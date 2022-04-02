大翻譯運動 其實是一場抹黑中國大外宣？

「大翻譯運動」將央視新聞及網民的留言翻譯成英文。（取材自推特）

「大翻譯運動」呈現的，是中國人民發自內心的聲音？或其實就是一場抹黑中國的大外宣？

俄羅斯入侵烏克蘭 戰事已超過月餘，儘管西方國家一直希望中國能發聲譴責俄羅斯，但中國仍試圖保持中立的形象。不過，在受到嚴重審查的中國社媒平台上，支持俄羅斯的言論隨處可見。有專家觀察認為，中國在國內的宣傳似乎才是官方對烏克蘭戰爭的真正態度。

大翻譯運動官方推特。（取材自推特）

美國之音報導，最近，一場名叫「大翻譯運動」（The Great Translation Movement）的網路行動在推特上興起。參與者們將中國社媒上與戰爭有關的評論翻譯成英文，以展現中國國內的真實輿論傾向。

從收留烏克蘭美女到支持普亭大帝，這些來自微博、抖音、嗶哩嗶哩等平台上的親俄好戰言論，透過截圖翻譯內容向西方公開；其中不乏一些帶有濃重民族主義、種族主義、性別歧視的色彩。

「大翻譯運動」將人民日報新聞翻譯成英文，展示官方對人民的宣傳。（取材自推特）

多種語言 1.8萬人關注

「大翻譯運動」推特帳號每日發布多條翻譯，翻譯的語言也從英文擴大到了韓文、日文等。目前獲得了近1萬8000人的關注，包括不少報導中國的記者、學者、觀察人士等。

這場草根運動在「牆外」收穫了不少關注和表揚，但也被中國官媒批評，稱其特意選取極端言論，以煽動外國對華負面情緒。

「我們的目的是向外國自由世界揭露中共大外宣掩蓋下的中國真相，批判中國人的平庸之惡，阻止中國法西斯勢力抬頭，為文明世界做吹哨人，」「大翻譯運動」帳號的發言人向美國之音說明理念。

「大翻譯在海外中文圈受到的反響大部分是積極的，」發言人說。「我們也收到了中文圈外的鼓勵，包括一些日文和英文的網友表示對我們工作的贊同，和一些境外媒體想要對我們進行採訪。」

「我們一直在選取官媒，知名媒體和自媒體之下的精選和多讚言論，對於投稿我們一般要求點讚數要上千，所以我們自認為我們有一套機制，可以保證我們所翻譯的言論是有代表性的。」

面對中國官媒的批評，發言人表示，「大翻譯運動」不是境外勢力的認知戰，中國多年來培養的民族主義情緒才是這場運動興起的原因。

「大翻譯運動」將中國網民對普亭的崇拜翻譯成英文。（取材自推特）

發言人表示，大翻譯運動沒有收到任何境外勢力的資助，全部是由眾多志願者無償花費自己的時間做的。 他說。大翻譯的目的不是為了煽動對所有華人 的負面情緒，而是針對中國的宣傳機器，言論管控措施，失衡的教育系統，和在它們的保護和縱容下沒有任何自我約束的民族主義者。

激進語言 學者憂反感

同樣翻譯著牆內言論的華人推特博主楊涵認同這樣的觀點，不過他不太同意「大翻譯運動」一些過激言論：比如他們說要讓全世界看到中國人的醜陋，「這種武斷的語言方式會引起中間派華人的反感」。

「中國有嚴格的新聞管制，能在中國社交媒體釋放出來的極端言論，都是網管部門默許的言論。」楊涵認為，如果中國放開新聞審查，也就不會有「大翻譯運動了」。

烏克蘭戰爭開始後不久，他被邀請進一個澳洲華人微信群。但他發現生活在澳洲的華人，政治觀點幾乎與北京一致。於是他通過一系列英文推文展示了來自中國官媒的宣傳和虛假信息在微信上的傳播。

該系列推文發布後，楊涵遭到了牆內民族主義博主的攻擊。「我是華人，當然希望祖國富強繁榮昌盛，」曾擔任中國外交官隨員的他說，「愛國主義不是粉紅、官宣的專利，我也愛國，批評就是最高的愛國方式」。

