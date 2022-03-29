「超過35歲，再優秀也不要」 中國職場的隱形歧視

打破職場「35歲門檻」成了兩會熱詞。圖為求職者在招聘會上了解崗位信息。（新華社）

「35歲前是人力資源，35歲後是人力成本。」即使時代飛速進步，在中國，想跨過這道坎仍難。

2022全國兩會期間，「建議公務員考試取消35歲限制」話題登上微博熱搜榜第一。這個討論多年的話題，透露中國許多超過35歲人群面對的就業歧視 。但據統計，中國勞動人口的平均年齡是逐漸上升的，這意味的是，職場上對於勞動者年齡的限制，未能與時俱進同步鬆動，中年人已因此成為「就業困難人群」。

35歲人群面對的就業歧視，使中年人成為「就業困難人群」。此為示意圖。（新華社）

放寬年齡限制 人代提案

澎湃新聞、中國青年報報導，全國人大代表、溫州大學研究員蔣勝男已連續兩年在兩會上建議公務員考試取消35歲限制。蔣勝男是作家、編劇，她與讀者交流中時發現，新冠疫情使許多企業相應裁員，卡在35歲上下的人被裁後想再就業，舉步維艱。

「35歲的隱形年齡歧視，在職場其實一直存在」，她說，其中不少人經驗、水平都不錯，但找工作還是被35歲這道坎兒難住了。她認為，一些公司招聘公告上有明確的35周歲限制，源自於1994年人事部「國家公務員錄用暫行條例」中「公務員招考的年齡不超過35歲」的規定。

「這一年齡限制會向全社會傳遞出一種觀念：35歲以上的人喪失了與全社會勞動力人口公平競爭的可能」。在蔣勝男看來，35歲正是經歷數年職場磨練，業務和待人都趨於成熟之時，被排除在職場外，是人才的巨大浪費，更會影響結婚率、生育率、職業規畫等，「這會成為很大的社會問題。」

她建議先從政府機關和國有企事業單位來糾正性別年齡歧視，對民營企業採取引導政策和措施。由政府部門招考作出表率，逐步放開公務員考試35周歲限制。

全國人大代表、華南師範大學教授林勇也有類似的看法。他表示，2019年中組部修訂「公務員錄用規定」又明確了報考公務員的年齡要求為「18周歲以上、35周歲以下」，這被許多事業單位及企業採用做為招聘標準。

他表示，「35周歲限制」門檻不適應人口長期均衡發展的需要，尤其對90後、00後的婚育主體，其生育二孩、三孩時間或將超過30歲甚至35歲，此時女性想重返職場就會被「35周歲限制」拒之門外。他認為，放開「35周歲限制」是調整生育政策、促進人口增長、提高人口紅利的重要配套舉措。

全國人大代表蔣勝男認為，35歲正是經歷數年職場磨練，業務和待人都趨於成熟之時，被排除在職場外，是人才的巨大浪費。此為求職示意圖。（新華社）

高學歷打工人 落入困境

熱議的社會話題背後，35歲的就業門檻刺痛了許多人。就業困難的不再是過去下崗潮中的低學歷人群，反而是高學歷群體，例如大齡讀研、讀博後準備就業的人，又如互聯網「大廠」裡「非升即走」的中年程序員等。

2022年政府工作報告中提出，「堅決防止和糾正性別、年齡等就業歧視，著力解決侵害勞動者合法權益的突出問題。」但如何落實也受到關注。

全國政協委員、合興集團控股有限公司執行董事兼行政總裁洪明基就在2022兩會中，呼籲相關部門通過立法方式懲治「35歲就業歧視」，並在北上廣等大城市探索放開公務員考試35周歲限制。

在中國青年報發起的網絡調查中，有近九成網民支持洪明基的建議。不過也有網民擔心，上有政策下有對策的情況出現，建議對企業設置年齡比例比較實在。

35歲人群面對的就業歧視，使中年人成為「就業困難人群」。此為示意圖。（新華社）

勞工年齡上升 歧視未解

而年齡真是跨不過的「坎」嗎？據「中國人力資本報告2020」，1985至2018年間，全國勞動力人口（包括學生）的平均年齡從32.2歲上升到38.4歲。國家統計局農民工監測調查報告也顯示，50歲以上農民工佔比越來越多。

換句話說，勞動人口的平均年齡在逐漸上升，但職場上對於勞動者年齡的限制卻未同步調整，這就讓中年人成為「就業困難人群」。而「勞動法」規範勞動者享有平等就業和選擇職業的權利，卻未明確年齡歧視的概念，這也導致在司法實踐中的認定困難。

