北京守護大鴇的護鳥隊與穿梭水庫的末代漁民

通州水南村，大鴇。（取材自新京報／副中心愛鳥會供圖）

因為保護，一群愛鳥人和大鴇成了每年都能見上一面的家人；幾位水庫裡「最後的漁民」，也在時代巨變下，和熟悉的魚群們娓娓道別。

通州區水南村地區的農田是目前北京 市唯一已知的大鴇越冬棲息地。越來越多的觀鳥人趕來看大鴇，有的一呆就是一整天。一些愛鳥人士感覺「這下攔不住了」，擔心大鴇棲地受到打擾，於是共同組成「護鳥隊」，從20多人壯大到153人，守護這群國家一級保護動物。

春雪過後，四隻大鴇在雪地裡覓食。（取材自新京報）

102志願者 備抗凍三寶

大鴇屬於遷徙候鳥。新京報報導，48歲的馬德成第一次聽說北京來了大鴇是在2020年，「全國只有2000隻左右，還就在咱家門口，誰不想看一眼？」但是那條消息的最後呼籲大家盡量不要去圍觀，不要打擾大鴇棲息。愛鳥的馬德成忍住了，沒去現場看大鴇。

去年冬天，大鴇又來了。這已是它們來北京過冬的第6年，大鴇成了北京鳥圈的「大明星」。「全北京拍鳥的可都來了！」上百影友拿著「長槍短炮」沿著路邊的農田一字排開。他們的目標，是落在這裡的四隻大鴇。

這幾乎成了常態。越來越多的觀鳥人趕來通州區水南村地區的農田看大鴇。馬德成是典型的行動派，和偶然認識的幾位副中心愛鳥會的志願者們一拍即合，正式成立「護鳥隊」。從最開始20多人的微信 群，慢慢壯大到153人，這個越冬季，護鳥隊一共有102名志願者參加了值守，最多的一人參加了60多次。

他們賦予自己的共同任務就是守護大鴇。大鴇喜歡廣闊的農田，是因為這裡既有口糧，又能提供讓它們感到安全的距離。為了拍到好照片，總是有觀鳥人想離大鴇更近一些。「您再往後一點」，「別往裡走了」，這是護鳥志願者們說得最多的幾句話。

一場春雪過後，觀鳥影友們在田地邊一字排開，拍攝雪中的大鴇。（取材自新京報）

每日兩班 勸退「粉絲」

護鳥隊每天兩班倒，從上午8點到下午太陽落山。冬天天寒地凍，還不時遇上大風大雪，志願者們有「三寶」，餅乾、熱水、暖寶寶，再加上「跺腳」這種傳統的取暖方式，大家都是憑著一股子熱情對抗著嚴寒。

從一開始有人拿著鳥食投餵，到現在大家自覺站成一排保持安全距離，護鳥隊的付出得到了「回報」。還有觀鳥愛好者被他們感動，也加入值守，和他們一起成為護鳥志願者。

除了對觀鳥人進行文明勸導，志願者們還要觀察大鴇飲食作息、日常行為。去年一個大風天，不少塑料袋吹到了田裡。一隻大鴇追著塑料袋啄玩，一不小心被套住了腦袋。幸好值守的志願者及時發現，大家當場一起救下了受驚的大鴇。

通州水南村，大鴇。（取材自新京報／副中心愛鳥會供圖）

並不是每次意外都有幸運的結局。今年年初，志願者發現一隻雌鳥胸口有傷痕，狀態不佳，送到救助中心後沒能搶救過來。大家情緒低落了不少，給這隻雌鳥製作了「遺像」，放在它長待的農田旁。

過了一周，不知從哪裡又飛來一隻大鴇，馬德成說到這裡眼睛亮了，「就好像去世的那隻大鴇又飛回來了，又變成了四隻。」

孩子們每人獲得了一張大鴇的照片，一個孩子在上面寫著「希望大鴇一路平安」。（取材自新京報）

2022年3月12日下午，志願者王其寒帶著15個愛心家庭的孩子舉行了一場特殊的「道別儀式」。在大鴇即將北飛的時節，孩子們第一次與它們相遇。「你們現在看到的這隻是雄性大鴇，為什麼是雄鳥呢？因為它比較高。」王其寒一邊指導孩子拿望遠鏡觀鳥，一邊介紹著。

大鴇每年11月來，第二年3、4月離開，向北飛回繁殖地。對於志願者來說，能看到它們，是一種幸運；能保護它們，就更是幸運。

雖然不知道大鴇最後會飛到何方，「但是你知道它們能夠回來，能夠來到這個地方，能夠在這裡休息，你用生命的這一段時間去陪伴它們，保護它們，避免它們受到打擾。」雙語製片人王其寒說，「我覺得這是一種相互的成就。」

