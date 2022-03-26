鞠婧禕「鞠學」風行 背後藏容貌焦慮

不少女孩都想要擁有鞠婧禕的美貌。（取材自微博）

「鞠學」眼妝、窄臉、皮相化妝、偽素顏…從「4000年美女」身上學來的美麗密碼，小姐姐追求顏值飛升，卻落入單調審美的焦慮。

鞠婧禕在2019年的愛奇藝尖叫之夜以絕美的妝容一戰成名。（取材自微博）

★女星鞠婧禕 一戰成名

中國娛樂圈有一門神秘的學問，叫「鞠學」，這門學問完全圍繞著女星鞠婧禕轉。粉絲們仔細研究鞠婧禕的眉眼妝容與標誌性美妝手法，只要能依樣打造出高顱頂、頭包臉、明艷感的視覺效果，那麼你就拿到了一組由普通人顏值飛升的美麗密碼。

「鞠學」究竟是什麼？ZAKER新聞根據豆瓣網友「十級鞠學學者」的總結，鞠學妝容就是毛茸茸的野生眉、長且根根分明的睫毛、巨大臥蠶、黑色美瞳、啞光霧面底妝及模糊唇線。這套妝容還要疊加鞠婧禕標誌性的蓬鬆側分長捲髮。

在還沒在找到這套妝造風格前，頂著「4000年美女」稱號的鞠婧禕，在美女遍地的中國娛樂圈裡，只是一個清秀淡顏小偶像。

鞠婧禕在2019年的愛奇藝尖叫之夜一戰成名，她身著黑色方領絲絨長裙，長捲髮蓬鬆飄逸，在精緻妝造的加持下，鞠婧禕顯得膚白勝雪，媚眼如絲。在她豔壓全場後，「鞠學」火爆出圈。

★平台推仿妝 風靡全網

小紅書 、B站、抖音 出現無數鞠婧禕黑絲絨仿妝教程。

各路達人齊下場，用研究世界名畫的架式，拆解起鞠婧禕的妝容，叫響了「眶骨後置」、「頭包臉」、「面部折疊度」、「第一眼美女」等美妝術語。

美妝博主「一一隻是黑貓」是研究「鞠學」的集大成者。在鞠學眼妝以外，她還深入研究了鞠學窄臉、鞠學皮相化妝、鞠學偽素顏、鞠學自拍等眾多「鞠學」分支。

「鞠學」在美妝博主和年輕女孩的追捧下成為流行，背後卻藏著資本和網路的推波助瀾。

以女性用戶為主體的平台小紅書上，鞠婧禕相關筆記多達27萬篇，數量遠超楊冪、迪麗熱巴兩位女演員。

小紅書是美妝品牌的營銷重鎮，新榜研究報告顯示，2021上半年，美妝商業筆記是品牌在小紅書上投放量最大的商業筆記類別。

抖音、B站的情況與小紅書類似，美妝品牌是短視頻平台最大的廣告主之一。為了賺取廣告收入，內容社區型平台對「鞠學」大行其道喜聞樂見。

修圖、美顏相機類軟件緊跟熱點，推出鞠婧禕同款「紅絲絨」、「白開水」濾鏡。醫美平台上則充滿分析鞠婧禕整容、化妝換頭史的「技術帖」，通過揭秘鞠婧禕，推廣各種醫美項目、整容手術。花西子等美妝品牌則直接請到鞠婧禕擔任代言人，吸引消費者。

一時間，品牌、平台、美妝博主、營銷號、美容醫托…各顯神通，推動「鞠學」風靡全網。

各種「鞠學」化妝教程。（取材自ZAKER新聞）

★95後近八成 不滿長相

報導指出，某種程度上，「鞠學」風行背後，是社會上日益嚴重的容貌焦慮現象。

央視財經2021年5月的一則報導顯示，據不完全調查，95後年輕人中近八成人表示容貌焦慮。其中對自己容貌非常不滿意，需要很多醫美項目提升顏值的重度焦慮者占4.5%。

2021年，中青校媒面向全國2063名高校學生發起關於容貌焦慮的問卷調查，結果顯示，對於長相與身材，59.03%的大學生存在一定程度的容貌焦慮。

「我確實有容貌焦慮。」芳芳坦言。2017年大學畢業後，芳芳就一直在某四大會計師事務所工作。金融行業人士普遍追求精緻，潛移默化之下，她開始鑽研化妝，逐漸陷入無節制購買彩妝產品、花費大量時間精力化妝的黑洞。

