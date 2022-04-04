社牛與社恐…中國年輕人的愛與怕

「社交恐懼症」的出現，讓越來越多年輕人身處人多的地方會感到不適應。圖為示意圖。（中新社資料照片）

從「社恐」到「社牛」，或由「社牛」變成「社恐」，很多時候只在一念之間。

中國青年報2021年針對「社交恐懼」調查發現，有高達80.22％受訪大學生表示自己有輕微「社恐」；6.90％認為自己的「社恐」比較嚴重；還有0.64％自稱已被確診為社交恐懼症。中國年輕人的「社恐」現象看似嚴重，但某些時候，他們這種自我標榜是對慣性權力機制的反叛，並藉著建立自己的新規則而成為另類的「社牛」。

「有一段時間，我根本不想要別人看到我，也不想跟外人說話。我連出門走十分鐘買奶茶都要穿戴好口罩 、圍巾和帽子，全副武裝，要點什麼飲料也是提前在手機備忘錄上寫好。有一天，我買回家的奶茶在進門的時候灑了，當時我一邊哭一邊擦桌子、擦地，心裡想的是：『買奶茶好難啊。』」

25歲的留學生Sammi這樣形容她人生中最「社恐」時的狀態。很多自認為「社恐」的人，內心都有著對「社牛」也就是「社交牛逼」的嚮往，他們的「社恐」並非病理性的，而是一種文化性的、自我構建和自我命名的綜合症。「社牛」和「社恐」彷彿社會的一體兩面，折射出「80到00後」中青年人與經濟、社會變遷的密切關連。

酒局文化 令人卻步

統計非病理學上的「社恐」人士的具體資料，對社會學研究者而言是一個難題。首先，這種「社恐」狀態是由個人自己定義的，其次，這些人會盡量減少自己與社會大眾的接觸和聯繫。不過還是有人願意把自身感受表達出來。

1991年出生的山東姑娘張澤澤是公務員，2022年2月底，她在網上敍述自己12年的「社恐」體驗，得到不少人的共鳴。

在日常社交中，最困擾張澤澤的其實只有兩件事：第一是參加單位組織的知識競賽和演講比賽時，需要抛頭露面，當眾表達，她在此時總會出現心跳加快，吞嚥困難，大腦一片空白的生理反應。其二，她的生活中充滿必須出席的「山東特色」酒局、飯局，讓她如坐針氈。

該說的敬酒詞一句也不能少，長輩、領導叫她「端杯」時就得端杯。張澤澤不喜歡這些酒局，可她不得不承認，那些在飯桌上表現出「社牛」狀態、和領導、長輩打成一片的人，比在工作中不斷苛責細節的她，獲得的機會要多。

在北京 的新媒體平面設計師、38歲的阿莊也有著類似的煩惱，他在二次元世界裡有多樣愛好，卻不喜歡聚會。生活中最讓他有「社恐」感的，是和四、五十歲的中年男性共處，「他們的話題充滿了炫耀、油膩、自以為是的感覺，沒一句真話。我自己是男性，但我就是很討厭他們。」

張澤澤的經歷有種「必須屈服上一輩為她留下來的規則」的「社恐」隱喻。中國人民大學社會與人口學院教授王水雄用社會學的「文化墮距」概括年輕人對職場「酒局文化」的反叛與恐懼。「文化墮距」是指文化習慣和社會傳統跟不上經濟與科技發展所形成二者相割裂的現象。

「酒局文化」就是一例。對80後、90後甚至00後的中青年人而言，他們多數成長於獨生子女家庭，家長多不會將應酬的壓力轉移給他們，而同輩數量本就不多。當這些青年人步入職場，接觸不多的「酒局文化」就造成他們內心和外部世界的矛盾。不情願卻又必須服從的心理，讓這批中青年人無所適從。

社牛、社恐 一體兩面

但「社恐」不代表對所有的社交形態都抗拒。張澤澤就很擅長「一對一交流」。只要不用去公開場合展示自己，她簡直是「社牛」一樣的存在。阿莊也有「社牛」的一面，在熟人和朋友面前，他可以聊天、搞怪，講冷笑話，毫無顧忌。

杭州自媒體創作者、95後唐雪也是「社恐」人士。幾年前，她開始製作視頻、寫公號文章，講述自己如何突破這種心理障礙。大批年輕人爭相在她建的交流群裡分享自認「社恐」的經歷。豆瓣「我有嚴重的社交恐懼症」、「社恐抱團取暖」分別有4萬多和6萬多成員等數字，都說明自認為「社恐」的群體數量相當龐大。