年齡本就不該成為就業路上的羈絆。下一步，就看中國政府如何接招並做出妥善的安排。

超過35歲求職困難的門檻，刺痛了許多人。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

職場拒35+？聽他們怎麼說

35歲被許多人視為職業危機，那麼他們正面對什麼樣的困境？澎湃新聞訪問了四位年齡在35歲左右的上班族，分別是招聘鏈條中的應聘者、人力資源工作者、業務面試 官、獵頭，以第一人稱述說他們正如何在這場年齡危機中徬徨與自救。

超過35歲 求職好難

口述人：許博文（化名），38周歲，銀行職員

真正有年齡壓力的時候是在34周歲。當時，我一直在找銀行的工作，但99%的招聘公告都寫要35歲以內，很難找到一份招聘公告上沒有年齡限制的。

2011年碩士畢業後，我進入中部地區一家人民銀行工作，三年後考上一所985高校在職讀博。那一年，我31歲，對年齡一點擔憂都沒有，後來進入現在這家位於北京的一間股份制銀行，收入翻倍，但難適應經常出差、應酬喝酒，三年後，我想換工作。

當我意識到這點時已35周歲，在看到35歲連公務員都無法報考，就非常焦慮。而現實是，我一年投了30份簡歷，面試機會也真的不超過5個。那段時間，覺得自己人生沒有機會了，壓力大到讓我常失眠。現在，我沒那麼焦慮了，因為感覺絕望，似乎陷入無路可走的迷茫。

簡歷篩選 暗藏指標

口述人：江瑋城（化名），35周歲，人力資源主管

今年1月，我裸辭，也有年齡上的危機感，現在找工作可能10個崗位裡至少有三四個直接寫35歲以下，投的簡歷回覆也少。還好，我沒買房，沒有房貸的壓力。但我想找稍微穩定一點的工作，要不然，年紀更大，再換就更難了。

2012年，我從上海一所985高校法學類專業碩士畢業，校招進入一家業績至上的銀行，覺得自己像一個工具人。2016年，我跳槽去一家互聯網創業公司做人力資源，我們招聘主要看學經歷，但部門負責人會卡年齡；他說，30到40歲之間經驗雖多，薪酬待遇的要求也比較高。

公司發布出來的職位信息不會寫年齡限制，是考慮到合規的問題，但我們人力資源或者部門負責人在篩選簡歷時會注意到年齡。在簡歷篩選環節，隱藏著一個年齡標準。

加班累到打盹，是中國不少企業常見的景象，這也使得「年齡」和「體力」有時成為企業招聘員工考量的因素。此為示意圖。（路透資料照片）

當上主管 拚到過勞

口述人：周浩（化名），36周歲，金融IT項目主管

2011年，我本科畢業開始從事軟件行業。2014年跳到一家大廠做程序設計。公司有一個軟件調度系統調試的值班制度，基本上24小時on call；還有一個「361」績效考核汰換制度，最後的10%必須每半年淘汰一次。

那段時間，我加班到差點猝死。2017年8月某天，我剛到公司，突覺前胸後背像刀割一樣痛，醫師診斷主動脈夾層，內部血管撕裂。我在ICU裡躺了三四天，身體裡裝上一個動脈支架才救回一命。這次經歷帶來恐慌感，工作不再那麼拚了，一年後，我被開除。

2019年，我33歲出去面試，感覺到年齡有些問題了。面試官會問，為什麼你這個年齡還沒有爬上去？面試十四五個公司僅得到兩個offer，我選擇到現在的金融IT公司做研發經理。招聘時公告未要求年齡，但人力明確告訴我「35歲以上的不要，不管他多優秀」。

職級不符 仍被淘汰

口述人：張洋，25周歲，獵頭

2019年，我本科畢業開始做互聯網獵頭。年薪最低50萬以上，才能達到一個獵頭收費的標準。所有的公司都不會寫年齡限制，但互聯網人都清楚，35歲是個坎。

35歲年薪沒到180萬是要被開掉的。因為這個年齡段的人考慮的維度會很多，從企業的角度來說，這個人能花在公司上的時間不如30歲未婚的人。另一個是，35歲的人沒有25歲的人能熬夜。做互聯網每天熬夜，身體機能下滑快，對企業來說，聘用35歲的人，用工風險也增加。