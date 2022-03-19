脫髮焦慮下 芝麻丸是頭髮救星？還是定心丸？

芝麻丸。（取材自百度百科）

烏黑芝麻丸是你的頭髮救星？還是緩解焦慮的定心丸？在對著廣告心動、衝動按購買鍵之前，先確認這是不是在容貌焦慮下，又一次上繳的智商稅。

★中逾2.5億人 有脫髮困擾

中國超過2.5億人正在經歷脫髮困擾，平均每六人中，就有一個人脫髮。值得一提的是，90後脫髮人群中嚴重脫髮占比近五成，已取代80後成為「人間蒲公英」。「2021國民健康洞察報告」也強調了脫髮年輕化的趨勢：存在脫髮困擾的95後、00後人群占比均達到33%。

脫髮焦慮的蔓延，造就了芝麻丸的興起。烏髮、養髮、補鈣…不知何時開始，廣告中的芝麻丸就與生髮效能綁定，長髮飄飄的模特兒拿著芝麻丸暗示生髮的印象在消費者腦海裡生根。

紅星新聞報導，從零食品牌良品鋪子、養生食品專賣品牌五谷磨房，再到中醫藥品牌同仁堂、仁和藥業，各大品牌爭先恐後布局了自己的「芝麻丸宇宙」。

據商務部對重點電商 平台監測的大數據，2022年的年貨中，黑芝麻丸的銷量同比增長105.9%。翻開各電商平台，亦不乏月銷量超10萬件的店家。

掉髮問題困擾許多人。（本報資料照片）

★髮際線沒變 反倒長胖了

小珂（化名）第一次知道黑芝麻丸，是在網紅李佳琦的直播間裡。

「經常熬夜加班的女生一定要吃」、「所有女生，買它」，這款售價100多元人民幣(約15美元)的黑芝麻丸，在李佳琦的招攬下短短幾分鐘就售出2萬多件。

小珂的工作是設計，熬夜加班是常有的事兒。畢業三年沒存下多少錢，髮際線倒是先退了些。她在小紅書、微博、知乎等各大平台搜索生髮救星，在「每天兩顆芝麻丸，拯救你的髮際線」廣告打動下，那晚小珂花費數百元，買下三個月量的芝麻丸。

拿到黑芝麻丸實品，小珂想起中藥裡難以下咽的大蜜丸。堅持服用三個月後，「似乎髮際線沒什麽改善，膘倒是貼了快一公斤)」，但是沒改變她繼續購入的意願。

電商平台上不乏月銷量超10萬件的產品。（取材自紅星新聞）

★年花6500元 滿滿儀式感

早在2021年黑芝麻丸風大颳之前，成都人小林（化名）就已是忠實擁躉。90後的她是一名自媒體工作者，經常熬夜做策畫。她的髮際線，也隨著逐漸上漲的工資後移，脫髮愈演愈烈。最嚴重時，每次洗頭掉一大把。

她將自己的脫髮問題歸咎於高強度的工作。四年前，她留起了齊劉海，以此掩蓋自己的髮際線。同時，在地鐵 和電視上鋪天蓋地的廣告中，尋求解決之道。

為了生髮，小林曾服用過中藥，用過激光生髮帽、生髮儀，換過各式各樣的防脫生髮洗髮水，也去過一些養髮中心護理。但這些，都不及一顆小小的芝麻丸帶來的安全感。

第一次接觸芝麻丸約在四年前。一位醫學系的朋友給她一個牛皮紙袋，裡面裝著20來顆錫紙包裝的小丸。朋友告訴她，這是學校課題組研究「九蒸九曬」時製作的芝麻丸，「僅此20顆，不外售」，並繪聲繪色地和她科普了這顆丸子的功效。

小林是一個完美主義者，並不相信市售產品保質保量，曾有段時間，她從朋友那裡要了一個方子，自己在家做起了「九蒸九曬」芝麻丸。為了保證所謂的古法，還網購了一個10公斤重的石磨盤磨芝麻。但因為太過耗時耗力，在千挑萬選中，她最終擇定售價最貴的一家店鋪長期購買。

對於小林來說，每次服用芝麻丸，也有滿滿的儀式感。她每天會服用四顆芝麻丸。早上8時空腹服用兩顆，晚上7時再吃兩顆。就連出差，也會帶夠每天服用的數量。秀出手機裡的購買紀錄，一顆4.5元的芝麻丸，她一年就要吃掉6500元。

