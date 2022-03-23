安樂死真是文明終極選擇？ 中國人代提案掀話題

在中國鼓勵多生、強調安寧療養的政策下，安樂死議題恐會掀起意想不到的社會震盪。此為示意圖。（視頻截圖）

安樂死成為全國人大的討論提案，一場中國「好死醫療」的人間辯證也隨之展開。

長期以來，圍繞安樂死的提議和討論，引起社會各界廣泛關注。近年，不斷有全國人大代表呼籲為安樂死立法。今年3月在中國的人大會議上，又有代表提出「中國應當安樂死合法化」，引發高度的社會話題。但當活著與死去都成了反覆折磨的痛苦，安樂死是文明的終極選擇？

聯合新聞網「轉角說」報導，中國知名的鄉村醫師代表劉貴芳在會議上表示，中國法律不應迴避安樂死，應盡早研擬政策，幫助更多不治之症患者「選擇死亡的權利」。劉貴芳認為，生是人的權利，死也應該是人的一種權利，「人有權以這種（安樂死）方式結束自己的痛苦。」

終結痛苦 護患者尊嚴

這項提案旋即在中國社群網路上掀起熱議，從2022年3月7日報導刊出後，立刻成為全中國的焦點，關鍵詞「代表建議安樂死合法化」成為熱搜話題。

「我是個來自基層的醫務工作者，親眼看到過一些病人得了不治之症的痛苦狀態。」中國青年報報導，全國人大代表、全國優秀鄉村醫師劉貴芳說，一些住院患者遭受絕症折磨，渴望盡快了結痛苦。她呼籲在合法基礎上規範安樂死行為。

劉貴芳解釋，選擇安樂死的對象主要是癌症 晚期等不治之症的患者，「面對那些痛苦萬分的絕症患者，如何維護他們死亡的尊嚴，如何讓他們臨終前有一個安詳的狀態，安樂死無疑是一種理智的選擇」。而醫師為病人幫助他們實現自己「主動結束痛苦」的選擇，也是在履行職責。

全國人大代表劉貴芳建議安樂死合法化，引起社會廣泛關注和討論。（取材自中國青年報）

據了解，包括荷蘭、西班牙、加拿大等國已將安樂死合法化。2021年3月18日，西班牙通過安樂死法規，規定患有極為嚴重且無法治癒疾病，或因失去行動能力而造成持續且無法忍受身心痛苦的民眾可申請安樂死，由醫院批准後在醫師監督下進行，申請者有權選擇施行方式。

報導指出，安樂死一般分為兩類，一類是主動（積極）安樂死，即醫護人員主動採取措施，加速病人的死亡；另一類被動（消極）安樂死，指的是中止維持病人生命的醫療措施，任其自行死亡。其中第二種亦即「患絕症放棄治療」。

「重度癌症患者到了晚期實際上就是鎮痛，往往到最終沒辦法治療時都要經歷癌痛」。全國人大代表李杰曾在列席13屆全國人大常委會第十次會議分組審議民法典人格權編草案時，和代表馬一德建議「安樂死」寫入民法典人格權編，也們認為，「人的最終尊嚴應該受到保護」。

工程院士 籲立法規範

馬一德當時建議增加關於安樂死的條文是：「經醫學 界定，無法救治且無法減輕病痛的完全民事行為能力人有權依法自主決定實施安樂死，任何組織或者個人不得欺詐、利誘、脅迫自然人實施安樂死」，安樂死需經審批後實施，涉及侵害他人人身權益及人格尊嚴的追究刑事責任。

在2016年兩會期間，12屆全國人大代表、中國工程院院士李培根也曾建議考慮「安樂死」立法。李培根說，通過從立法上進行規範和完善，就不必擔心產生不良社會效果，安樂死對社會不是一件壞事。「我本人希望以後有一天，我有權利選擇安樂死。」

早在1988年的全國人大會議，中國婦產科學嚴仁英（右）與兒科專家胡亞美（左）就率先提出過安樂死合法化。（取材自中國人大網）

聯合新聞網「轉角說」報導，中國俗稱的「全國人大會議」今年3月5日在北京召開，過往都會有來自各省的代表分別提案，就社會經濟各個層面與細節，提出問題與方案。這些提案未必具有實質效力，但往往會成為釋放政治訊號的參考指標之一。

