東航空難…焦急與悲傷中 未完成的告別

墜機現場附近的祭拜遇難者儀式。（路透）

一切幾乎都是從接機時打不通的電話開始的。2022年3月21日，東方航空MU5735班機在廣西省梧州市藤縣墜毀，機上132人全部罹難。在等待消息的煎熬裡，家屬們重複著與罹難親友最後的話或信息。裡面有長長的傾訴，和無人應答的問句。在焦急與悲傷當中，回憶是一段段未完成的告別。

東航MU5735班機墜毀原因仍不明，專業人員已展開機上兩個黑盒子的判讀作業。空難真相也許需要一些時間才會出現，澎湃新聞在事件發生不久經由訪談，以第一人稱記錄罹難乘客家屬們真實的聲音。

東方航空失事客機罹難乘客家屬從失事現場帶走一培土，表達對親人的追念。（取材自中新網）

我們很少吵架 打算結婚

遇難者：藺河如（化名），女，36歲

講述人：未婚夫黃寧（化名）

我以前坐過好幾次飛機，從來沒有想過飛機真的會垂直地掉下來。

她以前在老家雲南工作。6年前，她來廣東汕尾找朋友並留下來。我在飯店做廚師，她那時做服務員。我和她同年，我追的她，之後我們就在一起。我們很早就有結婚的打算，因為這幾年疫情 給耽擱了。今年春節，雙方父母商量好，等我們過完36歲本命年就去登記結婚。

今年春節，我們先後去對方的老家。我們去她老家時坐飛機，回來時改成坐高鐵。因為飛機顛簸，我總是很害怕。那一次，因為她爸爸腿受傷，要拆鋼板，她沒有跟我一起回廣州。這幾年，她往返廣東和老家大都坐飛機，因為坐高鐵轉汽車要花上兩天，而飛機當天就可以到達。

3月21日下午兩點多，我到機場接她，一直等不到她。給她打電話，打不通，發微信 問她出口在哪兒，她沒回。我們感情一直很好，很少吵架，每次吵完架，我會跟她道歉，抱著她說我錯了，從來沒有隔夜不說話的。

我很擔心。16點29分，我給她發了一條微信：「我擔心了，又過了一個半小時了。」後來聽朋友說，飛機出事了，對方把出事的航班發給了我，我看到就是這趟飛機…。 航班失事乘客的家屬，在老家點起蠟燭為親人祈福。（取材自極目新聞）

雖然知道飛機失事，很難有人生還，但還是盼望有奇蹟發生。我想知道為什麼飛機會出事。

弟弟走了 感覺像在做夢

遇難者：林鵬（化名），男，21歲

講述人：哥哥

我們老家河南商丘，隨父母做生意，到昆明8年了。飛機上的是我親弟弟，在廣州理工學院讀書，今年就要畢業。我們兄妹三個年齡相差不大，我23，弟弟21，小妹18。小妹在讀高中，今年考大學。

弟弟學校暫時沒有開學，疫情嚴重。他打工剛回來，寒假工，打工的地方離我昆明楊林鎮不遠，在我這玩了幾天。去廣州是老師有事讓去的，具體我也不太清楚。這也是我最後一次送他坐車去機場。

我還沒去藤縣，父母傷心過度，輸液中，我還要照顧，只能等消息。我現在一秒也不敢離開老媽，醫師說輸液只能補充能量，精神方面只能安撫。老爸是想看孩子最後一眼，我都不知怎麼安慰，碎片都難找。

百年一遇的事情，怎麼讓俺這個普通的家庭遇到了？這兩天親朋好友也比較多，有的接待不了，我整個人跟傻子似的。政府部門看望多次，我們也非常理解。我想早一步到事發地。

哎呀，天塌了呀。我現在還是感覺在做夢，問老天，我是在做夢嗎？能找到一個完整的遺體也好。

家屬焦急的在現場外等待。（路透）

這次登機 忘了祝他平安

遇難者：陳俊杰（化名），男，34歲

講述人：妻子

我們兩個家在昆明，他是從昆明到廣州去出差。那天，朋友發信息給我，妳要是回昆明，不要坐飛機，不安全。我查了一下，知道他在那架飛機上。我給他打電話都打不通。

我丈夫跟我相差兩歲，是我去雲南麗江旅遊時認識的，他搭訕我，傳說中的艷遇吧。我丈夫性格上沒什麼特點，就在生命安全上面比較膽小，很會保護自己，他很怕受傷，很怕疼。

看到飛機墜落的視頻，覺得他當時應該是很絕望的。他每次坐飛機，顛簸一下都很緊張。這次飛機的事故，真的，太嚴重了。

我們女兒4歲。3月20號生日，娘家柳州這邊公司還在初期階段，我走不開。她爸爸出差前一天晚上，我跟他和孩子視頻。他視頻裡說，航空公司改簽了三次航班。那時我心思都在孩子身上，也沒注意到，他機票改到了幾點。

