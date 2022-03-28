當年「擁兵」數十萬…重慶「棒棒」大軍消失中
2010年，一手扛著貨，一手牽兒子的山城「棒棒」冉光輝，被攝影師許康平拍下後，在網絡上傳播並轟動一時，有人說他「肩上扛著家庭，手裡牽著未來」。如今的冉光輝，在「棒棒」行業消亡，自己體力因老去漸衰之際，開始拍視頻、做直播，為未來尋找更多的可能性。
當了一天外賣「步兵」…「這個錢不好掙」
「有人說我送外賣去了，其實就去了一天。」新京報報導，冉光輝說，2021年年底，隨著「雙12」落幕，「棒棒」生意開始進入淡季，在別人的建議下，他嘗試去送外賣。本來想著這活兒不會比當「棒棒」更辛苦，但是真的跑一下，他發現不是那麼回事兒。
在地形複雜的重慶，每一個陌生訂單的具體位置，冉光輝都要琢磨很久。「爬上爬下，有些地方沒有電梯，累得很。我又不會騎車，只能做『步兵』，送貨全靠腿。」冉光輝只跑了兩單就放棄了。「一單四塊五，加起來九塊錢，還要被平台扣三塊。這個錢不好掙。」
一個「棒棒」改送外賣，可能並不是什麼稀奇事，可這個「棒棒」是冉光輝。當年那個一手拽著背上幾乎和自己等高的貨物、一手牽著兒子的形象的冉光輝，一夜間傳遍全國。「轉型送外賣」的消息，也再次引來媒體的關注。
2022年，扛著家庭的冉光輝52歲了。當年照片中的小兒子，現正讀初三面臨中考，商場裡的老兄弟還在幹的只剩十幾個。他仍如以往，早上單穿一件加了薄絨的圓領長袖衫，就匆忙往大正商場趕。
現在的生意…跟以前沒法比
「來了？」「啊。」一路上遇到同行或者商場管理人員，冉光輝會簡單寒暄兩句，但腳下從不遲緩。冉光輝把自帶飯盒放進運貨通道一個不起眼貨架的頂端，再從狹窄又沒有什麼燈光的角落裡拖出自己的平板推車。走到五樓，他把推車在老位置放好，正式開始一天的工作。
作為大正商場生意最好的「棒棒」，冉光輝每天會先和相熟的店面老板打招呼。他的業務集中在四樓和五樓，今天有沒有貨要發、有多少、何時發、發什麼快遞，冉光輝上下溜一圈心裡就能有點譜，剩下的工作就是按照節奏取貨、發貨。
對針織品市場的「棒棒」來說，一年也要分淡旺季。夏天算淡季，衣服輕薄，箱子數量就減少，重量也輕；到了冬天，一個箱子塞不下多少厚衣服，一張訂單得要多發幾個箱子，就能多賺一點錢。但這樣的箱子沉，冉光輝記得自己背過最重的一單，一箱東西超過了400斤。
雖然是這個市場生意最好的「棒棒」，但這幾年越發覺得生意艱難。「現在和十幾年前沒法比。那時候一個舖子一天發七、八件甚至十多件貨出去，現在，有些舖子兩、三天發一件。」冉光輝穿梭在四通八達的商場通道中，只在午餐時間等工作間隙才會放鬆下來。
「這個商場裡，最開始幾十個『棒棒』，現在沒剩幾個人了。也沒有新人入行，我搞不好都是這裡最年輕的。」他說。
冉光輝出身農家，家裡有薄田幾畝，農事忙完一陣閒一陣，空下來的時間就出來做「棒棒」。「一是沒啥其他本事，二是圖個自由。」他用肩膀背、用推車拉、用電動車運……冉光輝的扁擔放在商場裡一個下水管背後，這根俗稱「硬頭黃」的楠竹，從頭到尾都沒有派上過用場。
入行二、三十年…扛出一套房
冉光輝十多歲時就被家裡親戚帶著「上重慶」，一根扁擔兩根繩，朝天門碼頭到處能「撿錢」。他記得當時的行情，從碼頭挑一擔東西上大街約兩、三元。他跑得勤快，從不挑三揀四，這也是「棒棒」們最講究的行規——不挑輕重，有活就要上，挑挑揀揀的會被別人看不起。
