中國城市女嘆找對象難 「比掙錢還難」

在中國農村，「剩男」現象嚴重。（新華社）

不論在城市或農村，大齡男女的現象似乎都成了社會問題，其中又以大城市裡的剩女和農村裡的剩男最受關注。婚姻之路關鍵不在擇偶難，而在各自都跨不過心裡那道坎。

不論在相親角，還是網絡交友平台，女性的資料很多時候多於男性。需要相親、交友的女性那麼多，是因為大城市的男性太少嗎？其實問題不在數量與機率，而是愈來愈多的單身女性和單身男性即便生活在同一個城市，也可能身處兩個次元，在各自的平行宇宙裡成為逃離婚姻的難民。

沒談過戀愛 爸媽催婚

據2021年5月公布的中國第七次全國人口普查 結果，男性人口72334萬人，占51.24%；女性人口68844萬人，占48.76%。細分到大城市，上海男比女多約80萬人，北京和天津的男性也多了四、五十萬人。這顯示，這大致是個男多於女的時代，卻不代表大城市裡的女性就能輕鬆的找到對象，以2015年到2019年上海為例，15歲以上女性的單身比例已連續五年超過上海男性。

家長在公園為兒女物色合適對象。(中新社)

網易浪潮工作室報導，很多人對大城市的理解是工作機會多、薪水高，隨處可見適婚的漂亮青年，簡直是擇偶天堂。事實卻是，很多女性到大城市後就沒談過戀愛，而婚姻更成了是爸媽不時打來讓人崩潰又來氣的電話：「為什麼妳在大城市找不到對象，是不想嗎？」

但從不少地方的相親角裡的資料來看，需要相親、交友的女性還是那麼多。即使存在地理的阻隔，他們畢竟還在同一個城市。這些男男女女，為什麼就是看不上眼呢？

報導說，在深圳，女性相對集中在城中心的羅湖、福田以及互聯網密集的南山區，而性別懸殊最大的光明區，男性比女性多了40%。在新一線城市天津「市內六區」中，河西、南開、河北三區甚至女性更多。由此看，和男性相比，女性更多地集中在市中心、次中心工作和生活。

幾年前，人們傾向於認為女性更喜歡找比自己強的男人，因此，最優秀的男性數量不足，條件更好的女性反而可能找不到對象。但據2016年的「中國家庭發展報告」，2014年有超過三分之二的婚姻是條件相當的「同質婚」，可見「向上」已不再是多數女性擇偶的要件。

這其中的「條件相當」，指的不一定是家庭背景，而是個人的經濟實力和教育 水平。現實是，1999年的在校研究生中，女性僅占不到三分之一；而到了2016年，在校研究生中，女性已占據多數。據統計，這些高學歷、傾向晚婚的女性，大概率都去了大城市。

高學歷的大城市女性，接下來的軌跡可能是這樣的：研究生畢業於華東師範大學，讀書時覺得學校裡男性太少，沒來得及戀愛，畢業後在上海工作、落戶，準備長久定居，卻發現和自己「門當戶對」的男性已選擇英年早婚。年過25還在單身的女性就這樣成了爸媽口中的不孝女。

中國社會「剩男剩女」愈來愈多，造就不少婚戀網站及聯誼介紹活動。（取材自36氪）

寧選擇事業 享受生活

而終身不婚也可能成為一些人的選擇。據2021年「人口學刊」預測2011至2060年終身不婚人口數顯示，終身不婚的女性有半數以上在城市。另一個原因是，相當一部分人認為找對象結婚不一定是生活的最優解。2021年武漢 大學分析顯示，已婚女性比未婚女性每周多做7小時家務，她們因此減少每周14%的勞動報酬。這也增加學歷和收入更高的大城市女性進入婚姻的疑慮。

而且，進入婚姻之後，女方往往面臨來自職場和家庭的雙重壓力，一部分人主動或被動地離開了職場；從結果上看，暫時不走入婚姻的女性，選擇了事業。對於多數在大城市接受高等教育、工作乃至定居的女性來說，寒窗苦讀進入最有前景的大城市，是為了享受生活、探索更廣闊的人生。相比之下，婚姻只是其中一個部分。

女性找對象難，男性也不見得容易。快科技報導，據統計，適婚年齡的男性比女性多了1752萬人，無形中減少了男性能成功覓得另一半的機率；而在農村，嚴重失衡的性別比，使得男性找對象更難。

相親大會現場人山人海。（新華社）

對於當前存在的「光棍」現象，中國人民大學人口與發展研究中心研究員楊凡表示，從20世紀80年代開始，中國每年出生的孩子中就出現男孩比例偏高、男性遭遇婚姻市場激烈競爭、甚至找不到配偶現象，大城市由於流入人口的補充作用，此類現象並不明顯，但是在一些農村地區、偏遠地區、經濟發展水平較低的地區就會比較突出。

城市剩女+農村剩男 網酸雞鴨配種

有人形容大城市女性要找到合適對象比掙錢還難，但眼下中國的新政策又是鼓勵結婚還最好要生上三孩，各地方政府及學者專家紛紛想出各種「催婚」、「催生」的奇葩招式獻策，例如近日「讓農村剩男結合城市剩女」、「大齡女幹部與失業無業單身男青年結婚」等就引發熱議。

「讓農村剩男結合城市剩女」話題起因於新華視點發布的一篇有關農村結婚彩禮的報導稱，山西、河南、湖南等一些農村地區娶妻必備的車、房、彩禮等新「三大件」花費飆漲到人民幣上百萬元，讓許多農村男青年陷入結不起婚的困境。

對此，山西省智庫發展協會副秘書長吳修明建議：城市「剩女」多，農村「剩男」多，地方政府可盡可能解決一些性別「結構」難題，如將農村「剩男」進行技能培訓，「輸出」到女性集中的行業和地區，或是牽頭組織跨區域「鵲橋相會」。

澎湃新聞報導，此論一出，「農村剩男向城市輸出」立刻成為被火熱討論的話題。有網民認為，解決「剩男剩女」問題不能像雞鴨配種一樣；有學者認為，剩男剩女們會「剩下來」的性質不一樣；有媒體則評論指城市裡「剩女」多，並不意味著城市裡女多男少，男的更「俏」。

剩男剩女 跟城鄉無關

武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文接受封面新聞採訪時指出，剩男剩女背後是兩個問題。城市女性並不把婚姻當成唯一選擇，跟城鄉之間沒有多大關係。湖南媒體紅網刊發評論「農村『剩男』結合城市『剩女』，別亂點鴛鴦譜」也分析，農村裡出現「剩男」有多方面的影響因素，不是縮小城鄉差距就能解決。

紅星新聞一篇評論員文章指出，對很多人來說，個人幸福重要的是享有對自己人生的定義權和解釋權。中國這麼大的人口基數，有一些人結婚困難是正常的。

澎湃新聞引述天津社會科學院副研究員、婚姻問題專家汪潔曾在城市婚姻家庭研究中提出，大齡未婚青年群體出現「甲女丁男」現象，即城市裡條件優秀的「剩女」和農村裡條件稍差的「剩男」，這兩個群體無論在婚姻觀、價值觀、個人能力等方面都存在較大的差異。

中國社科院人口經濟學研究員胡偉略也認為，城市「剩女」多，農村「剩男」多的現象實則是當前社會中存在的人口問題，應思考注重性別比均衡的問題。