以前每次他出行，他都會跟我說，他登機了，我每次都會跟他說，一路平安。但這次，他沒有告訴我他登機，我也忘了。

我們那天幾乎就沒什麼聯繫。只有中午12點半，他跟我發了一條微信，那時他應該是在去機場的路上。他說，妳周四回昆明，看機票便宜就坐飛機回來，相對高鐵安全一點。我回覆他，知道了。

一名遇難者家屬在現場哭紅了眼。（路透）

小姨備孕計畫 沒機會了

遇難者：李芳（化名） ，女，34歲

講述人：侄女

如果不是瑞麗疫情嚴重，封城、隔離，沒辦法正常工作，小姨也不會去昆明上班，後來也不會坐上這架飛機。

我小姨2018年開始做翡翠主播，這個行業需要晚上直播，她工作很認真，經常凌晨才下班。瑞麗封城後常居家隔離，沒法正常工作。去年8月初，小姨去了昆明上班。前幾天，小姨微信跟我說她想回家，但考量回來再出去要隔離14天，費錢又費時間，她改去搬到廣州的公司。

我從新聞裡看到飛機出事，沒有想到小姨會在飛機上。我大哭，想起出事前，她最後一條朋友圈：究竟是怎樣的終點，才配得上這一路的追逐和奔波。

我小姨非常努力，不屈於現狀，不然也不會34歲了還在外面打拚。我姨夫留在老家，他們結婚後，一直沒有生小孩。小姨跟我奶奶說，她準備今年年底回家備孕。但再也沒有機會了。

因為瑞麗屬於隔離狀態，我們沒有辦法第一時間趕到梧州，所以發了有關小姨的抖音 視頻，祈禱她能回來。沒想到被網友噴是藉家裡人去世蹭熱度。3月25日凌晨，我發致歉信，之後整夜沒睡著。我現在不敢發抖音了，害怕被噴。

我奶奶在抖音下面評論，仍一遍一遍地轉發小姨的視頻。因為對於老人來說，抖音力量很大，或許能找回她的女兒，而且看照片也是一種寄託和思念。 陳執搭乘網友的車靠近墜機現場時。（取材自澎湃新聞）

想告訴她 「做我女朋友」

遇難者：袁思憶（化名），女

講述人：朋友陳執

3月21日接近下午4點的時候，網上有一些村民拍了飛機殘骸視頻，還有一個礦業公司監控拍到墜機畫面。我一直在祈禱是假的。4點10分不到，手機推送官方消息，確定墜毀。那晚從遵義市區趕回縣城的家，高速一個半小時，我坐車上從頭哭到尾。

我媽僅知道她是我一個朋友，不知道她可能即將成為我女朋友。我偶爾會被催婚，畢竟28了，還沒有正式談過戀愛。晚上看到飛機垂直落地的新聞，瞬間我心碎了。

很慶幸，我坐上去藤縣的最後一班車。在藤縣找到酒店，發微博求助網友如何去現場。有網友帶我去靠近墜機現場的高速路旁，說那邊24小時搜救，他不敢再冒險，只能把花放在路旁。當時下著非常大的雨，非常冷，很高興能離她這麼近，我放的花希望她能看到。 陳執放在墜機現場附近的花束。（取材自澎湃新聞）

我和她的聊天紀錄還在，最後的紀錄是在21日中午，我說有機會一起玩，我給她當導遊。她樂觀幽默，追求時尚，愛美，愛笑。我們都想去南極看極光。我平時喜歡做南瓜餅，她說哪天可以吃一下。我們就見了三次，但是我時時刻刻記得她的面孔。

我沒有明確地給她表達愛意，儘管她問了我，你是不是喜歡我，我沒有正面回答。如果我能順利進入搜救現場，我想親口告訴她那句話：「我喜歡妳，做我女朋友妳答應嗎？」

已經問不到了。