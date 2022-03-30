「通勤」雲南、廣東間 坐上東航失事班機的玉石商人們

正在進行玉石直播的從業者。（取材自上觀新聞）

「東航失事班機上有2名玉石商」，雖不相識，同行聽聞噩耗仍在朋友圈用自己的方式悼念。哀傷之外，他們也多了些擔心，但為生計，這條通勤之路仍得走下去。

2022年3月21日，從昆明飛往廣州的東方航空MU5735航班在廣西墜毀，123位乘客和機組員全數罹難。周寧得知消息，心裡「咯噔」一下；作為從業十餘年的玉石商，他深知MU5735是「珠寶玉石專線」，兩名同行就在這班飛機上。業者在為這起不幸事件哀悼的同時，也不禁感慨著一段玉石業的沉浮。

失事客機事故核心現場展開拉網式搜索。（新華社）

東航失事 玉石業悼同行

「平安扣整體圓滑順暢，寓意事事圓滿，事業一帆風順，家庭圓滿幸福……」這一頁由救援人員在MU5735航班失事現場發現，寫有介紹平安扣解說詞的紙張，讓不少人揪心。

這也許是航班上一名從事翡翠直播的女孩的隨身物品。極目新聞報導，一名在德宏做珠寶生意的商人表示，這是22歲女孩小周留下的筆記，小周與人相處融洽，性格上進，聲線好聽，此次搭乘MU5735次航班，是為了去廣州做直播。

周寧也從新聞報導上看到女孩小周的故事。他惋惜地說，這兩年受線上購物的衝擊，加上新冠疫情 的影響，線上直播成為玉石行內的重要銷售方式之一。小周也許正是在這股玉石直播熱潮中入行的。

「紙張上的話就是直播時介紹平安扣的常用語，對熟練的人來說信手拈來。她特地做了筆記，可見用心，也有可能是這一行的初學者。」周寧說。

小周在事故現場遺下寫有一頁寫有介紹平安扣解說詞的紙張。（取材自央視新聞）

與小周同公司的靜靜也在這趟航班上。她34歲，同樣是一名玉石主播，這次前往廣州出差。靜靜的朋友曉麗說，靜靜是雲南瑞麗人，2021年才踏入主播行業，常在昆明工作至深夜，某日凌晨3時她曾在社交平台寫下：「我很認真對待這份職業，希望付出能有收穫。」

在曉麗眼中，靜靜是一個「熱情、堅強，一直向上」的女孩，性格很好，與人為善。得知她乘坐的航班失事，曉麗十分震驚，忍不住流淚。

各式精美的玉石，下方兩排為平安扣。（取材自南方都市報）

玉出雲南 運送廣東加工

在廣東省佛山市平洲玉器街，說起失事航班MU5735上的同行，來自雲南的老闆娘也抹起了淚：「不相識，但知道奔波的辛苦。」

南方都市報報導，失事MU5735航班的旅客中，有在雲南、廣東等地工作的玉石主播和商人，這並非巧合，因為這是平洲玉器街從業人員再熟悉不過的「珠寶玉石專線」。

獨特的地理位置和豐富的珠寶玉石資源，讓雲南成為中國重要的玉石集散、加工、銷售中心和貿易通道，邊陲小城瑞麗更是全國最大的翡翠玉石集散地之一。玉石通過邊貿，經瑞麗、騰衝、盈江等地，從資源國流入毗鄰的消費大國。

從業十餘年的溫萍介紹，「瑞麗能夠第一時間承接到玉石，本身也有著『東方珠寶城』美名，但自身加工條件不成氣候，所以原料會被運到廣東揭陽、佛山平洲或肇慶四會等地。」報導指出，俗話說「玉出雲南」，其實人們買到的從雲南發貨的玉器，基本是從廣東加工後回流。

河南南陽的工匠將獨山玉工藝帶到四會，廣州華林寺的玉器加工傳入平洲，揭陽作為僑鄉則承接了不少玉器翻新的委託，各自逐漸發展成為今日的集散地。四會擅長擺件，如擺在玄關的對象、孔雀、鳳凰；揭陽擅長調水調色，將小件在方寸之間打磨翻新、重新設計鑲嵌；而平洲擅長光身件，如手鐲、蛋麵、平安扣。

業者說，瑞麗能第一時間承接到玉石，但自身加工條件不成氣候，所以原料會被運到廣東等地加工。（取材自南方都市報）

追溯起來，平安扣於平洲玉器行業還有著特殊的意義。1972年11月，位於平洲的平東墩頭玉器廠開辦後第一筆訂單，就是打磨翻新25個翡翠玉耳扣（平安扣）。這也是MU5735空難發生後，從業者從小周留下的紙條，馬上識別出這是玉石直播中常見的話術。