華中科技大學教授鄭丹丹曾在2019年寫下一篇「論社會退縮」的論文，她觀察到一些人在高度競爭的職場上遇到心理困難後，會選擇「退縮」保護自己。

年輕人喜歡玩劇本殺，圖為玩家換裝準備遊戲。（取材自中國新聞周刊）

反對相親 也是社恐

細究背後的原因，鄭丹丹認為，互聯網帶來生活方式的變化，對傳統「宗族」社會以及相關儀式感的削弱，都給「社恐」的流行留下了不小生存空間。年輕人因為不愛交往而反對傳統相親的行為，也是一種「社恐」。

鄭丹丹覺得，如今，人們能夠大聲說出自己是「社恐」是件好事，給自己貼上泛化了的「社恐」標籤，反而是社會進步給個人帶來的一種解脫和自由。

作為互聯網原住民 的95後甚至00後，在拒絕無效社交上，其實表現得比80後和90後更適應。他們可以在如電子遊戲、劇本殺、二次元活動等場景裡，自由自在地創造屬於自己的語言。「社恐」和「社牛」對這些年紀更小的人而言，是可以堅持的性格中的一種底色。

在這一點上，80後、90後更羨慕95後在「社恐」和「社牛」間自由切換的能力。例如，對酒局文化，他們要麼全盤接受，要麼全然拒絕，毫無猶豫。工作對他們來說，就是一個謀生的手段，「什麼給領導服務，什麼聚餐？他們不放在眼裡的。」

95後的Sammi覺得，她自小內向，是天生的「社恐」，她身邊很多同齡人也有類似的問題。成年後，她開發了一些拓展社交圈子的辦法，比如成功組織幾個並不相熟的女孩進行「劇本殺」活動。

迷劇本殺 逃離現實

中國人民大學社會與人口學院教授王水雄發現，多參加「劇本殺」這類活動，對「社恐」人群確實有一定幫助。這些「劇本殺」的劇本通常都設置為奇幻劇、推理劇的場景，年輕人能從這些虛擬的環境裡得到較好的社交體驗，慢慢表現出比較適合這種場景的交流狀態。

在中國盛行的酒局文化，也是不少年輕人「社恐」的來源。（取材自科普中國網）

不過，他也注意到這類活動一些隱藏的問題。比如，有些人可能會對「劇本殺」上癮，停留在對關係的幻想之中。「好像把溝通停留在基本面上也就可以了，這可能會帶來新的問題」。

像著名科幻電影「她」中描寫的，未來世界中人類和AI談戀愛，和真人難牽手的故事，也正在「社恐」人群中發生著。單身的設計師阿莊就遇到了這樣的問題，他一直懶得見面，只喜歡「網聊」，「談戀愛不喜歡見面，很奇怪吧？但我也不知道我是為什麼。」

至於如何在這種虛擬交往中注入現實性，防止人們在現實和虛擬的情感之間來回切換，造成更大的不適應。王水雄建議，最好還是要在這些活動中進行一些「情感攝入」，想辦法把他們和人類的真實情感聯繫起來。

一些年輕人確實也在真實交流中逐漸走出「社恐」。過去的Sammi會用「社恐」作為面具去抵擋長輩的「社交飯局」，但後來她發現這種飯局也是一種交流資訊的過程，漸漸不再排斥。張澤澤到基層鄉鎮鍛鍊後，與人的溝通能力提高了很多，「這種都是真實接觸，比那些酒局要有意義得多」。

（文中人物為化名。）

•小辭典

「社恐」是「社交恐懼症」的簡稱，它原本是一個心理疾病名詞，屬於焦慮症的一種，指的是人們面對社交、公開表達時因為害怕被人評判、指責等而產生的逃避心理。如今，「社恐」已不僅是心理學上的名詞，它已成為網路上年輕人逃避社交的一種自我調侃。

與「社恐」現象相對的是「社牛」，為「社交牛逼症」的簡稱。這個互聯網新詞源自於2021年夏天，B站 「雙喜哥支援鴻星爾克」這條搞笑視頻的評論區，有網友形容視頻主角不顧他人眼光大吼大叫的行為是「社交牛逼症」，迅速獲得20多萬人點讚，也讓「社牛」這個辭彙成功出圈。

資料來源：中國新聞周刊