而正是在網上學習化妝的過程中，她產生了嚴重的容貌焦慮，「以前怎麼沒發現我的臉有這麼多毛病」。

2020年初，芳芳從北京 調往上海總部工作。她發現，上海的同事比北京的同事更關心個人形象，「買化妝品懂得看成分的人比北京多得多」。

由於工作壓力過大，她的額頭上起了很多痘痘，芳芳自此逢上班必化妝，「不化妝擔心同事覺得我沒洗臉」。

★範本大流行 單調審美

芳芳不知道鞠婧禕演過什麽戲，她只在網上看過鞠婧禕古裝電視劇被吐槽半永久妝容、沒演技的片段。她直言，「我認為鞠姐的代表作就是鞠學」。現在走在上海街上能觀察到好多小姐姐畫著鞠婧禕同款妝容，「臥蠶越畫越大，下眼瞼又紅又blingbling」。

芳芳認為，「鞠學」妝容成為變美範本，正是典型的「普遍流行的單調審美」表現。中青社媒調查發現，自卑心理（53.51%）、普遍流行的單調審美（51.68%）、過於期待他人認可（49.39%）、攀比心理（47.51%）是導致容貌焦慮的主要原因。

而社交媒體上鋪天蓋地的鞠婧禕「beforevs.after」對比圖文和仿妝教程，又進一步加深了許多年輕女孩的容貌焦慮——「別人已經找到顏值飛升的密碼了，我再不學，豈不是更跟不上了」。

小紅書上的「鞠學」美容筆記。（取材自ZAKER新聞）

●顏值經濟當道 掏空女孩荷包

中青社媒報導，華南師範大學心理學院副教授遲毓凱表示，女性比男性存在更為嚴重的容貌焦慮。心理學定律顯示，當人們看到漂亮的人時，會不由自主地將美好的品質與其相匹配。這是人對美好事物的認可，也是人性中不可避免的一部分，大學生對美的適當追求是可以接受的。

中青校媒調查發現，48.65%受訪大學生表示會因為容貌焦慮積極護膚、鍛鍊身體，同時提升自己的化妝技能，其中，55.25%女生會採取行動，高於男生中的30.17%；5.39%受訪者會因容貌焦慮考慮做整形或美容。

★美容貸 借錢整容

學習會計專業的唐鈺琪知道，自己的容貌焦慮源於自己習慣性與身邊人進行比較，對自身容貌缺陷的過度關注導致了愈發嚴重的自卑心理。除了給自己化妝，唐鈺琪還購買過一些美容項目讓自己盡快變美。在朋友的推薦下，她種過睫毛、紋過眉毛、燙染過頭髮，但結果都沒有讓她滿意，「種一次睫毛需要200元(人民幣，約31.4美元)左右，但最多只能維持一個月」。

被容貌焦慮困擾的王洛一日前在朋友圈曬出自己剛做了雙眼皮的照片，「雖然我之前很堅定，因為怕痛所以不會嘗試這類醫美項目，但是最近看到表妹割了雙眼皮，覺得效果還不錯，所以自己也想試試」。對王洛一來說，只要不傷害到自己的身體，並且父母也同意的情況下，可以接受醫美項目。

ZAKER新聞指出，現今社會顏值經濟大行其道，資本製造容貌焦慮，越來越多的年輕女孩為了購買美妝產品掏空荷包，更有甚者不惜申請「美容貸」，借錢進行醫美、整容。

★醫療廣告 亂象多

容貌焦慮導致的社會問題引起監管部門注意。2021年9月，國家廣電總局發布「關於停止播出美容貸及類似廣告的通知」，要求各廣播電視和網路視聽機構、平台一律停止播出美容貸及類似廣告。

為整治各類醫療美容廣告亂象，2021年11月，國家市場監督管理總局發布「醫療美容廣告執法指南」，要求各級市場監管部門在醫療美容廣告監管過程中，發現相關違法行為涉嫌犯罪的，依照有關規定移送公安機關。網路平台經營者未依法履行平台責任的，市場監管部門依法從嚴查處。

近日，上海市市場監督管理局網站公布了一則處罰信息，上海歐萊美醫療美容醫院因在新氧平台上發布誘導性內容、含有涉及藥物、利用患者名義形象作推薦及發布未經審查的醫療廣告，被上海市松江區市場監督管理局罰款2萬元並警告。

芳芳覺得，醫美行業終會隨著監管會走向專業化、規範化。但她依然無意放下自己的醫美需求，「我還是很想打水光針，可惜現在還沒條件。我的意思不是說打不起，只是因為我是一個要在上海攢錢買房的打工人」。