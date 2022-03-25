足尖上的酸菜…芥菜大王 人設崩塌了

「老壇酸菜」被爆出是用腳踩醃製的「土坑酸菜」，現場環境髒亂。(取材自央視財經)

你吃的「老壇酸菜」竟然是來自土坑踩踏醃製？這一項食安爆雷令民眾作嘔，也炸出了湖南「芥菜大王」人設崩塌的身影。

每年的「3·15」是國際消費者權益日。央視日前一口氣披露各行業亂象，其中最「辣眼睛」的亂象就是「足尖上的酸菜」。

在暗訪鏡頭中，未經清洗的芥菜轉手就被扔進田間挖的大土坑就地醃製，「老壇酸菜」被生產工人踩在腳下，菸頭隨意棄置，再送進衛生條件堪憂的生產車間…。一個個怵目驚心的鏡頭，點燃了公眾怒火。

影片公開當晚，湖南岳陽市華容縣、君山區的插旗菜業、壇壇俏食品等酸菜生產企業被當地執法部門連夜檢查。

湖南插旗菜業董事長嚴欽武正是引爆輿論關注的重要當事人，此次被曝光後，他面對鏡頭致歉：「我錯了，深感愧疚，向廣大消費者道歉。在今後接受檢查，整改到位。」 插旗菜業董事長嚴欽武。(取材自央視財經)

華容縣是湖南省的產糧大縣，水稻和棉花是當地的農產品主角。查看湖南岳陽當地新聞，嚴欽武出鏡頻率極高。

環球人物雜誌梳理嚴欽武發跡過程，嚴欽武出生華容縣插旗鎮，中學畢業後從事棉花購銷工作，投身當時全縣最熱門的產業。

看到商機 回鄉創業

插旗鎮素有醃製「梅梗菜」傳統，但大都是自銷給當地老百姓吃。從上世紀90年代開始，當地開始推廣芥菜種植和醃製。到2003年底，插旗鎮已有15個大大小小的企業和加工大戶。可這些企業和大戶因生產規模小、技術含量低、管理不到位，始終做不出名堂。

同年，嚴欽武看到芥菜產業的商機，主動放棄棉花銷售工作，回家鄉創業。

他當時意識到，要想改變這種粗放型生產方式，就得讓生產規模化，而這僅憑農戶單打獨鬥是不行的。經兩年努力，他終於在鎮政府的支持下，整合鎮內多家企業，2005年5月與人合夥成立湖南插旗菜業有限公司。

公司成立後，嚴欽武修建大型醃製池300多個，將蔬菜 進行規模集中醃製，還引進真空包裝技術，提升產品附加價值。

此外，嚴欽武為酸菜註冊了「插旗」、「華容道」、「麗明」、「海露」、「伊地園」五個商標。隨著市場知名度越來越高，「插旗菜業」做成華容縣最大的酸菜企業，插旗鎮也被譽為「中國芥菜之鄉」。

酸菜銷售 兩套標準

做芥菜，嚴欽武有一定的眼光和經商頭腦，但在醃製芥菜高利潤 的市場裡，「芥菜大王」人設逐漸崩塌。

報導指出，在暗訪的視頻中，生產負責人說他們自己車間醃製的乾淨酸菜是用來做出口的，在外面土坑收購的酸菜是給國內銷售的方便麵調料。 土坑酸菜被製作為方便麵的調味包。(取材自央視財經)

為何這樣操作？一位負責人給出這麼個理由：「國內的產品到了消費者手裡面，有一點樹葉、纖維，頂多就是罰你1000至2000元（人民幣，下同，約157至314美元），要是到國外去了，至少要罰10萬。」

嚴欽武曾經算過一筆帳：一蔸兩公斤重的芥菜，以現有價格算，直接賣鮮菜收益1.2元；經醃製初加工，可賣到2.4元，收益增加一倍。如果製成方便麵風味包，收益可達13.2元，收益增加10倍。

行業壟斷 行銷各地

行業壟斷也是造成「芥菜大王」人設崩塌的重要原因。在過往的報導中，插旗菜業門前排隊搶菜的長龍，恰是當地芥菜行業龍頭地位的縮影。 在包裝車間，一名工人正拿著勺子往酸菜包裡灌裝液體。記者問她是什麼水，工人回答「不知道」。(取材自央視財經)