中美印象網站日前轉載前「影響力中國網」總編輯、北京改革與發展研究會特約研究員蘇小玲撰寫的文章，針砭中國在俄烏戰爭期間，民意及輿論一面倒挺俄的現象。

蘇小玲寫道，中國民眾在烏俄戰中出現了極不正常的現象，不譴責這場不義戰爭，反而呈現出諸多幸災樂禍、極為粗暴與惡劣的言論。例如表白霸氣的普亭、祝福俄軍勝利等討好言論。

她指出，烏克蘭是巴基斯坦之外與中國關係最鐵的國家，無論是軍工還是農業，兩國間貿易都非同一般。縱觀中俄關係史，中國反而吃了更多丟失領土的虧。

負面語言 官方急刪除

央視B站帳號日前報導日本 地震消息，視頻中出現大量中國網民對日本人幸災樂禍的彈幕。被翻譯成日語向外傳播後，央視迅速刪除這些評論，僅保留少量對日本民眾祈福的留言。

「大翻譯運動」推特指出，翻譯素材被銷毀，這恰恰是對大翻譯運動最好的鼓勵。

芝加哥大學政治學教授楊大利指出，「大翻譯運動」曝光中國網絡上的負面言論，這讓部分中國網民不得不注意自己的言行。

他說，特別是那些對烏克蘭喊打喊殺的人。「如果說有一些這樣的言論受到曝光，大家感覺到這樣實際上並不合適的話…大家持比較自我批判的態度來看一些事情，這個可能是有一定積極作用的。」

官媒嗆：向反華勢力獻媚表忠

牆外的「大翻譯運動」運行月餘，但帶來的影響已經震動中國官媒。中國網民各式捧俄貶烏留言被向外翻譯，令對外堅持「中立」形象、不干涉他國內政的中國顏面受損。

環球網半個月三次發文譴責該「境外勢力」，旗下公眾號「補壹刀」以「一群對中國有超級可怕想法的人」來形容該團體刻意挑動對華負面情緒。人民日報也批評該運動恬不知恥，以偏概全、拉踩同胞，向反華勢力獻媚表忠。

觀察者網起底「大翻譯運動」背景，這場運動最早源起海外社交平台Reddit上的中文社群ChongLangTV。在對「收留烏克蘭小姐姐」等惡俗言論炒作後獲關注度後，該社群成員開始翻譯更多簡中區的「極端言論」。

這個社群的人員主要是以「神蛆、浪人、鼠人」自稱的「神友」構成。他們當中有滯留台灣尋求庇護的所謂「正義人士」，也有在澳洲自稱揭露中國真相的公民記者，是典型的境外反華人群。

爭議話題 煽動負面情緒

這群人之前活躍在中國境內平台，2019年曾於在百度建立一個「反賊鍵政」的貼吧，轉貼符合他們抹黑中國的內容，以及在外網公布個人隱私。在中國加強清朗網絡整治行動後，這群人在境內的活動空間被壓縮，於是紮堆境外平台。

環球網微信公眾號「補壹刀」指出，「大翻譯運動」從俄烏衝突後擴散，取材向中日、中韓之間的爭議性話題延伸，煽動這些國家民間的對華負面情緒。

比如，日本人到烏克蘭參戰新聞的網友留言被翻譯，稱中國網民說「自願參與軍事行動的70個日本人必須死絕」。而日前向烏克蘭捐贈1億韓元（約8.2萬美元）的南韓女星李英愛，中國網民的負面留言也被挑出來翻譯，稱中國網民對此感到憤怒，留言李英愛「成功失去中國14億影迷，再見」。另外，日本地震、美國九一一、南韓泡菜……等議題皆被選取，以敏感話題刺激輿論。

「補壹刀」認為，有輿論就會有不同觀點，一些個人言行通過社交媒體形成極化表達，本身就是網絡世界的慣常現象，在任何國家都存在，無需為此感到驚異。如果拿著「大翻譯運動」的標準在其他國家尋找類似言論，肯定也是存在。

軍事觀察員王強建議，要戰勝這個小偷小摸式的 「大翻譯運動」，必須要形成「講好中國故事」光明磊落的大翻譯格局。將有知識、有理想、懂外語、愛國家的青年網民，培養成能真正講好中國故事的翻譯家，成為網絡鬥爭的主力軍和生力軍；從而在與所謂「大翻譯運動」的鬥爭中有更大作為。