湖南婁底送暖殘疾母子…兩個人的公交站

母子倆在專用公交站等車。（取材自南國今報）

依靠板凳走路的殘疾媽媽為了治療兒子的青光眼，危險的穿梭車流。湖南婁底市為了幫他們少走一段路，暖心設立了一座兩人專屬的公交車站。

住在湖南省杉山鎮集和村的陳新平腿部患有舊疾，自出生起便無法直立行走。她每周要帶著患有青光眼的8歲兒子坐公交車上婁底市眼科醫院做康復治療。

今年1月24日，一塊專為陳新平母子設立的公交站點落成了。這是一座兩個人的公交車站，讓從原來要跋涉400米的路程，縮短到僅僅10米。

母子穿越馬路，兒子走在前頭。（取材自北京青年報）

上廁所難 不敢多喝水

新京報報導，33歲的陳新平雙腿無法自如行走，但雙臂有力，她額頭寬闊，把一頭稀疏的黑髮緊緊梳到腦後。

這天是看診日，陳新平早起為兒子小宇煮點麵條。她只比灶台高出兩頭，要把整個上身都貼在灶台上、伸長手臂才能夠到洗水池旁的水龍頭。陳新平看不到水在鍋中沸騰，她費力將麵條擲進鍋中，再將鍋向自己傾斜20度，才能知道麵條在鍋中有沒有變軟，大部分時候，她聽聲音、算時間、炒菜時看鍋上冒出來的油煙來判斷該不該關火。

早餐要多吃一點，從家到醫院對她來說是體力活，但她不敢喝太多水，只抿了一口潤潤嘴角，出門在外，上廁所對陳新平來說是一樁難事，每一次出門，她都要事先穿好紙尿褲。帶好小宇的病例、眼鏡、藥水，母子倆在微熹的天光中出門了。

他們要到村口去坐103路公交車，從村口到醫院，大約6公里，要坐6、7站，需要十幾分鐘。但對陳新平而言，乘坐公交車之前的路途才算得上真正的考驗。

陳新平出生時臀部長了瘤子，醫師告訴她的母親，如果割掉有可能會終身殘疾，如果不割掉則會有腦癱的風險，母親最後選擇讓女兒擁有一個健全的大腦，切除了瘤子後，陳新平就再也沒能站起來過。

曾均先駕駛103路公交車行駛在婁底鄉村。（取材自新京報）

從記事起，父母便把一個小板凳塞到她手裡，她並不是一開始就能倚靠著板凳往前走，樓梯、水坑、泥地都是她行走的障礙。胸口、手臂、膝蓋上，新傷疊著舊傷，大片的黑青布滿皮膚。

走出建於2015年的兩層紅樓的家門，右轉是一個約45度的土坡，爬了7年的坡，陳新平已經算得上熟練，她把小板凳往前一放，兩條腿跟著胳膊向前。她動作迅捷，但每走一步，只能往前邁出不到30厘米。從家走到村口的公交站牌，四、五百米的路，她需要花半個多鐘頭。

走出村口，對陳新平來說就不再是熟悉的世界，馬路太寬，車流太密，她唯一熟悉的只有103路公交車。

自從2020年10月開始為小宇治眼睛，陳新平每周都坐上這班公交車，最初，她還需要特地向司機打招呼，要求把後門打開，這兩年，每個司機都認得了她，不等她招手，後門就停在了她面前。

司機好心 車停她跟前

報導指出，曾均先是103路公交車線路長，他是這趟公交車上第一個和陳新平熟起來的人。曾均先還記得兩個人的第一次見面，2021年3月，陳新平在眼科醫院往南400米的開發區管委會站將他的車攔下，「一大一小，她手臂伸得很高，在後面喊我讓我打開後門，前門太窄，她上不來」，曾均先在後視鏡裡反覆打量她，「也不敢太問，怕她敏感」。

2021年7月，小宇放暑假，陳新平每天帶著他前往眼科醫院。曾均先詢問過陳新平需不需要被拉一把，「她說你拉我我反而使不上力氣，她不要別人扶的，讓座她也不要」，曾均先唯一能做的就是偷偷為她把站點往前挪一挪，這不合規範，他知道，但是看著陳新平一點一點往前，他感到心酸，「她下車時，我們就把車停在醫院正對面，有時候在醫院門口碰到她，也會直接把車停到她的腳邊」。