此外，「華容芥菜」還是中國百強農產品區域公用品牌，其中「插旗」就是該縣唯一一個中國馳名商標。

一項2017年的數據顯示，華容芥菜產業總產值為43億，產品覆蓋全國各地，部分加工品還遠銷日本、南韓、新加坡 、紐西蘭、加拿大等國。

嚴欽武曾對外介紹，以華容芥菜為原料的方便麵酸菜風味包每年銷售30億包，「統一」、「康師傅」兩家方便麵企業大約有60%風味酸菜包都來自「華容芥菜」。

2020年，「華容芥菜」的品牌價值已經從2013年的7.88億元升至9.32億元，位居全國蔬菜類第9位，湖南省第1位。

當地酸菜的走紅，也帶動了整個華容縣的芥菜系列加工，目前已占據全國同類產品銷售市場的60%以上。

如果華容縣的芥菜斷供，全國將有六成的「老壇酸菜牛肉麵」失去配料。這種壟斷性很難不讓「芥菜大王」失去警惕性。

報導說，「芥菜大王」出事後，當地同行也很關注此事。

華容縣田豐菜業創始人徐克輝說：「過去，他（嚴欽武）的拚搏精神和管理水平是我們的標竿。」而如今，插旗菜業對公司的管理人員培訓不到位，導致他們對「食品安全缺乏警惕性」，這在酸菜製作工藝上是很「不專業」的。

亂象曝光 全部整改

他表示，目前華容縣生產醃芥菜的工藝是成熟的，問題是，操作過程中如何嚴格把控產品安全。央視「3·15」晚會中，廠房員工向產品添加2至10倍添加劑的行為是「嚴重不符合企業規範的」。

對於「酸菜存在出口和國內兩套標準」，徐克輝說，在他見過的企業中，無論出口還是在國內上市，兩種酸菜的「標準是一樣的」。

徐克輝透露，此次曝光對醃菜業提出了更高的質量要求，華容縣目前「所有的（酸菜）企業全部停下來整改」，經過食品藥監部門的審核後，才能恢復生產。未來醃菜業將加強對技術人員的培訓，制定醃製標準和流程，在此過程中，一些「基礎條件較差的企業」會被淘汰。

土法製菜 別踩衛生的坑

「3·15」晚會曝光的湖南華容縣「土坑酸菜」， 已導致當地四名幹部被追責。在輿論吐槽「土坑酸菜」時，也出現另一種「自家酸菜、葡萄酒也是用腳踩」的聲音。

的確，在老一輩熟悉的食品工藝中，「用腳踩」、「鹽消百毒」幾乎成為傳承的知識。究竟「土坑酸菜」留下的「坑」，該怎麼填？

新京報評論認為，公眾當下對於農產品加工採用哪種方法仍然存在一定分歧，對傳統食品工藝和衛生要求也存在一定認知盲區。對傳統工藝進行轉化和更新，是當下尤其需要關注的事。

農產品標準化和傳統製作工藝並不矛盾。「現代化的生產」，其實是對前人技藝不斷改進的結果。而食品的安全衛生，從不分是「土法」、傳統還是現代，這個衛生標準是普遍適用、一以貫之的，並不因是「土法」，就有所放寬。對於「土法製菜」，最需要的是盡快向現代生產工藝轉型。 華容縣政府網站公開廠商的老罈酸菜醃製池。(取材自華容縣政府)

評論指出，這次央視曝光的只是個別不法企業，並不代表整個行業、所有企業都不符合安全衛生規範。實際上，中國一些地區早已認識到土法製作的局限和危害，禁用大坑醃製酸菜，將農產品標準化生產提上日程。

比如，2019年遼寧省政府連續下發了「關於在全省範圍內禁止使用大坑醃製酸菜的通知」、「關於再次明確在全省範圍內禁止使用大坑醃菜的通知」等文件。當地有關部門在全省各地開展大坑醃菜集中整治行動的同時，加快推進醃菜工業園區建設，實現酸菜產業園區化、規模化、產業化、標準化生產。

評論稱，當人們對食品安全衛生重視程度不斷提高，食品加工企業要想取信消費者，有必要積極探索傳統食品加工業更加科學、衛生的手段。當下食品科學工業已比較發達，對「古法」「土法」進行改進，已經沒有太多技術上的障礙。

對於傳統製作工藝，各地也該抱著取其精華、去其糟粕的態度，取長補短。企業只有不斷改進技術，通過適當改良達到食品加工的標準化生產，才能贏得市場和未來。

被曝光的湖南插旗菜業有700多名員工，芥菜加工也是整個華容縣的支柱產業。當地不妨以此為契機，加大投入，推動整個產業升級改造，這才是關乎民生的大事。