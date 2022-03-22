保障單身女性生育權 中國凍卵之爭何時解

全國政協委員白岩松將女性凍卵納入到正常範圍內，尊重和保障女性的生育權。此為示意圖。（本報資料照片）

在單身女性凍卵案等社會熱點事件背後，反映的是單身女性生育權保障的問題。

某種程度上，凍卵被視為年輕女性保存其生育能力的唯一途徑。但中國現行法律規範了男性冷凍精子，卻不准女性凍卵，不僅涉及性別上的歧視 ，也讓更多大齡單身女性喪失當母親的權利。兩會 代表為此提議，從法令面提升女性的生殖權利，有贊成意見，也有道德上的爭議。

不少女性為凍卵散盡千金，甚至冒著生命危險懷孕，只為生一個寶寶。此為示意圖。（中新社）

單身女性 為生殖焦慮

「隨著單身女性群體的逐步擴大，有生殖焦慮和生育力保存需求的單身人士也越來越多。如果因為中國法律制度依然沿襲原來傳統規定，不利於誕生更多高質量後代，不利於提升生育率和生育質量。」全國政協委員、南方科技大學代理副校長金李在2022年兩會提案中表示。

全國政協委員白岩松也提議「確保並落實非婚生子女權利」。他在接受媒體採訪時說，提這個提案是在面對現實中存在的問題。男性冷凍精子，法律是保護的，但女性不可以凍卵，基於人生而平等，也尊重和保障女性的生育權，應將這件長久以來是歧視的事，納入到正常範圍內。

2021年9月17日，中國首例單身女性爭取凍卵權利案在北京朝陽區人民法院一審第二次開庭。當事人徐棗棗在法院外接受採訪。（取材自中國新聞周刊／人民視覺圖）

就在前不久，深圳一位非婚媽媽為爭取生育權起訴了深圳衛健委，引發社會對單身女性生育權益的關注。此前，全國首例單身女性爭取凍卵案當事人徐棗棗（化名）歷經了第二次庭審，關於凍卵的事，她打算等判決結果出來後再作下一步打算。

四年前，正處於事業上升期的徐棗棗考量職業發展和情感上的不確定性等原因，決定藉凍卵保留自己黃金時期生育能力。2018年她到首都醫科大學附屬北京婦產醫院接受檢查確認身體正常、卵子健康，但由於相關規範，醫院拒絕為她提供凍卵服務，徐棗棗因此將醫院告上法庭。

起訴書顯示，原告作為年滿30歲的成年女性，有把自己現階段最適合生育時期的卵子取出並冷凍保存的意願，認為被告的拒絕行為是對她身分的歧視，違背了「中華人民共和國婦女權益保障法」對男女平等，消除對婦女一切形式的歧視等相關規定，侵害了原告的一般人格權。

然而，根據國內有關部門檔，凍卵屬於人類輔助生殖技術範疇。早在2003年，原衛生部頒布的「人類輔助生殖技術規範」就明確規定，禁止為單身女性實施人類輔助生殖技術。例外的前提是具備某些醫學 指徵，例如原上海市衛計委2013年就發布可為罹癌女性實施凍卵。

海外凍卵不僅花費不貲，凍卵後每年還要支付儲存費。此為示意圖。（取材自Getty Images）

境外取卵 經濟負擔重

因此，一部分女性不得已去境外取卵、凍卵或人工受孕，但海外凍卵費用並不親民。美國輔助生殖技術協會公開資料，在美國完成凍卵整個周期，花費在10000至15000美元；凍卵後每年還要支付儲存費3000到5000元人民幣，經濟負擔加上新冠疫情等因素，出國凍卵並不容易。

中國禁止商業化供卵，「捐贈」是卵子合法流轉的唯一方式。原衛生部規定，借卵治療只限於做試管嬰兒的女性有剩餘卵子且自願捐贈。實際情況是，隱私、倫理、生產不易等原因讓通過試管嬰兒等技術生產的女性，往往不願意捐出剩餘凍卵，且捐卵生子有的甚至要等上十年。

儘管目前還沒有針對中國女性凍卵需求的統計，但對照美國輔助生殖技術協會的資料發現，凍卵需求在海外成倍增長。2017年，美國有10936名女性進行了凍卵，是2009年的23倍。2014年10月，兩大科技巨頭蘋果和臉書宣布將「為女性員工提供冷凍卵子的費用」作為一項福利。

「應該允許超過30歲的健康女性自願取卵、凍卵，不論婚否。」全國政協委員花亞偉在2022年兩會上提出了「關於完善支持生育政策」的提案。

過往被視為專業且小眾的人工輔助生殖技術「凍卵」，近年來儼然成為一種流行。而早在上世紀六七十年代，科學家出於對珍稀動物保護和配種的需要，就開始研究冷凍卵子技術，直到1986年世界首例慢速卵子冷凍試管嬰兒「冰寶寶」誕生，凍卵正式成功用於人工輔助生殖。

