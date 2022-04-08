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愛心爸考體育指導員證書 陪自閉兒當泳將奪金牌

中國新聞組／整理
陳勳虎（上）正在指導兒子陳興融游泳。（取材自新京報）
陳勳虎（上）正在指導兒子陳興融游泳。（取材自新京報）

15歲的陳興融是「星星的孩子」，他四歲才懂得叫「爸爸」；平時對外界沒興趣的他，在水裡宛若海豚。在爸爸的陪伴下，陳興融成為中國殘疾人聯合會的註冊游泳運動員，在西安殘運會暨特奧會中，斬獲五枚游泳比賽獎牌，其中一枚是200米自由泳金牌。

★2歲確診自閉

新京報報導，2006年8月18日凌晨3點，家住海南省海口市的陳勳虎，迎來了自己的第一個孩子。他給兒子取名陳興融。

陳興融一歲半時，陳勳虎發現自己的孩子有些不一樣，同齡的孩子都會說話了，興融還是只會「嗯」、「啊」；每次拍照，不論家人怎麼呼喚，興融就是不看鏡頭，「似乎聽不見」。

就這樣又過了半年，興融仍然不會說任何有意義的詞語；他睡眠變得很差，一點響動就容易驚醒；喜歡做重複的動作，抽屜拉出來再關上。不僅如此，陳興融會咬自己的指甲、摳弄肚臍眼，直到破損處流血化膿。

在醫師的診斷下，陳興融被確診為典型的孤獨症患者，這是陳勳虎第一次聽到「孤獨症」這個詞。

孤獨症，又稱自閉症，截至目前病因不明，致殘率極高且無法治癒。他們眼睛明亮，卻對人視而不見；聽覺靈敏，卻對父母的呼喚充耳不聞；發聲正常，卻不與他人交流…自閉症兒童也被稱為「星星的孩子」——就像天上的星星，在漆黑夜空中獨自閃爍。

「我記得很清楚，確診那天是2008年8月8日，北京奧運會開幕當天。」陳勳虎說，「外面很熱鬧，但我和妻子笑不出來，我們一直待坐在醫院走廊裡，直到第二天凌晨。」

陳勳虎與年幼的陳興融。（取材自新京報）
陳勳虎與年幼的陳興融。（取材自新京報）

★四處求醫無效

陳興融確診後，陳勳虎查閱大量資料，823頁的自閉症干預方法一書被他前前後後讀了3遍，書頁翻破了，就用膠布粘住。

孩子的成長不等人，陳勳虎火速地將兒子送進診療機構。但不到三天，他又帶著孩子離開了。

「那家機構聲稱要封閉式訓練，不允許家長觀看，我每次去，都會聽見興融和別的孩子在門裡哭。我的孩子是人不是動物」。

陳興融始終不會說話，為了讓兒子開口，陳勳虎請了教發音的老師做一對一的口肌訓練。陳勳虎有幾次偷看訓練，發現老師用各種工具去拉兒子的舌頭，讓兒子疼得哇哇叫。「但當時想著，這都是為了孩子好，不捨得也要忍著」。

折騰了半年後，陳勳虎終於接受了孩子的情況。他們帶著陳興融來到北京一家診療機構治療。陳勳虎還記得，剛到的那天，老師讓陳興融發聲說「啊——」，兒子直接朝著老師打了一巴掌。

報導指出，從心懷僥倖四處求醫盼著只是誤診，到孩子切實抗拒他安排的「一對一」訓練，迷茫無助的陳勳虎開始「慢」了下來。

在水中的陳興融露出開心的表情。（取材自新京報）
在水中的陳興融露出開心的表情。（取材自新京報）

他不再要求孩子必須說話，轉而開始用陳興融喜歡的行為方式去表達：比如，教他想要東西時要用手指一下。陳勳虎靜下來了，陳興融也慢慢「好」起來了。

「他四歲那年，有一天，突然叫了我一聲爸爸。」陳勳虎想過很多次孩子叫爸爸的情景，甚至想過該怎麼喝酒慶祝。但這一天真的來到，他除了喜悅，心裡反而添了一分平靜。「我的要求不再那麼多了，也更合理了——只要孩子未來能好好生活就夠了」。

聽說游泳對自閉症兒童有幫助，陳勳虎開始教兒子游泳。陳勳虎考了社會體育指導員證書，每天帶著兒子到小區附近的游泳館練習。就這樣，原本怕水的陳興融慢慢學會游泳。

陳勳虎也教兒子煮飯、炒雞蛋、洗衣服、購物…等生活自理能力。陳勳虎說：「這是一個很漫長的過程，但我的耐心多了。孩子學得慢，我就陪他拆解步驟，慢慢學。」

陳勳虎翻爛的書籍。（取材自新京報）
陳勳虎翻爛的書籍。（取材自新京報）

回想起陪伴兒子走過的這十幾年，陳勳虎感慨萬千，「孩子教會了我成長」。面對自閉症兒童，不要一味地去糾正他們，更重要的是改變自身的看法和態度。

陳勳虎成立了「海口海燕心智障礙者家庭支持中心」，希望為更多的孤獨症家庭帶來力量，讓更多的人理解和尊重這群孩子，學會與他們共存。

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