●稱烏髮功效 涉虛假宣傳

在直播間裡，黑芝麻丸被主播們奉為自救神品。熬夜黨、禿星人、產後媽媽，只要和壓力沾邊的人群，都可以得到黑芝麻丸的救贖。打開電商平台，銷量靠前的幾款黑芝麻丸，月銷量均在10萬件以上。一些店鋪的評論更是高達50萬。

事實上，黑芝麻丸的價格不算便宜，市面上主流的黑芝麻丸配方主要為黑芝麻+蜂蜜，一顆平均兩到四元，一顆丸子大概十克左右。而市售黑芝麻，半公斤價格約20至30元。以小林一年的消費金額來看，其一年購買黑芝麻丸的錢，可以購買100至150公斤黑芝麻。

至於部分品牌打出「九蒸九曬」的賣點，一名業內人士說，「九蒸九曬」是中藥炮製的傳統技藝，但一般用在地黃等藥材炮製上，主要目的是為了糾偏藥材藥性或增加藥物成分，減少毒性成分，工序複雜，且非常耗時耗力。

「真正的九蒸九曬成本太昂貴，日常做不了。現在市場上大多數商家都聲稱自己是九蒸九曬芝麻丸，具體存在多少水分，就自行判斷吧。」他透露，現在很多企業都採用代工的方式規避監管，但代工廠模式風險較高，因為企業無法盯住每個代工廠的每個環節。

據央視財經報導，目前市面上銷量靠前的多款黑芝麻丸產品，其生產許可證編號為SC開頭，即食品生產許可證。一些黑芝麻丸的產品標準代號為GB/T 20977，是糕點通則執行標準。有律師表示，在中國現行法律中規定，保健食品之外的其他食品，不得聲稱具有保健功能。

法界人士指出，黑芝麻丸作為普通食品，若企業在產品宣傳中明確提及烏髮、美髮功效，則涉嫌虛假宣傳。

李佳琦(左)在直播間帶動芝麻丸銷量。（取材自新周刊）

●熱銷背後 反映年輕人容貌焦慮

從直播間到電商平台，不論專業人士如何科普「芝麻丸沒有療效」，仍然止不住它的熱銷。

丁香生活研究所的營養師沈夏冰直接寫下「黑芝麻丸，還要騙我們多久」一文。她指出常見的脫髮都是「脂溢性脫髮」，就是雄激素水平太高，導致頭皮油脂分泌旺盛，從而發生的脫髮情況。臨床研究中，除了部分藥物對雄性激素脫髮可能有用以外，食物對它幾乎沒有任何作用，「吃黑芝麻丸是真的救不了頭髮」，食用過多反而會因為高油脂含量增加體重。

成都易心谷心理諮詢工作室心理諮詢師廖峻瀾告訴成都商報，「黑芝麻丸等脫髮產品熱銷的背後，反映了年輕人的容貌焦慮。」從生理角度來看，有些年輕人油脂分泌旺盛，再者，因為社會壓力較大，皮質醇分泌過多，種種因素下來導致脫髮時間來得早一些。她強調，這是每個人都會出現的整體性生理現象。

從心理學角度來看，廖峻瀾說，從當下來看，人們的社會化越來越遲。「一些年輕人讀研讀博或剛邁入社會，他們會覺得自己的人生剛剛開始。如果這時候出現脫髮現象，就會將自己對於戀愛、婚姻、工作等焦慮一下子全部投射到一個點上。這個點，就是脫髮焦慮。」她提到，現在的年輕人生活在一個有很多壓力的時代，他們會將人生的不成功歸咎於脫髮。因此，社會壓力越大，越容易產生容貌焦慮。在心理學中，這種心理現象也被稱為放大心理。

「這也是一種歸因效應。」她說，在這些年輕人眼中，因為面臨的焦慮過多，很多現實情況無法控制，但能控制的就是脫髮。這種情況下，廣告商再利用年輕人的容貌焦慮並進行放大，引導消費者通過不斷消費去緩解這種焦慮。「黑芝麻丸的火爆，就是為陷入容貌焦慮的人們提供了一顆奪回生活掌控的定心丸」。

「但這種方式解決不了焦慮。」她說，容貌焦慮人人都有，有的人因為身高不夠，有的人因為單眼皮。「容貌焦慮是社會灌輸給我們的，再利用人的焦慮性放大。如果我們中了消費陷阱，對自己的容貌焦慮將會無休無止」。

她建議，可以從心理層面出發，去接納容貌焦慮。同時，把對外在容貌的焦慮放到內在提升上，比如時常為自己充電，提升涵養，等等。

「很多明星也脫髮，但並不影響他們成為一個成功的人。」她還建議，多用橫向正面案例對比，引導自己樹立積極樂觀的心態。