女性取卵過程比男性取精子複雜得多。北京大學人民醫院生殖中心副主任醫師王豔檳介紹，取卵是一種有創操作，需經後穹窿穿刺，可能會帶來感染和損傷風險。為減少對女性身體造成太大傷害，又保證妊娠率，理想狀態是一次取到10至15顆卵子。

有女性認為，凍卵技術為自己的延緩生育買了一份昂貴的保險，但這份保險它不能成為女性真正的退路。（取材自界面新聞）

技術成熟 醫籲勿一刀切

「凍卵本身已經是成熟技術，就像任何一個臨床技術一樣。」中山大學附屬第六醫院生殖醫學中心主任梁曉燕說，從資料上看，凍卵解凍後生出的孩子沒有比自然出生孩子的畸形率顯著增高，但存在一些表觀遺傳學上的改變。

「進行凍卵後，未來只能通過體外受精胚胎移植的方式來完成受孕，也就是試管嬰兒。」王豔檳表示，隨著技術進步，目前凍卵復甦率已可達90％、甚至95％，但試管嬰兒的平均活產率只有百分之四五十，年輕人或可達百分之六七十。

在梁曉燕看來，對女性身體傷害最大的環節並非取卵，而是懷孕和生產的過程。「尤其高齡孕婦的懷孕風險是非常大的，母親是在用自己的生命孕育孩子。」北京大學醫學人文學院副院長王嶽則認為，凍卵已應用於臨床，「我們可以不鼓勵，但不應當一刀切地禁止。」

部分人士反對凍卵合法化的原因之一，是憂心衍生代孕產業。此為示意圖。（新華社資料照片）

未婚生育 社會容忍度不夠

2019年10月，媒體報導稱華中科技大學同濟生殖醫學專科醫院拿到國內首張健康未婚女性凍卵通行證，可為未婚單身女性提供凍卵服務，迅速引發熱議。但隨後不久，湖北省衛健委便回應稱未婚女性凍卵並未放開，涉事醫院也聲明道歉。

次年兩會，全國政協委員彭靜提交了「保障女性平等生育權」的提案，建議賦予單身女性實施輔助生育技術權利。隨後，全國人大代表、山東中醫藥大學第二附屬醫院主任醫師孫偉基於恐衍生代孕等違法行為原因，又提出「禁止醫療機構開展單身女性凍卵」建議。

2020年7月，國家衛健委在對政協13屆全國委員會第三次會議答覆函中表示，目前以延遲生育為目的的單身女性凍卵不符合中國法律規定。一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患，二是這類目的的凍卵技術應用仍有爭議，三是嚴防商業化和維護社會公益是需要嚴格遵循的倫理原則。

「隨著女性教育和職業發展水平的提高，中國城市裡的大齡未婚女性也越來越多，其中不乏有能力和意願去獨立撫養孩子的未婚女性，為此，國家衛健委、婦聯應出台政策允許單身女性享有與已婚女性一樣的生育權利和福利。」全國人大代表黃細花在議案中表示。

針對社會對未婚生育容忍度不夠的現實，全國政協委員、河南省腫瘤醫院副院長花亞偉認為，應該更新觀念，逐步完善相關法律政策，滿足大齡單身女性的生育意願。他建議對其生育的孩子在落戶、就學、就醫等方面一視同仁，並允許年滿30周歲以上的未婚女性生育一胎。

全國政協委員、南方科技大學代理副校長金李在兩會中提案表示，保障單身女性生育權利，有利於提升生育率和生育質量。此為示意圖。（中新社資料照片）

凍卵之後 陷生育困境

另一個問題是，女性凍卵後仍面臨生育困境。確切地說，凍卵只是保存了女性生育力的種子，如何進一步實現生育是更容易引發倫理爭議的難題。女性隨年齡增長，其生育風險增加，勢必會誘發代孕。

上海社會科學院法學研究所研究員劉長秋曾撰文批評蘋果和臉書將凍卵作為女性員工福利的行為。劉長秋認為，法律應當認可女性有凍卵以實現生育的權利，但不宜高調地倡導和鼓勵女性積極行使這一權利。

「取消限制不代表鼓勵。」王嶽表示，建議取消政策限制是出於對單身女性生育權的保障，首先要完善法律法規，保障女性權益，但這些並不意味著鼓勵單身女性以保存生育力為目的去盲目凍卵，相關行為可以通過制定政策措施來加以規範。