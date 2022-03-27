排隊人潮不見了…出生率崩跌 醫院產科變「慘」科

中國出生率下滑，讓產科醫院受到重大衝擊。圖為在河北石家莊新樂市醫院新生兒科，護士在給新生兒撫觸。(新華社)

3月7日，北京 市第一中西醫結合醫院東壩院區人頭攢動。各個科室門前都排著隊，唯獨婦產科的等候區只坐著兩個人。

北京市第一中西醫結合醫院東壩院區原名東壩醫院，東壩醫院的婦產科曾經很輝煌，年分娩量一度達到三、五千，這個資料在2014至2016年期間掉到了1800左右，但在去年跳水到不足150，縮水九成。

經歷產科危機的不止東壩一家。北京恒和醫院是一家二級高端私立醫院，但近年來產科病人數量下降，營運不下去，將被民營婦產科頭部醫院和睦家兼併。

根據國家統計局、國家衛健委發布的資料，中國2016年至2021年新出生人口數連年下降，分別為1883萬、1765萬、1523萬、1465萬、1200萬和1062萬人。社科院在2019年1月發佈的《人口與勞動綠皮書》中就指出，中國人口負增長的時代即將到來。而醫院裡的產科，是最早感受變化的地方。

產科曾經「一床難求」 被迫庭院中加床位

「2016年10月是我們院分娩量的最高峰，共接生了約300個嬰兒，平均每天10個。記得有一晚，我基本沒休息，收了7名待產婦，做了4台剖宮產手術 。」北京東城區婦幼保健院副主任醫師王霞回憶說。

2016年的甘肅省婦幼保健院，從正月初一到正月初八8天共迎來352個猴寶寶。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

當時正值「全面二孩」政策實施十個月，第一批生育二孩的需求一股腦地釋放出來。政策出台以後，很多夫婦都抓住分娩年齡的尾巴再生一個，王霞稱，「很多都是70後，接近40歲的夫婦生二胎」。據當時的國家衛計委統計，2016年，二孩及以上出生人口占全國出生總人口逾四成。

那時候，媒體關於產科「一床難求」的報導鋪天蓋地。為了應對分娩量的攀升，北京朝陽醫院把7個單間病房改造成了雙人間，北京市東城區婦幼保健院也在室外的庭院中加了床位。「聽說別的院還有加板凳的，編號板凳一、板凳二……」王霞說。

當時國家衛計委為解決婦幼健康服務資源不足的問題，提出要加強省、市、縣三級婦幼保健機構建設，增設產科床位8.9萬張，力爭「十三五」時期增加產科醫生和助產士14萬名。

民營醫院由此看到了婦兒醫療的潛在市場，早先入局的婦產專科醫院主打高端市場，目標受眾為北上廣的外籍和高收入群體，後入局的莆田系則著重在成都、青島等二線城市填補空白。

當公立和民營醫院摩拳擦掌準備迎接一波生育小高峰的時候，現實卻如一盆冷水澆下。

中國出生率崩跌，當年紅極一時的產科從人頭攢動，變成難得看到幾個人。圖為內蒙古呼和浩特市婦幼保健院婦產科內，醫務人員準備為孕婦做胎心監測。（新華社）

產婦數斷崖式下跌 幾年跌剩五分一

2019年是豬年，北京市朝陽區婦幼保健院院長于亞濱發現，那年的分娩量還沒有超過2017雞年。2016年朝陽婦幼保健院全年分娩量為接近5800，此後逐年下滑，2021年下降至2000出頭。

在距離北京400公里的河北省邯鄲市館陶縣，縣人民醫院婦產科主任、副主任醫師張潔文稱其科室分娩量從2016年的1500多掉到了去年的789，「今年前兩個月，我們科才生了50多個孩子」。

王霞所在的北京市東城區婦幼保健院的產婦數量也出現了斷崖式下跌，現在每月也只有三、四十的分娩量，僅為前幾年的五分之一。造成這一現象的原因，除了生育意願不強，還與東城區近年來的人口疏解政策有關係。

上海市第一婦嬰保健院教授段濤分析，生育率下降對產科的衝擊，公立二級及以下醫院受的影響明顯大於三甲醫院。大多數區級婦幼保健院屬於二級醫院，因此他們受到的影響比較大。

劉建剛解釋說，在整體分娩量下滑的情況下，以前在三甲醫院建不上檔退而求其次去二級醫院建檔的孕婦，現在可以去三甲生孩子了，因此三級醫院的產科門診量總體上還是比較大的。