在去年這個暑假，兩人開始熟絡。陳新平主動告訴曾均先，帶兒子出門是為了給兒子看眼病，自己的所有希望都寄託在小宇身上。孩子出生時，她發現小宇的瞳孔就和正常孩子不同，「要比別人的大」，8個月時做檢查，孩子被確診為青光眼，親戚帶著小宇去長沙的醫院手術 ，術後，小宇的視力穩定在0.3。

這樣的視力不影響正常生活，但上了一年級，小宇需要把眼睛貼在書本上才看得清字，之前，陳新平也想過帶孩子治眼睛，但家裡已經欠了十幾萬外債，直到2020年10月，婁星區慈善會能為小宇的治療免除一部分費用，陳新平下定決心，日復一日帶兒子進城治療。「醫師說要治療到14歲。小宇7歲了，還得再有7年」。

反映上級 增臨時站點

曾均先說，他雖然同情這對母子，但覺得自己能做的也非常有限。去年12月的一日大雨天氣，他又一次碰到陳新平母子。小宇拿著一把破傘走在前面，陳新平在頭上罩著一個塑料袋，褲腳都被雨水淋濕。儘管已經看過很多次陳新平撐著板凳走路的畫面，但看到她被淋得這樣狼狽，曾均先心生惻隱將他們的事反映給公司上級。

他沒有想過要為這對母子專門設置一個公交站牌，「我們司機也是想做好事，但在站外停車的確會有安全隱患」。醫院門前的新星北路有一定的坡度，從醫院往北再走100米，就是國道入口，這裡算是婁底的城鄉交界，車輛龐雜，車速飛快。

陳新平上公交車，需要把板凳放上台階，用雙臂承接整個身體的重量。（取材自新京報）

被匯報給公交總公司兩天後，為陳新平母子單獨設立一個臨時公交停靠點的決策很快下達。

報導說，婁底市公交公司帶著做好的停車牌與交警會面，他們決定將牌子立在眼科醫院大門外的花壇口，不必穿過車流密集的主車道，只需要跨過一條不到10米的輔路，不超過5分鐘，陳新平就能到達站點。

婁底市交警支隊直屬二大隊三中隊隊長張闊如建議，公交可以拐進輔路停靠，這樣不影響後續車輛行進，輔路上的車車速較慢，公交只等陳新平母子兩人完全沒有問題。

臨時停靠點的公交站牌立在花壇的最外側，簡單樸素，上頭寫著「關愛殘疾人」。牌子設立當天，陳新平坐在她的板凳上等車，衝著對她駛來的103路公交車揮手。「我會永遠記在心裡的」，當天，曾均先聽到陳新平說了太多次謝謝。

消息曝光 愛心湧進門

陳新平沒有念過書，不會講普通話，她從電視上學的認字，買衣服要由人家帶著，買菜用智能手機 。現在，陳新平已經像表面被磨得光滑的板凳一樣適應了殘疾的生活，她大概半年就要換一個板凳。她的丈夫有面部殘疾，常年在外務工，大部分時候，這棟二層紅磚小樓裡只有他們母子二人，陳新平承擔著幾乎所有的家務勞動。

因為過度勞動，她的手臂常年痠痛，兩條腿使不上力氣，但天氣陰冷、換季時會覺得疼。每一次從公交站回來，陳新平都被耗盡一次，她得睡上一、兩個小時，才能起來給小宇做飯。

陳新平坐在臨時停靠點等車，從醫院門口到站點，她只需要走不到五分鐘。（取材自新京報）

危險也仍然蟄伏著，臨時停車點設立在醫院的一側，這意味著她從家到醫院，仍然需要橫穿馬路。最危險的一次，一輛急剎的麵包車離她只有不到30厘米。

新星北路有一定的坡度，婁底市公交出於安全考慮無法在醫院對面同時設立一個公交站，曾均先建議她，去醫院時往前再坐一站，「六車道變成兩車道，過馬路能容易點，再搭上回來的公交，在臨時停靠點下車」。

消息曝光後，母子公交站牌的事上了熱搜。最多的一天，30多人湧進了她的家中。她家門前本來荒蕪凌亂的菜地被村委會收拾平整，有的人直接向她索取銀行卡號，有的人偷偷塞給她紅包。也有醫療院所表達到願意減免費用的關懷。

現在，小宇的視力已經恢復到了0.8，他一路跑跳著，書包總是一顛一顛的，陳新平斜倚著門框，看著小宇漸遠的背影，兒子在她的目光裡，穩穩地慢慢地走下去。