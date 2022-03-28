當年「擁兵」數十萬…重慶「棒棒」大軍消失中

2013年，雨天搬貨的冉光輝。（取材自澎湃新聞／中國人的一天微信公眾號）

2010年，一手扛著貨，一手牽兒子的山城「棒棒」冉光輝，被攝影 師許康平拍下後，在網絡上傳播並轟動一時，有人說他「肩上扛著家庭，手裡牽著未來」。如今的冉光輝，在「棒棒」行業消亡，自己體力因老去漸衰之際，開始拍視頻、做直播，為未來尋找更多的可能性。

冉光輝接的第一個外賣單子是將兩箱礦泉水和幾包日用百貨從朝天門送到白象居。1.1公里的距離，對他來說不是問題。（取材自界面新聞）

當了一天外賣「步兵」…「這個錢不好掙」

「有人說我送外賣去了，其實就去了一天。」新京報報導，冉光輝說，2021年年底，隨著「雙12」落幕，「棒棒」生意開始進入淡季，在別人的建議下，他嘗試去送外賣。本來想著這活兒不會比當「棒棒」更辛苦，但是真的跑一下，他發現不是那麼回事兒。

在地形複雜的重慶，每一個陌生訂單的具體位置，冉光輝都要琢磨很久。「爬上爬下，有些地方沒有電梯，累得很。我又不會騎車，只能做『步兵』，送貨全靠腿。」冉光輝只跑了兩單就放棄了。「一單四塊五，加起來九塊錢，還要被平台扣三塊。這個錢不好掙。」

2010年6月20日，攝影師許康平在重慶朝天門碼頭拍下冉光輝牽著兒子扛貨的照片。（取材自新京報／許康平供圖）

一個「棒棒」改送外賣，可能並不是什麼稀奇事，可這個「棒棒」是冉光輝。當年那個一手拽著背上幾乎和自己等高的貨物、一手牽著兒子的形象的冉光輝，一夜間傳遍全國。「轉型送外賣」的消息，也再次引來媒體的關注。

2019年12月21日，攝影師在當年同樣的地方，再次給冉光輝父子拍下合照。（取材自新京報／許康平供圖）

2022年，扛著家庭的冉光輝52歲了。當年照片中的小兒子，現正讀初三面臨中考，商場裡的老兄弟還在幹的只剩十幾個。他仍如以往，早上單穿一件加了薄絨的圓領長袖衫，就匆忙往大正商場趕。

由於長期搬運重物，冉光輝的手磨出了不少老繭。（新華社）

現在的生意…跟以前沒法比

「來了？」「啊。」一路上遇到同行或者商場管理人員，冉光輝會簡單寒暄兩句，但腳下從不遲緩。冉光輝把自帶飯盒放進運貨通道一個不起眼貨架的頂端，再從狹窄又沒有什麼燈光的角落裡拖出自己的平板推車。走到五樓，他把推車在老位置放好，正式開始一天的工作。

作為大正商場生意最好的「棒棒」，冉光輝每天會先和相熟的店面老板打招呼。他的業務集中在四樓和五樓，今天有沒有貨要發、有多少、何時發、發什麼快遞，冉光輝上下溜一圈心裡就能有點譜，剩下的工作就是按照節奏取貨、發貨。

冉光輝喜歡夏天，赤裸上身工作他覺得更方便。（取材自新京報／許康平供圖）

對針織品市場的「棒棒」來說，一年也要分淡旺季。夏天算淡季，衣服輕薄，箱子數量就減少，重量也輕；到了冬天，一個箱子塞不下多少厚衣服，一張訂單得要多發幾個箱子，就能多賺一點錢。但這樣的箱子沉，冉光輝記得自己背過最重的一單，一箱東西超過了400斤。

雖然是這個市場生意最好的「棒棒」，但這幾年越發覺得生意艱難。「現在和十幾年前沒法比。那時候一個舖子一天發七、八件甚至十多件貨出去，現在，有些舖子兩、三天發一件。」冉光輝穿梭在四通八達的商場通道中，只在午餐時間等工作間隙才會放鬆下來。

「這個商場裡，最開始幾十個『棒棒』，現在沒剩幾個人了。也沒有新人入行，我搞不好都是這裡最年輕的。」他說。

最初幾年，冉光輝一家租住在破舊不堪的棚戶區，孩子只能在灶台旁支個小桌，藉著廚房的燈光做作業。（取材自央視）

冉光輝出身農家，家裡有薄田幾畝，農事忙完一陣閒一陣，空下來的時間就出來做「棒棒」。「一是沒啥其他本事，二是圖個自由。」他用肩膀背、用推車拉、用電動車 運……冉光輝的扁擔放在商場裡一個下水管背後，這根俗稱「硬頭黃」的楠竹，從頭到尾都沒有派上過用場。

一包一包地扛，冉光輝扛出市中心一套房。（取材自央視）

入行二、三十年…扛出一套房

冉光輝十多歲時就被家裡親戚帶著「上重慶」，一根扁擔兩根繩，朝天門碼頭到處能「撿錢」。他記得當時的行情，從碼頭挑一擔東西上大街約兩、三元。他跑得勤快，從不挑三揀四，這也是「棒棒」們最講究的行規——不挑輕重，有活就要上，挑挑揀揀的會被別人看不起。