產婦數量斷崖式下跌，幾年跌到只剩當年的五分之一。圖為河南省焦作市溫縣婦幼保健院的醫務工作者為新生兒做護理。(新華社)

醫師無奈：3成工資蒸發了

段濤稱，在公立三級醫院中，婦幼專科醫院受到的影響更小。一方面原因是這些醫院術業有專攻，已經形成了一個競爭優勢和競爭壁壘，許多人將專科三甲醫院作為自己生孩子的首要選擇。另一方面原因是，近兩年受疫情 影響，綜合醫院的疫情管控會更嚴格一些，許多人也會轉而去婦幼專科醫院生孩子。

中國疾控中心的劉豔輝監測了2014至2019年北京（海淀區和朝陽區）、成都、武漢、深圳四市的產科衛生資源配置與利用情況後發現，「2017年以後，除了公立三級外，其他類型助產醫療機構產科床位使用率和產科醫師工作負荷均明顯降低」。

張潔文稱，2010年她的科室太忙，分成了婦產一、婦產二、婦產三科，有將近30個婦產科醫護人員。現在改成了兩個科，醫護人員只剩下十幾人。

工作量的減少意味著收入的減少。不論公立還是民營，醫師的工資結構都由基本工資、績效組成。王霞稱，產科不景氣的這幾年，她的工資大概減少30％。

「現在很少見到24、5歲的初產婦了」

分娩量下滑的同時，孕產婦的平均年齡也在提高，多位受訪醫生都表示，現在很少見到24、5歲生孩子的初產婦了，大多數初產婦都是30歲左右。

于亞濱表示，孕婦初產年齡增大，意味著生產的風險會有一定程度的增加，從這個角度來說，產科醫生面臨的挑戰是越來越大的。「但根據要求，孕產婦死亡率還得壓低，這就對於婦產科醫療技術要求越來越高」。

為滿足不同層次的孕產婦需求，于亞濱還打算建特需病房，也就是硬體設施堪比酒店，環境溫馨、服務全面的VIP病房。

在于亞濱看來，過去幾十年，公立醫院主要解決孕婦能否住進醫院生孩子的問題，現在的矛盾變成了如何讓她們生得舒適的問題。「這一代90後孕婦基本都是獨生子女，從小一人睡一個房間，而且是在父母的呵護下長大的，哪裡能受得了8個人在一個房間，隱私全無。」

館陶縣人民醫院也稱將打造特需病房。北京宣武醫院婦產科主任王世軍教授說，該院對於產科病房進行了整體裝修改造，產科的醫護人員、產科床位也將隨著孕產婦的變化而及時作出調整。

私密整形、產後醫美…醫院轉型求生

公、私立醫院都拉長了服務鏈條。從產前保健，到產後康復，各個醫院想盡辦法。

過去一年，北京市東城區婦幼保健院已經啟動將孕前保健和臨床相融合的工作。該院負責全區的孕前和婚前檢查。保健院希望能抓住這部分病人，轉診到院內相對應的科室。王霞稱，「過去病人多，我們這方面的工作做得不是那麼細緻，現在病人少了，我們希望能提供更全面的一條龍式的服務。」

北京宣武醫院與河北館陶縣人民醫院還打算開展產後康復門診，處理產後帶來的骨盆疏鬆和一些併發症的問題。

出生率下滑，醫師的荷包也變薄了。圖為廣東深圳市婦幼保健院內的新生兒。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

北京市東城區婦幼保健院還與協和醫院成立了醫聯體，協和的產科醫生定期去前者醫院坐診。有一些危重病人本需要轉診到協和去做手術，但協和醫院的專家來了，患者就不必過去。在醫聯體模式下，東城區婦幼保健院也可以收一些疑難病人。

當公立醫院開始建特需病房，無形中會一步步蠶食民營醫院生存空間。民營醫院一直以優質服務為賣點，但公立醫院毫不遜色的病房環境、更低的價格，再加上高社會信譽度和高水準的醫療團隊，更多的孕婦將被吸引過去。

還在掙扎求生存的民營婦產科醫院要麼拓寬業務，要麼直接轉型。有醫院在大力發展私密整形、產後醫美等業務，還有醫院保留產科人員和床位，將重心轉向發展口腔科業務。

「今後，公立醫院和民營醫院的產科將會越來越像的，前者開始做服務、做品質了，後者開始提高分娩和產後技術了。」段濤分析稱。