道別儀式的最後，孩子們每人獲得了一張大鴇的照片。王其寒讓每個小朋友寫一句話跟大鴇告別，一個小女孩想了想，寫下：「大鴇明年見！」

郭家的鐵皮船，在密雲水庫上駛過。（取材自新京報）

末代漁民 父子穿梭北京水庫

中國新聞組／整理

近年，作為北京水源地，密雲水庫建立起一整套嚴格的漁業捕撈標準。郭孝生、郭學鵬父子倆，是在水庫裡從事捕撈作業的正規持證漁民，恐怕也是水庫區乃至整個北京的最後一批漁民。「再過十年，保不齊就湊不到搭檔了，根本沒人幹這行了。」郭學鵬說。

北京密雲水庫建成於1960年，面積達180平方公里，是北京人的「大水盆」，也是華北地區面積最大的水庫。新京報報導，根據規定，密雲水庫漁業捕撈船不超過300條，因為生態保護要求，漁船禁止掛載機動設備，需人力搖船。漁民必須持有捕魚許可證才能進入水庫勞作。

1965年出生的郭孝生考量家在水庫邊，原出外工作的他，20多歲時決定回村捕魚，和兒子郭學鵬成為搭檔。據規定，捕撈漁民必須是密雲水庫周邊鎮及移民村農民。郭孝生現有的證書是2016年更新簽發，據了解，全北京僅一百來張捕魚許可證。

郭家父子的鐵皮船叫「京密漁247號」，已經使用兩三年。去年夏天，小名「大鵬」的郭學鵬又改造了船艙，能裝下更多的魚。每年9月25日到次年3月31日是密雲水庫的捕魚季，水庫的魚種不少，常見的有鰱魚、鯉魚、鯽魚，這裡養出的魚，往往肉質鮮嫩，營養豐富，價錢也更高。

父子倆捕魚一般都是在午飯後出發，這時候水面的溫度最高，魚比較活躍。出發前的午飯很簡單，一般是炒飯。郭孝生總是要配上二兩白酒，他說這樣才更有精神。

有著同款紅黑膚色的父子倆。（取材自新京報）

「孩子肯定不能做這個」

到了撒網的地方，就是大鵬的工作了。他們有兩張漁網，輪流撒。大鵬一把抓起漁網往裡拉。一網下去，誰也不知道收穫的將是驚喜還是失望。拉上來的漁網，可能豐收，空空如也也是常有的事。「一千多米的漁網拉起來，通常能收穫五六十斤的魚，碰到幾條大的胖頭魚，就算豐收了。」

晚上回來睡一小會兒，早晨六點半，父子二人就出攤賣魚。按照習慣，郭家父子會把魚擺到村外的橋頭上賣。每年剛開漁的9月底到10月初，是父子倆最開心的時候。這個時間段的魚多且肥，經過一個夏天的活動，肉質最好，又恰逢十一黃金周遊客多，魚能賣出更好的價錢。

這兩年因疫情 ，流動客人減少許多，一年下來，兩人勉強能掙10萬塊錢。剛結束的這個冬天不那麼好過。大鵬沒辦法到處送魚，物流快遞運費比魚價格還高。「實在賣不出去，我們就自己吃。」大鵬婚後有兩個孩子。父子二人，撐起兩個家庭一年的花銷。

「有魚的時候累，但沒魚的時候，更累。」32歲的大鵬在捕魚季外還會幹點雜活，但每年的捕魚季他都會準時回來，「是習慣，也是因為割捨不下。」大鵬說，「我爸傳給我，等我爸退休了，我再去找一個搭伙的繼續幹，但我孩子肯定不能做這個了。」

改造後的「京密漁247號」能裝下不少魚。（取材自新京報）

外人不懂這行辛苦

郭家父子到橋頭賣魚，郭孝生的妻子就穿著護林員工作背心，到山上去巡邏。等到晚歸的父子回家，她就燒幾條當天收穫的小魚，個頭大的和品種稀奇的要留著賣個好價錢。父子倆會將當天賣不掉的魚放在院子裡的大塑料盆裡養著。

很多人曾對大鵬說，想脫離城市喧囂，過一過他這神仙般的自在生活。大鵬總是一笑置之，感嘆畫外人不懂這行的辛苦和疲憊。他無奈地說：「別人看見的是風景，我看見的是生活，我們看到的不是一個東西。」

現在，密雲水庫周邊以捕魚作為家庭主業的人已越來越少。郭孝生年輕時，村裡2000多人大部分捕魚，到了大鵬這一代只剩100多人。大鵬說，再過十年，保不齊湊不到搭檔了。有位老漁民曾說：「我們的生活就像江湖一樣，隨著時代調整換樣。」

3月底，捕魚季即將結束，父子倆收好漁網，往回划船。同撐一葉扁舟的郭家父子，在他們搖搖晃晃的船上，跟「江湖」做著告別。