「發瘋文學」發燒 林黛玉成了年輕人情緒出口

一些短視頻中，網友模仿林黛玉語氣懟男朋友。（視頻截圖）

最近，「林黛玉發瘋文學」火了。一句「橫豎就拿那麼一點工資，還要24小時使喚人了」上了微博熱搜，衝出1.3億閱讀和5. 3萬的討論量。網友們紛紛「瘋」式的自嗨起來，「以林黛玉的方式說話」接力創作各種語句，意外成為很多年輕人吐槽工作壓力大的新梗，也引來「文學」是否正變得廉價和庸俗的爭議。

「大抵是倦了，竟回我這般敷衍」，「你瞧，又開始畫大餅了，我要是信了，怕是要哭斷腸去了」，「哥哥要是這般態度，倒不如直接不理我的好，顯得我無理取鬧了些」……齊魯壹點報導，這些林黛玉式的說話方式，正隨著網友接力玩梗，散發「林黛玉式發瘋文學」 的新鮮感。

許多人學習並轉發林黛玉發瘋語錄。（取材自微博）

陰陽怪氣+委屈巴巴…集體得到抒發

網絡上對「發瘋文學」的定義是「快樂又實用的文體」，而「發瘋」文學的作用是「發一大段瘋狂的廢話可以很解壓，也能讓對方知道面對的是一個『瘋子』，最好給我謹慎一點不要敷衍。」再加上聽來彆扭、造作、廢話連篇的模仿林黛玉的話，就是「林黛玉式發瘋文學」。

比如，在一些短視頻中，網友模仿林黛玉語氣懟男朋友：「平日裡，我說的話全當耳邊風了。怎麼別人說的丟個垃圾你就應了，比聖旨還快。」或是用來調侃與領導的對話：「如此說來，倒是我的錯了，不像新來的同事，那般年輕，那般能幹。」

林黛玉是《紅樓夢》中最經典的人物形象，在網絡流行文化中，她的一些語言早已出現在網友的聊天中，比如「單單我有，還是別的妹妹都有」等。林黛玉的人物形象也因此不斷被網友解讀、解構甚至重組 成諸如「大抵是」、「也虧你」、「管你什麼相干」、「白費心了」等新梗，逐漸脫離林黛玉的文學藝術形象。

報導指出，網友自造的林黛玉式「發瘋文學」更多的是陰陽怪氣、委屈巴巴、巧舌如簧的意味，跟文學作品中林黛玉話語中呈現的伶牙俐齒、愛說愛笑、嬌俏可人的形象不沾邊。玩這些梗的網友不見得對林黛玉這個人物有所體會，更多的是為參與到這場集體抒發中，為自己的情緒找一個出口。

魯迅有著「中國中學生最害怕的男人」等稱號。（取材自齊魯壹點）

杜甫曾「被」很忙 魯迅當過久言王

在網絡世界中，林黛玉式「發瘋文學」並不是個例，幾乎每隔一段時間就會出現各種對文學經典、歷史名人、著名作家、經典藝術等的玩梗式派對，它們的存在就是為了遊戲、娛樂、惡搞和戲謔。例如2012年的「杜甫很忙」。

語文課本上憂國憂民的杜甫形象，到了網友們的鍵盤上被惡搞成狙擊手、送水工、肌肉 男、西瓜攤主等，構成「杜甫很忙」的網絡景象。網友們集體戲謔杜甫，曾讓不少學界的人吃驚，不少評論文章認為這種網絡流行現象反映了現代人精神世界的失落；也有更多的人反思，批評不要上綱上線，新的時代新的解讀也可視為一種創新。

「杜甫很忙」之後，網友對主流文化內容的解構式、戲謔式玩梗並沒有停止，主流文化群體對此現象也慢慢見怪不怪，這期間，「包拯很忙」、「元芳，你怎麼看」等梗也玩得不亦樂乎。直至2019年短視頻平台興起，雞湯文、說教文和真假難辨的名家名言滿天飛，又造就了「魯迅說」、「魯迅曰」。

顧名思義，很多話都被安在了魯迅頭上：「年輕人，多吃蔬菜，少熬夜」、「本身就窮，折騰對了就成了富人，折騰不對，大不了還是窮人」、「到了一定的年齡，必須扔掉四樣東西：沒意義的酒局，不愛你的人，看不起你的親戚，虛情假意的朋友」。魯迅成了網友眼中「中國中學生最害怕的男人」、「亞洲第一梗王」、「網絡名言鼻祖」等稱號。

