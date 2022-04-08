不離不棄… 深情夫連4年 背截癱妻登泰山

張明榮背著妻子登泰山。(取材自紫牛新聞)

背著高位截癱的妻子上泰山看日出，牽著自閉症的兒子游出新世界；不離不棄的愛，溫暖了每個人的心。

13年前一段受阻礙的戀情，讓21歲的孔艷不幸摔成高位截癱；同樣21歲的小夥張明榮不顧家人反對娶她為妻。為了實現她「泰山看日出」的願望，張明榮背著孔艷四度攀登泰山，每一步都沉重，但每一步都踩出幸福生活的重量。

紫牛新聞報導，今年34歲的張明榮，1988年2月12日出生於山東省聊城，家裡排行老四。因為家裡窮得叮噹響，張明榮初三就輟學外出打工。

孔艷來自山東臨沂，與張明榮一樣大。兩人是在青島一家汽車 車罩的公司上班時認識的，「我一眼就相中了她」，苦追了兩個多月後，打算回老家的張明榮一次酒後壯膽跟孔艷提出「處朋友」的事，沒想到，孔艷答應了。

張明榮背著妻子登泰山。(取材自紫牛新聞)

★為愛翻牆 她慘摔癱瘓

只是張明榮家境並不好，加上孔豔的家人已經在老家替她物色對象，孔家強烈反對兩人交往。2008年臘月二十四，張明榮與孔艷一起到她臨沂老家，張明榮被拒之門外，一路苦守到2009年大年初一仍不得其門而入，張明榮只能買票回聊城。沒想到孔艷為找他，翻牆摔成了高位截癱。他當下就告訴自己，孔艷是為自己摔傷的，自己肯定要負起這個責任來。

當時孔艷兩個腿打上了石膏，只有頭和手能動，孔家人要求張明榮負責到底。張明榮為了掙錢，打了好幾分工。因孔家父母照顧不善，孔艷患上了褥瘡。「傷口有碗口大，又住院治療，醫生都說人快不行了」。治療出院後，張明榮決定帶著孔艷外出安家。

當時張明榮身上只有1000元（約157美元），他花了600元租了一輛麵包車，再帶著孔艷到青島租了一間房子，兩人就這樣過起日子。

夫妻倆帶著可愛的兒子一起出遊。(取材自紫牛新聞)

★不離不棄 允照顧一生

白天幹裝卸工、做物流，一輛貨卸完收一次錢，然後抽空回家照顧孔艷，晚上還到外面擺地攤。這些年來，張明榮幹過十幾種工作，擺地攤賣過衣服、做過路邊燒烤、當過快遞員，甚至開過羊湯館…，儘管日子過得艱苦，但他對孔豔的照顧卻無微不至。

「我現在都成這樣了，你不照顧我，我也不會怪你。」張明榮到現在都記得孔艷對他說的這句話，但他說，「你為我摔成這樣，那我就有責任照顧你一生」。

剛開始交往時，孔艷就有一個心願，那就是等有錢有時間了，可以到泰山頂上看一次日出。起初，孔艷只能臥床，身上的褥瘡一直沒有癒合。經過張明榮精心照料，孔豔的身體越來越好。經過治療後，褥瘡好了，孔艷原本彎曲變形的腿部也有反應了。

她摔傷後只有手及脖子以上能動。多年來大小便失禁，要插管引流，且只能臥床，坐立都不行。後來經過持續的按摩及治療，她的腿部有了知覺，也能靠著輪椅輔助行走。張明榮說，自己從來沒有間斷過給孔艷按摩。孔艷也非常堅強，堅持不懈地鍛鍊。

2017年3月14日，張明榮第一次背著癱瘓的妻子登泰山。歷經12個小時的艱苦攀登，越過6331級台階，在登頂的那一刻，孔艷在山頂笑的像個孩子般，但張明榮卻哭了，那一刻他感到心滿意足。

2019年清明時節，張明榮第二次背著妻子上泰山。2020年2月18日，是他們第三次上泰山。就在這一年，張明榮和孔艷補拍了婚紗照，懷抱著他們的一兒一女，兩人風光的辦了婚禮，一圓對妻子和自己的補償。

2021年4月4日，張明榮第四次出現在了泰山腳下，他再次背著妻子登泰山。遺憾的是，張明榮在半路上摔了一跤，沒能成功登頂。

張明榮和妻子補拍了婚紗照。(取材自紫牛新聞)

★圓妻心願 希望能更好

對張明榮來說，登泰山是圓了妻子的心願，但同時也許下一個願望，「他希望妻子能更好」。

如今，孔艷已經可以用助行器走上一段路，坐在輪椅上也能做家務，還能幫張明榮打下手。妻子能康復到這種程度，連醫師也感到驚訝。

據報導，張明榮說，受疫情 的影響，他的鹵菜生意不太景氣，目前遇到了短暫的困難。但他相信，美好的未來正在向他們招手，「初遇愛情時，確實很浪漫，但具體到一家人過日子，那就是柴米油鹽，就要相互體諒和理解，正是因此，一家人的日子才能過得有滋有味。」