溫萍介紹，平安扣是玉器成品中常年熱銷的器型之一，材質有可能是翡翠、白玉，青玉等。在行家穿梭的平洲毛料市場，一片合格的料子會首先考慮製作成手鐲，圓環能告訴買家從中可吸出多少鐲胚。而製作手鐲剩下的鐲芯，往往就是平安扣的原料。

玉城市場上千個直播攤位，人聲鼎沸。（取材自上觀新聞）

線上直播 疫後銷售主力

「瑞麗的直播間是B2C，屬於最終端。平洲屬於B2B專業市場，零售不到5%，與雲南互為上下游的交叉關係。」溫萍說。這種緊密關聯解釋了MU5735旅客集中出現玉石從業者的原因。毛料市場不遠處是細分專業的加工作坊與工廠，最終，成品可能出現在某個直播間。

「珠寶玉石專線」曾將源源不斷的商人帶往兩地。近兩年，受疫情影響，大批瑞麗的從業人員離開雲南。他們有的來到平洲後，或購買成品，或選購原料就地加工後出售，或是參與更上游的賭石，聚處便是廣東。

中國最大翡翠批發市場之一，位於瑞麗邊境貿易區內的姐告玉城。（取材自姐告玉城官方微信號）

追求高價 他們抱百萬玉石搭機

執飛人們口中「珠寶專線」MU5735航班的，是一架波音737-800NG。航旅縱橫顯示，它的起飛地曾包括位於雲南德宏芒市機場 、雲南麗江三義機場，連接著旅客吞吐量全國第一的廣州白雲機場和雲南的熱門旅遊地，不少到雲南旅遊的廣州旅客都曾乘坐過。

在佛山平洲玉器街工作的何濤表示，MU5735從來都是他從雲南返程的首選，下午出白雲機場後，無論是打的回平洲，還是去揭陽、四會，都能從容地吃上晚飯。

一名曾多次乘坐這一航班的玉石商程晶表示，坐飛機出差對於玉石從業者來說是家常便飯。一些翡翠玉石非常貴重，價值數十萬元到數百萬元不等，為防止快遞途中損傷，商人們往往隨身攜帶這些玉石，乘飛機親自運送。

受疫情影響，姐告玉城市場不時實施管控，需排隊測溫後才能進入，也波及茉業者的生意。（取材自上觀新聞）

珠寶專線 是一條通勤線

「MU5735根本上是一條通勤線、商務線。」溫萍說。「大家可能在廣東這邊待一個星期，在雲南待一個星期，石頭來來去去，哪邊有好價錢就到哪邊出售。這兩年沒辦法在瑞麗搞直播了，很多人就來廣東做生意，但孩子還在雲南讀書，房產也在那邊，家裡人就兩地走動。」

而事發的3月21日前後，於玉器從業者而言是個有些特殊的時間點。近年來，疫情和雨季交替衝擊緬甸 的翡翠經濟，礦場和玉市關停，收窄中國國內市場原料供應。國內原石公盤面臨著巨大的不確定性，「優質板材比成品還貴」。

何濤是MU5735航班2月28日的乘客，他原本要赴德宏盈江的一場「公盤」。「公盤」是一種獨特拍賣方式，賣家公示毛料，業內人士評議出最低交易價格，買家在此基礎上競買。

溫萍表示，業內將緬甸官方舉行的公盤稱為「一次公盤」，原料抵達雲南德宏後，可能會在盈江、騰衝等地舉行標會，也就是「二次公盤」，隨後切割開片加工。如今原料稀缺的行情下，每個能夠舉辦的公盤，對從業者都有著巨大的吸引力。

2月底何濤到後，盈江的公盤因疫情臨時取消。「我們就回來了，其他人有的就跑到騰衝去。」他說，有些人去提貨，有些人想看料，最終都會聚集到3月3日在保山騰衝翡翠博物館旁開幕的毛料交易公盤。3月9日公盤結束，提標、聯繫物流、研究料都要7天，也可能會在騰衝再多看看料，選擇20日、21日的航班回來。

疫情影響下，玉石行業的行情不如從前，今年開年之後的客單量明顯降低，到玉石街逛街的遊客也較往常減少。中緬邊境城市人員流動近乎停滯，航班也改為從保山經停昆明，再飛廣州。也就是3月21日未竟的路線。

「雖然和他們平時來往不多，但得知消息還是很有感觸。短時間內我應該不會乘坐飛機出差，會更多考慮高鐵出行。」周寧表示。周寧的玉石店就開在平洲玉器街。疫情之後，行業的「冬季」仍未過去，兩名同行在失事飛機上的消息，讓他的心情更加沉重。

也有玉石商認為，飛機失事只是小概率事件，從效率等因素考慮，航空仍然是玉石行業可選擇的重要出行方式，「該坐飛機還是會坐」。（文中均為化名）