自1988年起，人大就不時有相關提案急切呼籲安樂死合法化，但都停留在「有說法沒做法」的擱置狀態。2022年再度浮上檯面的中國安樂死話題，卻引發後續的話題發酵。有網民懷疑是官方看風向的輿論測試，安樂死是否真要推動，引發揣測聯想。

儘管許多輿論認為，在文明進步的現代應該考慮一個「尊嚴死亡」的選項，背後涉及的道德倫理困境，卻也是舉世皆然的終極兩難。安樂死議題放在中國的社會脈絡裡，同樣也有著面對生命折磨、苦無解脫的處境，但更多人擔憂的是，是否會出現謀財害命的極端案例。

實際上，劉貴芳並沒提出具體的安樂死方案，只有模糊性地說要盡快立法、僅適用於絕症病患，更沒相關技術細節討論。劉貴芳的立場，是基於長年鄉村醫師執業經驗，以及後來經營長照設施、親眼目睹病患苦難的觀察，期望中國能有「文明進步的選項」。

圖為患有阿茲海默症的一名男子在荷蘭療養院。此為示意圖。 （路透）

中國的安樂死提議，早在1988年的人大會議，中國婦產科學嚴仁英與兒科專家胡亞美就率先提出過初步觀念；1997年中國還舉辦第一場探討安樂死合法可能的學術研討會，但其中涉及巨大的倫理與道德困境，從江澤民、胡錦濤到現今習近平掌政年代，始終是不敢公開談論的難題。

官方反對 列五大理由

2022年的人大提案，在會議結束以後除了社會輿論的發酵之外，尚未見中國政府有任何表示或政策風向。中國官方自己對此有何見解？2019年衛健委曾經發表過具體的反對說法。

衛健委當年反對安樂死的理由有五大項。一，安樂死與中國醫學倫理矛盾，人命至重，貴於千金；二，安樂死可能導致醫務人員放棄努力攻克不治之症的責任和決心；三，中國貧富差距問題嚴重，可能出現為了省醫療費用而「被安樂死」；四，中國平均壽命延長，整體而言對安樂死接受度不高；五，中國致力推動臨終關懷、安寧療養，安樂死與此政策互相矛盾。

類似的反對說法，在這一回的人大提案討論裡也有所見，其中，醫療專業判斷的錯誤、違背當事人意願的「被安樂死」等，引來不少擔憂的聲音。尤其在中國正鼓勵多生、強調安寧療養的政策下，安樂死議題恐會掀起意想不到的社會震盪。

爭議始於1986 助死醫師挨告

中國第一起震驚全國的安樂死爭議，發生於1986年。陝西漢中人王明成的母親因肝硬化引起腹水，病重住院治療，多次醫治仍未見起色，飽受病痛折磨的母親時常哀嚎想一死了之。王明成與妹妹於心不忍，向主治醫師蒲連升詢問有無減緩病痛的方法。

蒲醫師當時判斷認為王母的絕症已無救治可能，王明成多次要求醫師執行安樂死，但考量中國還沒有任何安樂死的相關合法措施，蒲連升都予以拒絕。但身為主治醫師的蒲連升，明白王母的痛苦生不如死，終在1986年6月28日答應王明成提出為母親安樂死要求。

蒲連升開立寫著「家屬要求安樂死」的處方由雙方簽名後，以注射鎮靜藥物「複方冬眠靈」方式執行，王母在6月29日凌晨失去生命跡象。不過王明成的大姊與二姊得知醫院協助安樂死後，要求院方賠償醫藥費和喪葬費，王明成與蒲連升雙雙被以故意殺人罪嫌逮捕。

這宗案件纏訟多時，因王明成的處境頗令社會同情，但1990年3月，王明成與蒲連升仍被以故意殺人罪提起公訴，但1992年的二審卻判決二人無罪，理由是「注射冬眠靈增加昏迷程度、促進死亡，但並非死亡的直接原因」。

兩人最後無罪，但全案的後續轉折卻令人感慨。違背專業倫理的蒲連升，難以重返醫療職場，也公開表示對當年的決定後悔萬分。王明成則在2000年罹患胃癌，多次手術 後仍癌細胞擴散，住院期間承受極大痛苦折磨，王明成向醫院要求安樂死被拒，最終在2003年病逝。

王明成的案例，讓不少中國人思考安樂死的可能性，但跨越殺人與協助自殺的道德界線，衝擊人倫家庭的終極選擇，仍沒有清晰答案的人間辯證。