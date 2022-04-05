新機價格貴、舊機撐著用 中國00後換手機變慢了

不少年輕人至今仍在使用蘋果舊手機，不願追隨所謂潮流頻換新機。此為示意圖。（取材自微博）

買手機 是為了實用還是炫耀？新冠疫情及國際政經環境改變等因素帶來的市場不景氣，或許讓年輕人有所反思，很多人不再頻繁換手機。

這些年，手機市場崛起，消費者更換手機頻率高，很多用戶半年就換一部。但據統計，今（2022）年中國國內市場手機出貨量大幅下降超過三成。消費者換手機的周期從平均一年多延長到30個月，不少有「換機焦慮」的「00後」更已數年沒換手機。中國手機市場究竟面臨怎樣的瓶頸？

2016年時，有人在天涯社區發帖說，自己身邊的朋友都是一年換三部手機，引發網民們的共鳴。有人在評論中感慨，「現在換手機比換衣服還快」；還有人在微博上表達自己的恐慌：「多久換一次手機才能不被潮流拋棄？」

中國消費者換手機的動力逐漸下降。圖為北京一家蘋果店。（路透）

換手機周期 拉長至30月

財經天下周刊報導，那時，大多數年輕人身上還有著一種「換機焦慮」，似乎不換手機就跟不上時代潮流，害怕被人看不起的他們為此省吃儉用，只為擁有最新款的手機，這關係到他們的面子，是他們炫耀的資本。

這一切在最近幾年發生了改變，手機行業從業者能明顯感覺到，消費者的換機周期在變長。一位從業20多年的經銷商表示，2014年到2018年還是手機消費的黃金時期，消費者平均一年多就換一次手機，然而最近幾年消費者的換機周期已經延長到28個月到30個月。

相關的統計數據也能證實。不久前，行業分析公司Counterpoint發布的數據顯示，目前用戶的平均換機周期已經超31個月。市場研究機構Strategy Analytics則稱，中國用戶的平均換機周為28個月。

消費者對手機需求量的下降也直接反映在出貨量上。中國信息通信研究院近日發布的國內手機市場運行分析報告顯示，2022年2月，國內市場手機出貨量1486.4萬部，同比下降31.7%，國產品牌手機出貨量1278.3 萬部，同比下降34.7%。

分析機構Canalys分析師劉藝璇指出，2021年第一季度，由於華為 的頹勢，導致其他廠商的出貨都非常激進，但預測2022年第一季度的同比跌幅在15%至20%之間。

消費者為何不願換手機了？報導指出，這與手機賣得越來越貴不無關係。有消費者吐槽，以前花1999元（人民幣，以下同）能買到搭載最新旗艦芯片的高端手機，現在花同樣價格，只能買到塑料中框、性能不如老旗艦還處處透出妥協氣息的中端手機。

不少以往每年一換新iPhone的年輕果粉們，自稱已經幾年沒換過新機了，因為近年iPhone外形幾乎沒有變化。（取材自快科技）

新機成本更高 得省著用

據「Canalys 2021 年度智能手機市場分析報告」，2021年智能手機平均售價同比上漲10%。Counterpoint的數據顯示，中國市場手機的平均售價已從1500元到2000元增長至2700元到3000元的價位段。

近年，被稱為高性價比的國產手機也在不斷拉升新機的售價。2018年發布的華為mate 20起售價為3499元，兩年後的mate 40起售價高達4999元，上漲了1500元。和華為mate 20同年上市的小米8，起售價為2699元，去年底發布的小米12達到3699元。

多位消費者坦言，不換手機的一個核心因素是，手機賣得越來越貴，而自己的錢包卻越來越癟，沒錢換。這也讓他們不得不開始考量「買一次手機就一定要『用夠本兒』」。這其中有不少是被業者視為主力消費群的「00後」。

「00後」何亦木近四年沒換過手機，手中用的仍是華為nova3i ，因為對她來說，換手機是比搬家還要麻煩的事，不僅要導通訊錄、相冊、文件，還得重新設置公交卡、Wi-Fi、鬧鐘、帳號密碼，「光想就頭大」。

幾天前，她想使用滴滴軟件，靈機一動找出裝有滴滴的2015年舊手機，體驗還很流暢，攝像頭還是翻轉的。何亦木說，與舊手機相比，現在的手機功能也沒增加多少，手機廠商宣傳的所謂新功能已無法打動她。「手機用得越久，換機成本越高，所以能不換就不換。」她說。