從上世紀80年代零零散散做「棒棒」算起，冉光輝入行二、三十年，已是行業中的「老人」。靠著踏實肯幹，加上「明星光環」，冉光輝在大正商場有十多個固定客戶。對「棒棒」們來說，固定客戶很重要。「如果沒有固定客戶，好多『棒棒』一天都搬不到幾箱貨。」
冉光輝多的時候一天要發30多箱貨出去。就這麼五塊、十塊地掙，冉光輝硬生生在重慶解放碑掙出一套房子。「60平方米，不大，2016年時7000多一平方米，40多萬元。」40萬，以扛一包200斤的貨收入10元計算，他扛了4萬包貨。買房後，冉光輝感覺終於給妻兒「一個家」。
冉光輝對自己的成就很有自豪感，但對這個身分並不太認同。他始終覺得，做「棒棒」是賣力氣、上不得台面的工作。
還想再幹十年…但擔心自己隨時會倒下
但即使不認同，作為老前輩，冉光輝早已嗅到這行業冬天的味道，除了嘗試著跑了一天的外賣，他還試過直播賣臍橙，也拍小視頻。「明星棒棒」的光環給他帶來流量，他的視頻帳號粉絲超過10萬。
「有公司找過我，說要簽約合作，沒得意思。」他看過一些合同，覺得當主播和進廠似乎沒有太大不同，錢不能現結、直播時間有規定，連收入都是三七分帳，自己只拿三成。「你看我現在，老家有個啥子事，早上坐個車回去，晚上就回來，要跟哪個打招呼嗎？撇脫得很。」
冉光輝知道自己在逐漸老去，雖然豪情壯志「還要再幹十年」，但他的腰椎已經出過問題，手指也明顯變形，他擔心自己隨時有倒下的一天。
當年重慶的「城市名片」…如今剩不到2000人
冉光輝的經歷，也讓人注意到「棒棒」這行業的困境。隨著城市化進程，當「棒棒」們不再被使用，他們也和冉光輝一樣，轉行送外賣、上工地、進廠、去開滴滴貨運等。這群曾是重慶市當地獨有文化符號的「棒棒軍」，目前數量已不足2000人，正處於逐漸消失狀態。
新京報報導，「棒棒」誕生於20世紀80年代。「重慶市沙坪壩區交通志」記載，1983年，為活化鎮經濟，重慶允許「農民進城搞運輸」，他們扛著一支竹棒兩根繩索，在街頭接活兒謀生，成為都市搬運的重要力量，被稱為「棒棒」。
學者秦潔曾對「棒棒」這個群體進行長期的人類學調查，並寫成《重慶棒棒：都市感知與相對性》一書。書中把「棒棒」定義為「自20世紀80年代以來，在重慶扛著一根竹棒、靠體力勞動支出、以從事人力搬運為主的零散搬運工。」
最盛時，有數十萬「棒棒」大軍在山城穿梭。「棒棒」甚至成了重慶這個城市的一張名片，體現的是當地人的吃苦耐勞、勤勞自立。2009年，在中國重慶城市形象代言人評選活動中，市民票選結果顯示重慶「棒棒」群體入圍前50強。
「新出生的孩子 恐怕不會再有『棒棒』這個概念了」
但數據統計，隨著城市化進程，「棒棒」的人數20年來逐年下降。10多年前給冉光輝拍下照片的許康平，始終關注著這個群體，在他看來，「棒棒」已經消失。
據西北民族大學新聞傳播學院幾名學生近年來做過一次重慶「棒棒」生存現狀調查，最後的結論是，「重慶『棒棒』數量已不足2000人，且以老年人居多。」
在城市建設的推進下，以朝天門碼頭為例，過去數年的改造，階梯已大幅減少。「棒棒」們最常工作的大正商場往朝天門物流站這一條路也被修成坡道，運輸工具的變化，使「棒棒」們成為更廣泛意義上的搬運工。加上快遞、閃送等電商和物流的發展，也擠壓著「棒棒」的生存空間。
「或者可以說，『棒棒』已經消失了。對於曾經數十萬人的這個群體而言，個體的存餘不影響『消失』這個判斷。消失不是等於零，而是約等於零。」許康平有些惆悵地說，新出生的孩子們，恐怕不會再有「棒棒」這個概念了。
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