截，所以婆家人罵打她，她也不敢說什麼。

婚後沒多久，夫妻到廣東磚廠打工。在廣東待了六、七年間生了兩個孩子。丈夫時常打她，掐著她的脖子，拳頭就往她肚子搥打。

有一次被打得受不了了，想尋死的李美珍動氣拿起磚頭就往腦門上砸，血流滿面的她被送醫縫針，拆完線之後，她半夜就坐大巴車逃回娘家。

長達十年的家暴 婚姻，讓李美珍回到家裡抱著媽媽「哇」的就哭出來。後來，夫家過來協商，將兩個兒子給她養著。李美珍答應兒子「不要離婚」，丈夫常年在廣東工作，甚少在家。

接觸到「哭靈」這一行，是她姊姊的關係。大四歲的姊姊在長樂組建了一支高蹺隊，專門在喪禮表演。

有次辦喪事，李美珍看到隔壁村一個女的在哭，嘴裡還說著唱詞，那是她第一次見到「哭靈」，「我能哭」，回去之後李美珍也叫師父寫詞給她。

那天下著很大的雨，李美珍跪在地上邊哭邊把亡者一生的經歷唱出來，哭了半個多小時。她事前詢問了東家不少亡者的資訊，唱入詞後，讓東家聽來更有感覺。哭完，東家拉著她說：「真的佩服你。」那一場掙了70元人民幣(約11美元)，從那以後，李美珍成為專門的哭靈人。

李美珍對自己要求很嚴格，東家要求哭一個半小時，她就哭那麼長時間，而且中間不停。在過程中她不敢喝水，一喝水就會停下來、影響情緒。

專業哭靈人會代替喪家唱出亡者的功績。示意圖，非本篇受訪者。（取材自時間視頻）

剛開始的三、四年，市場還沒有那麼大的需求，工資也低。等差不多做了五、六年，才慢慢有人加入這個行業。一場的費用也漲到了300多元。李美珍一天能哭三場，晚上11點多才回家。哭得多了對聲帶有影響，她現在講話，聲音都是沙啞的。

李美珍曾做過一件對不起孩子的事，當時她太想掙錢，聽到東家想要個孫子在靈前，她就讓十一、二歲的兒子穿孝服跪在身邊。她從沒告訴過兒子自己的職業，但兒子應該還是能明白母親的不容易。

★一場3000多元

現在她哭一場能賺3000多元，一個月能接十幾場。李美珍有錢了，她替兒子在東莞買了婚房，還給老家蓋了新房。

報導指出，李美珍見過太多痛苦，有亡者的痛苦，也有生者的痛苦。不管哪一種痛，她都會哭得撕心裂肺。

有的亡者一輩子當牛做馬沒享過福，等孩子們有出息了，老人卻走了。還有白髮人送黑髮人的故事，一名30多歲的女人得癌症 走了，留下7歲的兒子和11歲的女兒，這讓李美珍哭得心痛不已。

在長樂當地有許多企業家辦葬禮很講排場，在政府沒有出台移風易俗的政策之前，一場葬禮要花費100多萬元，有的人家光吃飯都安排了100多桌，桌上的菸酒都是極好的。「沒錢死都死不起哦」李美珍淡淡的說。

專業哭靈人會代替喪家唱出亡者的功績。示意圖，非本篇受訪者。（取材自時間視頻）

很多人不理解，為什麼要請別人來哭，自己不會哭嗎？李美珍說，流淚誰都會，但要說盡父母這輩子的心酸勞累，真的很多人不會。家屬們講亡者生前故事的時候，都很感激她能夠認真聽完，並把這些唱出來。