00後曉潔是河北科技大學的一名學生，她現在用的蘋果手機是四年前父母送給她的開學禮物，當時花了7000多元。四年來她從沒想過換手機，即便是中途手機電池出問題，一度把她的手臂燙了個水泡也沒動搖過。

在行業整體增長乏力的背景下，當前手機領域呈現弱肉強食的競爭局面。（取材自財經天下周刊）

舊機功能還行 要用夠本

「手機只要能用，就不用換，換一次又得花錢。」曉潔解釋說，她還沒畢業，不想給父母增加負擔，因此日常生活中能省則省。

95後斯斯手中的OPPO R15也已經用了四年，是母親送給她的，這部當時市面上中等偏上的手機花了3000多元。前兩年這款手機用起來還比較流暢，但現在小毛病越來越多，內存也越來越不夠用。

對剛畢業的斯斯來說，換手機不是一件剛需的事。她前段時間剛花8000多元拔了兩顆牙，如果再換手機又得花好幾千，手中積蓄不太多的她想想還是放棄，只好下載一個軟件前就先刪一個軟件，拍新照片之前先刪掉一些舊照片，以騰出內存。但即便如此，她也沒想過換手機。

小米董事長雷軍曾表示，要搶攻高端手機市場。（路透）

「沒有令人興奮的創新」 催不出買氣

果粉歡歡是一名85後，從iPhone 4開始，她每年都會第一時間買iPhone嚐新，直到iPhone XS後就停止了。看著蘋果後來推出的iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13等機型，歡歡不是沒想過換新，但每次蹲守在電腦前看完發布會後，都很失望。

「功能小修小補，外觀大同小異，看完就沒了買的慾望。」歡歡看著手中的iPhone XS說，內存還有90多個GB，還能再用幾年。

消費者陳峰認為，全面屏之後，手機幾乎沒有令人興奮的創新和改變也是他不頻繁換手機的原因之一，加上性能整體提升，「我原來是一年換一次蘋果，現在手中的iPhone 12已經用了一年半。」

沒有變革性創新的手機，近年都是在功能上修修補補，要麼搞全面屏、 瀏海屏、折疊屏；要麼在顏色上推出薄荷綠、暗夜綠等花樣。手機廠商的內卷式創新在攝像頭上則體現得淋漓盡致。但對這樣五花八門的創新方式，多數消費者認為這是在捨本逐末地追求光鮮亮麗的宣傳利器。

受美國經濟制裁等因素影響，華為手機在中國的市占率近年下滑。圖為華為企業標誌。（路透）

B站上有個名為「我就掃個碼，更好的手機相機有什麼意義？」的視頻，播放量近一千萬。視頻中何同學道出許多人心中的疑問：「手機上相機的升級真有意義嗎？」現在的手機執著於攝影的提升，就像功能機末期攀比像素一樣，是手機作為通訊工具，創新陷入瓶頸的體現。

分析機構Canalys移動業務副總裁Nicole Peng曾表示：「中國市場主要的增長瓶頸在於需求側。」而現在手機廠商的功能創新完全激發不出消費者的購買欲。

手機賣不動，從業者們的生存處境變得越發艱難。2019年，一位賣了多年手機的經銷商決定轉行，他坦言原因是「做手機賺不到錢」，最終迫不得已換了賽道，如今看到手機行業的發展現狀，他特別慶幸自己當初所做的選擇。

蘋果手機的逆勢降價，讓其在2021年出貨量同比上升40%。（路透）

中國手機低谷 出貨下跌

Canalys報告顯示，自2017年中國手機出貨量首次出現下滑以來，中國手機出貨量連續四年下跌，2017年到2020年分別跌4%、14%、7%和11%，2021年的出貨量微增1%，這是過去五年來手機市場出貨量唯一一次上漲。

從市場調研公司GFK數據來看，2021年中國全年手機銷量為3.1億部，處於近期低谷；預計2022年手機銷量約3.0億部，暫時沒有回暖跡象。同時，市場上的新機也在減少；中國信通院數據顯示，2022年前兩個月，上市新機型累計為59款，同比下降27.2%。

報導指出，在行業整體增長乏力的背景下，當前手機領域呈現弱肉強食的競爭局面，蘋果手機的逆勢降價，讓其在2021年出貨量同比上升40%。劉藝璇表示，這主要是蘋果更激進的定價、本土化的產品設計以及補了華為的空缺。

雖然2021年vivo、OPPO、小米也搶了不少原來屬於華為的市場份額，但未來面臨的壓力不容小覷，畢竟行業已經進入存量競爭時代。