從「杜甫很忙」到「魯迅說」，再到林黛玉「發瘋文學」，都是網絡流行文化對嚴肅文化的開涮，說明網絡流行文化崇尚的就是娛樂化、非主流、消解意義，網友在拋梗、接梗中宣洩情緒，尋找社交共鳴。

報導指出，網絡玩梗潮也可能製造「偽語境」，擁有粗鄙化的元素，但現在不越界、不觸及底線地玩梗，不再會被一本正經地批評是人文精神的失落、社會風氣的污染，大家都知道這種娛樂玩法追求新穎、有吸引力，但會轉瞬即逝。

林黛玉「發瘋文學」被認為是網絡流行文化對嚴肅文化的惡搞、開涮。（取材自齊魯壹點）

「藉林黛玉來表達自己心裡獨特的感觸」

對專家學者們來說，有人覺得「林黛玉式發瘋文學」是很有趣的集體發瘋現象，滿足了當今情緒表達的需求，也給現代人們一個更理解林黛玉這個文學經典形象的機會。也有學者認為，將語言學上的「仿擬」修辭稱做是一種「文學」，有把文學庸俗化之嫌，不如以一種積極的話語方式來看待。

千龍網引述《咬文嚼字》主編黃安靖對「林黛玉式發瘋文學」的第一個反應是：「別把文學庸俗化！」他認為，說「發瘋」稍顯誇張，不過也不是什麼大問題。

黃安靖分析，從語言學角度來說，所謂「林黛玉式發瘋文學」屬於「仿擬」修辭，是一種「說話」或「造句」方式。「仿擬」即按照已有的語言形式，臨時造出新的語言形式，根據不同對象可分為仿詞、仿句、仿篇等。「林黛玉式發瘋文學」仿擬的是句子的組合，可歸之於「仿篇」。

「即根據大家熟知的、能叩擊『人心』的林黛玉的說話方式，說出一組新的句子，以此來表達自己心裡獨特的感觸。」黃安靖說，「仿篇」在話語表達中一直存在，它是一個語篇，即一段話，比如「知音體」、「甄嬛體」等都是，但完全不具備文學的要素。

在黃安靖看來， 「仿擬」是一種很重要的造句方式，語言生活中無處不在，它也是推動語言發展的一種重要動因。「不管是知音體、甄嬛體還是黛玉體，我認為都是一種積極的話語方式，不必有什麼苛責。」

「林黛玉發瘋文學」的火爆，也可視為互聯網語境下對語言表現形式的全新認知。（視頻截圖）

「居家的網友多了，大家需要找些樂子」

紅學界專業人士、中國紅樓夢學會常務理事、副秘書長任曉輝表示，經典文學形象林黛玉立體、豐富，她自帶熱搜體質，哪一方面拿出來討論都頗有話題感；而且，現在有的地方處於新冠疫情 封控階段，居家的網友多了，大家需要找些樂子，來提升生活樂趣。

中國藝術研究院紅樓夢研究所編審陶瑋也認為，每個時代的讀者對《紅樓夢》會產生具時代特徵的獨特理解。近來黛玉體、林懟懟體、黛玉發瘋體的流行，是當今讀者對林黛玉敏感、自我、直爽、語言鋒利的個性特點的捕捉和發揮，充分反映《紅樓夢》作為文學經典的影響力。

林黛玉是「紅樓夢」中最經典的人物形象，經常被各種戲劇或網絡流行文化做不同詮釋。（取材自齊魯壹點）

在陶瑋看來，大家抓住了林黛玉敏感、巧嘴，有些尖刻但又率真可愛的特點，正如書中李嬤嬤說：「真真林姐兒一張嘴，比刀子還厲害！」薛寶釵說：「顰丫頭的一張嘴啊，叫人恨也不是，愛也不是。」

陶瑋認為，人們以林黛玉的率真和爽快尖利的表達方式去吐槽或表達對現實生活的種種感受，帶來暢快的同時，也引發很多思考。「黛玉發瘋體是很有趣的現象，滿足了當今情緒表達的需求，但我們不要只關注黛玉這一個特點，而忽略對林黛玉這個文學經典形象更深刻更全面的理解。」

陶瑋表示，《紅樓夢》中的每一個美人都有一個缺點，每個人的性格都是多面的、立體的，這正是曹雪芹塑造人物的精彩之處。書中的林黛玉純真熱烈，才華過人，追求獨立自由，追求自我價值的實現，具有跨越歷史的永恆的藝術價值。建議細讀文本，就可發現林黛玉在巧嘴、敏感、尖銳之外，也有平等待人、善良親和的一面。