從上世紀80年代零零散散做「棒棒」算起，冉光輝入行二、三十年，已是行業中的「老人」。靠著踏實肯幹，加上「明星光環」，冉光輝在大正商場有十多個固定客戶。對「棒棒」們來說，固定客戶很重要。「如果沒有固定客戶，好多『棒棒』一天都搬不到幾箱貨。」

冉光輝多的時候一天要發30多箱貨出去。就這麼五塊、十塊地掙，冉光輝硬生生在重慶解放碑掙出一套房子。「60平方米，不大，2016年時7000多一平方米，40多萬元。」40萬，以扛一包200斤的貨收入10元計算，他扛了4萬包貨。買房後，冉光輝感覺終於給妻兒「一個家」。

回到家的冉光輝，常陪兒子一起做作業，雖然他一點都看不懂，但看著兒子用心讀書，他就挺知足。（取材自澎湃新聞）

冉光輝對自己的成就很有自豪感，但對這個身分並不太認同。他始終覺得，做「棒棒」是賣力氣、上不得台面的工作。

還想再幹十年…但擔心自己隨時會倒下

但即使不認同，作為老前輩，冉光輝早已嗅到這行業冬天的味道，除了嘗試著跑了一天的外賣，他還試過直播賣臍橙，也拍小視頻。「明星棒棒」的光環給他帶來流量，他的視頻帳號粉絲超過10萬。

「有公司找過我，說要簽約合作，沒得意思。」他看過一些合同，覺得當主播和進廠似乎沒有太大不同，錢不能現結、直播時間有規定，連收入都是三七分帳，自己只拿三成。「你看我現在，老家有個啥子事，早上坐個車回去，晚上就回來，要跟哪個打招呼嗎？撇脫得很。」

冉光輝在微信上接搬運業務。他也開始拍視頻、做直播，為未來尋找更多的可能性。（新華社）

冉光輝知道自己在逐漸老去，雖然豪情壯志「還要再幹十年」，但他的腰椎已經出過問題，手指也明顯變形，他擔心自己隨時有倒下的一天。

當年重慶的「城市名片」…如今剩不到2000人

冉光輝的經歷，也讓人注意到「棒棒」這行業的困境。隨著城市化進程，當「棒棒」們不再被使用，他們也和冉光輝一樣，轉行送外賣、上工地、進廠、去開滴滴貨運等。這群曾是重慶市當地獨有文化符號的「棒棒軍」，目前數量已不足2000人，正處於逐漸消失狀態。

常年用手抓取貨物，冉光輝的手掌不僅老繭多，手指關節也嚴重變形。（取材自央視）

新京報報導，「棒棒」誕生於20世紀80年代。「重慶市沙坪壩區交通志」記載，1983年，為活化鎮經濟，重慶允許「農民進城搞運輸」，他們扛著一支竹棒兩根繩索，在街頭接活兒謀生，成為都市搬運的重要力量，被稱為「棒棒」。

學者秦潔曾對「棒棒」這個群體進行長期的人類學調查，並寫成《重慶棒棒：都市感知與相對性》一書。書中把「棒棒」定義為「自20世紀80年代以來，在重慶扛著一根竹棒、靠體力勞動支出、以從事人力搬運為主的零散搬運工。」

最盛時，有數十萬「棒棒」大軍在山城穿梭。「棒棒」甚至成了重慶這個城市的一張名片，體現的是當地人的吃苦耐勞、勤勞自立。2009年，在中國重慶城市形象代言人評選活動中，市民票選結果顯示重慶「棒棒」群體入圍 前50強。

「新出生的孩子 恐怕不會再有『棒棒』這個概念了」

但數據統計，隨著城市化進程，「棒棒」的人數20年來逐年下降。10多年前給冉光輝拍下照片的許康平，始終關注著這個群體，在他看來，「棒棒」已經消失。

據西北民族大學新聞傳播學院幾名學生近年來做過一次重慶「棒棒」生存現狀調查，最後的結論是，「重慶『棒棒』數量已不足2000人，且以老年人居多。」

從大正商場到朝天門碼頭物流貨運中心，「棒棒」們每天在此穿梭。（取材自新京報／許康平供圖）

在城市建設的推進下，以朝天門碼頭為例，過去數年的改造，階梯已大幅減少。「棒棒」們最常工作的大正商場往朝天門物流站這一條路也被修成坡道，運輸工具的變化，使「棒棒」們成為更廣泛意義上的搬運工。加上快遞、閃送等電商和物流的發展，也擠壓著「棒棒」的生存空間。

「或者可以說，『棒棒』已經消失了。對於曾經數十萬人的這個群體而言，個體的存餘不影響『消失』這個判斷。消失不是等於零，而是約等於零。」許康平有些惆悵地說，新出生的孩子們，恐怕不會再有「棒棒」這個概念了。